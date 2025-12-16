Полноразмерный пикап Ford F-150 обзаведётся новой гибридной модификацией

Американский производитель официально отказался от полностью электрического грузовика, в дальнейшем приставка Lightning будет у версии с EREV-установкой.

Марка Ford представила полностью «зелёный» вариант своего бессменного бестселлера – большого пикапа F-150 – весной 2021 года. Напомним, такая версия получила прибавку Lightning к названию. По первому времени «электропикап» пользовался бешеным спросом и собрал множество предзаказов, однако позже американский производитель зафиксировал ощутимый спад интереса, при этом версии Ford F-150 с ДВС по-прежнему пользуются высоким спросом.

В итоге в конце 2023 года руководство компании приняло решение сократить объём производства на две трети, а в октябре 2025-го марка поставила выпуск Ford F-150 Lightning на паузу на неопределённый срок. В ноябре в СМИ появилась информация о том, что Форд думает и вовсе отказаться от «электрички». Теперь это официально подтвердили в компании.

На фото: Ford F-150 Lightning STX

Как рассказали в пресс-службе Ford, модель под названием F-150 Lightning на самом деле останется в модельной линейке. Однако «начинка» у неё уже будет другой: производитель намерен заменить «чистые» электромоторы EREV-установкой (Extended-Range Electric Vehicle). Подробностей о её характеристиках пока практически нет, они появятся в течение ближайших нескольких месяцев.

Грядущий Ford F-150 Lightning оснастят последовательной гибридной системой, которая включает в себя двигатель внутреннего сгорания, исполняющий роль генератора для тяговой батареи, при этом механической связи с колёсами у него нет. Аккумулятор питает электромотор / электромоторы, которые непосредственно приводят транспорт в движение. Характеристики станут известны позже.

На фото: салон Ford F-150 Lightning STX

Пока что в компании обнародовали лишь предварительный совокупный запас хода (при полном топливном баке и полностью заряженной батарее) при движении в гибридном режиме. У будущего пикапа дальнобойность будет равна примерно 700 милям (то есть около 1127 км). Для сравнения, максимальный показатель отправляемого в отставку полностью «зелёного» F-150 Lightning составляет 320 миль (515 км).

Конкуренцию грядущему пикапу Ford составит пока не вышедший на рынок Ram 1500 REV. Стоит отметить, что изначально американская марка, принадлежащая автогиганту Stellantis, намеревалась продавать под этим названием полноразмерный грузовик с полностью электрической «начинкой». Однако ситуация со спросом на «электрички» заставила многих производителей, в том числе и Ram, изменить планы.

В результате под названием Ram 1500 REV на рынок позже выйдет последовательный гибрид, которому должно было достаться имя 1500 Ramcharger (дебютировал ещё в 2023 году). Напомним, в составе установки числятся два электромотора (совокупная отдача – 663 л.с., максимальный крутящий момент – 833 Нм), двигатель V6 объёмом 3,6 литра в роли генератора, а также тяговая батарея ёмкостью 92 кВт*ч. Совокупный запас хода в гибридном режиме равен 1110 км, грузоподъёмность – 1191 кг, а буксировать он способен до 6350 кг.