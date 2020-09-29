Ford рассказал о моторной гамме нового F-150: двигатели V6 и V8 прибавили в мощности

Американский производитель наконец рассекретил информацию о моторной линейке пикапа F-150 четырнадцатой генерации: его продажи стартуют в США этой осенью. Несмотря на спад, эта модель продолжает оставаться наиболее востребованной в Штатах: так, по итогам 2019-го дилеры бренда реализовали 896 526 грузовиков (-1,4%). В нынешнем году показатель упал заметнее, сразу на 18%: за первую половину 2020-го F-series разошёлся тиражом 367 387 шт. (спад отчасти можно объяснить последствиями пандемии коронавируса).



Как и предполагалось, в гамме пикапа остался прежний 5,0-литровый V8, однако в ходе модернизации его слегка форсировали: теперь он выдаёт на 5 л.с. и 14 Нм больше. Его отдача составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент – 556 Нм. Грузоподъёмность такого пикапа составляет около 1508 кг, а буксировать он способен почти 5,9 тонны.

Также по-прежнему в строю EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра. Его мощность выросла на 25 л.с. (до 400 л.с.), а крутящий момент – на 41 Нм (до 678 Нм). У этой версии грузоподъёмность равна 1474 кг, для буксировки подойдёт вес в пределах 6,35 тонны.



Этот мотор – 3,5-литровый EcoBoost V6 – стал основой для гибридной установки нового пикапа – PowerBoost Full Hybrid. Её совокупная мощность – 430 л.с, а крутящий момент – 773 Нм. В зависимости от колёсной формулы (4x2 или 4x4), максимальная полезная нагрузка варьируется в диапазоне от 821 до 962 кг, а буксировочные возможности – от 5 до 5,8 тонны.

Остальные варианты «начинки» достались новому F-150 от предшественника в неизменном состоянии. Речь идёт о 3,0-литровом дизеле V6 с отдачей в 250 л.с. (597 Нм), о 325-сильном EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра (542 Нм); а в роли базового всё также выступает 290-сильный «атмосферник» объёмом 3,3 литра (359 Нм). Грузоподъёмность начальной версии равна 900 кг, а буксировать она может до 3,72 тонны.



Примерно через год после выхода на рынок «обычных» пикапов, Ford представит топовую версию Raptor. Официальной информации о её «технике» пока нет. По предварительным данным, новый F-150 Raptor могут оснастить V8 от Mustang Shelby GT500. Его объём составляет 5,2 литра, а мощность в зависимости от версии варьируется от 735 до 760 л.с. Также топовый вариант грузовика может получить гибридную установку Power Boost от кроссовера Lincoln Aviator. В её основе – 3,0-литровый твин-турбомотор V6 мощностью 500 л.с., который работает в тандеме с 47-сильным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 1,5 кВт*ч.



Как Kolesa.ru сообщал ранее, в середине 2022 года линейка Ford F-150 пополнится полностью электрической модификацией. Известно, что в её силовую установку войдут два электромотора, а также то, что совокупная мощность этой системы окажется выше, чем отдача у любого F-150, доступного у предшественника. Самый мощный «движок» пока что находится под капотом у F-150 Raptor 2020 года – это 456-сильный EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра (крутящий момент – 691 Нм).

