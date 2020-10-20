Без альтернативы: новый Ford F-150 Raptor может оказаться только четырёхдверным

Компания Ford в ближайшее время выведет на домашний рынок пикап F-series нового поколения: продажи «четырнадцатого» Ford F-150 должны начаться в США уже этой осенью. Напомним, модель в течение последних нескольких лет остаётся самой популярной в Штатах: так, за 2019-ый дилеры реализовали 896 526 пикапов (на 1,4% меньше, чем годом ранее). А в текущем году показатель упал заметнее, на 11% (за январь-сентябрь 2020-го клиенты купили 589 034 экземпляра), правда, это можно объяснить не только тем, что американцы ждут выхода нового поколения пикапа, но и последствиями пандемии коронавируса.



На фото: актуальный Ford F-150 Raptor SuperCab 1 / 2 На фото: актуальный Ford F-150 Raptor SuperCab 2 / 2

Топовой версией пикапа Ford является исполнение с приставкой Raptor к названию. Такое исполнение, как правило, появляется позже, чем «обычные» F-150. Судя по всему, грузовик с прибавкой «Раптор» нового поколения представят в начале следующего года. Версии, в основу которых легли F-150 двенадцатой и тринадцатой генераций, предлагались с двумя конфигурациями кабины – SuperCab (с двумя распашными передними дверями) и SuperCrew (с четырьмя полноценными дверями).



На фото: актуальный Ford F-150 Raptor SuperCrew

Есть вероятность, что новый Ford F-150 Raptor может оказаться только четырёхдверным, об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Ford Authority. Пока что не ясно, будет ли только такая версия доступна лишь по первому времени или же в новом поколении варианта SuperCab не будет вовсе.

У версии пикапа с приставкой Raptor отличается в том числе и «начинка». По предварительным данным, в моторной гамме нового Ford F-150 Raptor будет два варианта: причём одним из них может стать турбомотор V8 объёмом 5,2 литра, которым оснащается нынешний Mustang Shelby GT500. У спорткара отдача варьируется в диапазоне от 735 до 760 л.с. (в зависимости от версии).



Ожидается, что новый F-150 Raptor с таким двигателем сможет «дать бой» пикапу Ram 1500 TRX, который оснастили компрессорным V8 HEMI объёмом 6,2 литра с отдачей 712 л.с., работающим в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» TorqueFlite 8HP95. Не исключено, что пикап Ford с этой «начинкой» выпустят ограниченным тиражом.

Другим вариантом может оказаться гибридная установка: это, вероятно, будет система Power Boost, аналогичная той, которая используется в кроссовере Lincoln Aviator. В её основе лежит 3,0-литровый твин-турбомотор V6 мощностью 500 л.с., работающий в тандеме с 47-сильным электромотором и литий-ионной батареей «скромной» ёмкостью 1,5 кВт*ч.



На фото: салон актуального Ford F-150 Raptor

Нынешний Ford F-150 Raptor оснащается 456-сильным турбомотором V6 объёмом 3,5 литра. В пару к нему предлагается десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Цена актуальной версии в Штатах сейчас стартует с отметки 53 455 долларов (эквивалентно около 4,16 млн рублей по текущему курсу).

В конце прошлого месяца американский производитель рассказал о моторной гамме нового F-150. В гамме остался 5,0-литровый V8, но теперь он выдаёт на 5 л.с. и 14 Нм больше (форсирован до 400 л.с. и 556 Нм). По-прежнему в строю и EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра. Его мощность выросла на 25 л.с. (до 400 л.с.), а крутящий момент – на 41 Нм (до 678 Нм). Кстати, этот мотор стал основой для гибридной установки грузовика – PowerBoost Full Hybrid (совокупная мощность – 430 л.с, а крутящий момент – 773 Нм). В неизменном состоянии от предшественника новому А-150 достались: 3,0-литровый дизель V6 с отдачей в 250 л.с. (597 Нм), 325-сильный EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра (542 Нм); а роль базового играет тот же 290-сильный «атмосферник» объёмом 3,3 литра (359 Нм).

