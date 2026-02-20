Вынужденная щедрость: дешёвый Tesla Cybertruck выходит на рынок с полным приводом

В США стартовали продажи самой доступной версии пикапа Tesla Cybertruck — Dual Motor AWD (All-Wheel Drive) за 59 990 долларов без учёта доставки. Tesla рассчитывает, что это привлекательное предложение хоть немного выправит безнадёжно загибающуюся кривую продаж революционного электропикапа.

В виде прототипа Tesla Cybertruck был представлен в 2019 году, тогда компания обещала, что в базовой одномоторной заднеприводной версии RWD (Rear-Wheel Drive) он будет стоить 39 900 долларов.

Серийный Cybertruck компания Tesla показала лишь в конце 2023 года, и он оказался гораздо более дорогим, чем ожидалось. Минимальная цена базовой версии RWD выросла до 60 990 долларов, при этом купить её на старте продаж было нельзя — для заказа были доступны только полноприводные версии по цене от 79 990 долларов, но и их клиентам пришлось подождать, а первыми на рынок вышли пикапы в самой дорогой версии Foundation Series за 120 000 долларов.

Топовый на данный момент трёхмоторный Tesla Cybertruck Cyberbeast за 99 990 долларов

В конце 2023 года жадность компании Tesla была вполне оправданной, ведь за годы ожиданий на Cybertruck было собрано порядка двух миллионов заявок, а Гигафабрика в Техасе могла делать в год только 250 000 таких пикапов. На практике оказалось, что лишь малая часть заявок на Cybertruck конвертировалась в реальные продажи, ажиотаж вокруг чудо-пикапа из нержавейки быстро спал, и уже через год после старта продаж Tesla вынуждена была сокращать его производство из-за слабого спроса.

В 2025 году Tesla Cybertruck разошёлся в США тиражом 20 237 шт., что на 48,1% меньше продаж в 2024 году. Для сравнения скажем, что недавно снятый с производства электропикап Ford F-150 Lightning в прошлом году продан в США в количестве 27 307 шт. (-18,5%).

Tesla пока не собирается отказываться от Cybertruck и предпринимает различные попытки увеличить его продажи, в том числе тем, что эти пикапы пачками покупают другие компании Илона Маска. Уже произведённые экземпляры Cybertruck компания продаёт с большими скидками, а с версии Foundation Series одно время сдирали шильдики и продавали как регулярную трёхмоторную версию Cyberbeast за 99 990 долларов.

Лишь в августе прошлого года Tesla запустила в продажу одномоторный заднеприводный Cybertruck по цене от 69 990 долларов, но спрос на него оказался настолько мизерным, что через пару месяцев эту версию сняли с продаж. И вот теперь Tesla предприняла ещё одну попытку предложить рынку дешёвый Cybertruck — новая базовая версия Dual Motor AWD стоит всего 59 990 долларов, и одна полноприводная.

Базовый Tesla Cybertruck Dual Motor AWD за 59 990 долларов

Базовый Cybertruck Dual Motor AWD оснащён точно такой же двухмоторной силовой установкой мощностью 600 л.с., что и более дорогой Cybertruck Premium AWD за 79 990 долларов, и разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за те же 4,1 с. Запас хода на одной зарядке тоже не изменился — 523 км по циклу EPA. Разница же сводится к более бедному оснащению у версии Dual Motor AWD: вместо пневомоподвески — пружинная (но с адаптивными амортизаторами), вместо 20-дюймовых колёс — 18-дюймовые, грузоподъёмность снижена с 1134 кг до 910, масса буксируемого прицепа — с 4990 кг до 3402 кг.

Базовый Tesla Cybertruck Dual Motor AWD за 59 990 долларов

В салоне тканевые сиденья вместо кожаных, подогрев есть только у передних кресел, вентиляция передних кресел удалена, нет развлекательного экрана для задних пассажиров, количество динамиков аудиосистемы уменьшено с 15 до 7, нет системы активного шумоподавления, нет бытовых розеток в салоне, но в кузове они остались. Шторка для кузова тоже сохранилась, а вот подсветка кузова удалена.

Базовый Tesla Cybertruck Dual Motor AWD за 59 990 долларов

Добавим, что в августе прошлого года Tesla увеличила цену топового трёхмоторного Cybertruck Cyberbeast с 99 990 до 114 990 долларов, но теперь вновь опустила до 99 990 долларов.

Вряд ли после появление дешёвой полноприводной версии продажи Cybertruck резко пойдут вверх — этому не способствует общая ситуация на американском авторынке, ставшая с подачи Дональда Трампа очень неблагоприятной для электромобилей и очень удобной для традиционных машин с ДВС, для которых были отменены все ключевые экологические ограничения.

