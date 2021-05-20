Новая версия американского бестселлера: Ford раскрыл F-150 Lightning

В Штатах продажи пикапа Ford F-series четырнадцатого поколения начались в конце 2020-го. За первую треть текущего года дилеры реализовали на домашнем рынке 270 099 экземпляров. Этот автомобиль в течение последних лет остаётся в списке бестселлеров в Штатах: так, за 2020-ый дилеры сумели реализовать 787 422 экземпляра, что на 12,2% меньше, чем годом ранее (спад можно объяснить как ожиданием выхода нового F-series, так и последствиями «ковидных ограничений»).



На фото: Ford F-150 Lightning

Ранее Ford показал «заряженную» версию F-150 с приставкой Raptor к названию, а теперь пришло время для дебюта новой электрической модификации. У неё, кстати, тоже есть своя прибавка к имени – Lightning (в переводе с английского «молния»). Многим название покажется знакомым, и не зря: пикап с таким наименованием уже существовал в двух поколениях (с перерывом в несколько лет). Так, автомобиль первой генерации сходил с конвейера в 1993-1995 годах, а второй – с 1999-го по 2004 год. За разработку «горячей» версии отвечало отдельное подразделение Ford – Special Vehicle Team (SVT).



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Электроверсия F-150 создана на базе «обычного» пикапа, но у неё во внешности есть свои отличительные черты. Так, радиаторную решётку заменили на привычную для электрокаров заглушку – для F-150 Lightning предусмотрено три варианта рисунка (в зависимости от версии). Головная оптика похожа, но у новинки светодиодные изогнутые дневные ходовые огни дополнили светящейся полосой через всю ширину заглушки (по её верхней части). Подобная красная линия соединяет задние фонари. Кроме того, в список изменений вошли разъём для зарядки на переднем крыле и оригинальный дизайн колёсных дисков.



В салоне тоже есть несколько изменений: у версий Lariat и Platinum «электропикапа» горизонтальный 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы был заменён вертикально ориентированным сенсорным экраном диагональю 15,5 дюймов, как у Ford Mustang Mach-E (от него же и информационно-развлекательная система Sync 4A с функцией голосового управления и возможностью обновления «по воздуху»). В список стандартного оснащения входит полностью виртуальная панель приборов.



Ford F-150 Lightning получил другую раму: она способна в том числе удержать массу тяговой батареи (находится между лонжеронами). При этом, если у «обычных» пикапов сзади неразрезной мост, то у модификации Lightning независимая задняя подвеска. У электрического грузовика может быть только четырёхдверная кабина SuperCrew и грузовой отсек длиной 1,68 метра. Спереди под крышкой с электроприводом располагается багажник объёмом 400 литров. Внутри можно найти четыре бытовых розетки и пару разъёмов USB.



У «электропикапа» пара вариантов «начинки», каждая имеет полный привод и предполагает двухмоторную установку (по одному электродвигателю на каждой оси). У Standard Range совокупная отдача системы равна 432 л.с. (максимальный крутящий момент – 1051 Нм). Запас хода такого автомобиля равен 370 км. Вариант Extended Range получит установку суммарной мощностью 571 л.с. (1051 Нм), он способен проехать без подзарядки примерно 480 км. По сравнению с конкурентами, запас хода довольно скромный: так, у пикапа GMC Hummer EV показатель варьируется в диапазоне от 400 до 560 км, а у Tesla Cybertruck – от 400 до 800 км. Напомним, оба автомобиля пока не поступили в продажу.



На американский рынок Ford F-150 Lightning выйдет весной 2022 года. Стартовый ценник уже назван – за базовую версию «электропикапа» придётся заплатить не менее 39 974 долларов, что эквивалентно примерно 2,95 млн рублей про текущему курсу. Сейчас компания уже собирает предзаказы на новинку.

Тем временем, Ford, вероятно, не будет останавливаться на достигнутом: не исключено, что у представленного прошлым летом рамного внедорожника Bronco тоже появится полностью электрическая версия.

