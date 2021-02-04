Новый «заряженный» пикап: Ford оставил F-150 Raptor прежний мотор

Компания Ford в конце прошлого года начала продавать пикап F-series нового поколения. Эта модель в течение последних нескольких лет остаётся в списке самых популярных в Штатах: так, за 2020-ый дилеры сумели реализовать 787 422 пикапа (на 12,2% меньше, чем годом ранее). Спад можно объяснить не только ожиданием выхода «четырнадцатого» F-series, но и последствиями пандемии коронавируса. Напомним, в семействе есть в том числе топовая версия, она имеет приставку Raptor к названию. Такой вариант впервые появился в линейке в 2009 году.

На фото: новый Ford F-150 Raptor

Как правило, такое исполнение появляется позже, чем «обычные» F-150. Если об обычном «четырнадцатом» пикапе мы узнали ещё во второй половине прошлого года, то очередь нового Раптора настала только сейчас: версию рассекретили в ходе онлайн-презентации. В списке визуальных отличий от обычной версии рельефный капот и затемнённая радиаторная решётка. Автомобиль получил другую головную оптику: фары соединены между собой линией, которая проходит по верхней кромке решётки.



Корма пикапа тоже имеет пару отличий: речь о затемнённых задних фонарях, а также иной задней двери, из-за которой F-150 Raptor 2021 модельного года стал шире. Бамперы новинки созданы из стали, кроме того, двойные выхлопные патрубки находятся выше, чем раньше (это сказалось на дорожном просвете: у грузовика с 37-дюймовыми внедорожными шинами этот показатель равен 333 мм).

Отметим, топовую версию пикапа лишили «полуторной» кабины, теперь в линейке представлен только двухрядный вариант SuperCrew (у него четыре полноценные двери). Салон у Раптора нового поколения претерпел немало изменений. Диагональ виртуальной «приборки» составляет 12 дюймов, а мультимедийная система имеет функцию обновления «по воздуху». Опционально доступны преобразователь для подключения внешних электроприборов (мощностью до 2 кВт) и спортивные кресла-ковши Recaro.



Ford переработал подвеску F-150 Raptor: речь идёт о новых амортизаторах с электронным управлением жёсткостью, а также о пятирычажной схеме с кинематикой для заднего неразрезного моста. Теперь ходы подвески стали на 25% больше, чем у первого Раптора – спереди 356 мм, сзади – 381 мм.

У нового «заряженного» пикапа остался прежний двигатель: битурбомотор V6 EcoBoost объёмом 3,5 литра. Его характеристики для этого Раптора пока не назвали, а у прошлого его отдача составляла 457 л.с. (максимальный крутящий момент – 692 Нм). Этот «движок» идёт в комплекте с десятиступенчатым «автоматом», у автомобиля полный привод с многодисковой муфтой подключения передних колёс. В следующем году Ford пообещал новую версию – Raptor R, которую оснастят мотором V8. По предварительным данным, его объём составит 5,2 литра (такая «начинка» сейчас у актуального Mustang Shelby GT500).



У «четырнадцатого» F-150 в гамме остался 5,0-литровый V8, выдающий на 5 л.с. и 14 Нм больше (форсирован до 400 л.с. и 556 Нм). По-прежнему в строю и EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра. Его мощность выросла на 25 л.с. (до 400 л.с.), а крутящий момент – на 41 Нм (до 678 Нм). Кстати, этот мотор стал основой для гибридной установки грузовика – PowerBoost Full Hybrid (совокупная мощность – 430 л.с, а крутящий момент – 773 Нм). В неизменном состоянии от предшественника новому А-150 достались: 3,0-литровый дизель V6 с отдачей в 250 л.с. (597 Нм), 325-сильный EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра (542 Нм); а роль базового играет тот же 290-сильный «атмосферник» объёмом 3,3 литра (359 Нм).

