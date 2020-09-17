Ford оснастит электропикап F-150 двухмоторной установкой мощностью более 455 л.с.

Компания Ford продолжает готовиться в выходу на рынок F-series нового поколения: продажи пикапа F-150 четырнадцатой генерации стартуют в США уже этой осенью. На сегодняшний день эта модель является самой популярной в Штатах: по итогам 2019-го дилеры реализовали 896 526 пикапов, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. Правда, в нынешнем году показатель упал заметнее: на 18% (за первую половину 2020-го модель разошлась тиражом 367 387 шт.). Спад можно объяснить как тем, что поклонники модели ждут новопоколенный пикап, так и последствиями пандемии коронавируса (из-за неё показатели упали у многих брендов).



Ранее стало известно, что впоследствии у Ford F-150 впоследствии появится полностью электрическая версия. Теперь компания опубликовала видеоролик версии, которую обозначили как F-150 EV. Видео было снято в ходе многочасовых испытаний, которым подвергли «зелёную» новинку.

Подробностей о «начинке» электрической модификации пикапа пока по-прежнему почти нет. В компании отметили, что в силовую установку грузовика войдут два электромотора, а также, что совокупная мощность системы будет выше, чем отдача у любого F-150, доступного на сегодняшний день. Отметим, сейчас самый мощный «движок» находится под капотом у F-150 Raptor 2020 года: это 456-сильный EcoBoost V6 объёмом 3,5 литра (крутящий момент – 691 Нм). Получается, суммарная отдача установки «зелёного» F-150 будет превышать 456 «лошадок».



На фото: Ford F-150 2021 модельного года

Кроме того, в Ford отметили, что у будущей электрической новинки будет «самое быстрое ускорение» (правда, не совсем ясно, самое быстрое по отношению к каким именно автомобилям – в семействе F-series или же в сегменте «зелёных» пикапов), а также у него не возникнет сложностей с тем, чтобы «буксировать тяжёлые прицепы». Грузоподъёмность электроверсии F-150 увеличат за счёт вместительного «багажника», который появятся спереди (на месте, которое у «обычных» версий занято ДВС).



Отметим, официальных данных о моторной гамме «четырнадцатого» Ford F-150, который поступит в продажу в ближайшее время, пока нет. Ожидается, что новинка получит гибридную установку и сохранит имеющуюся линейку двигателей, в которую входят «атмосферник» V6 объёмом 3,3 литра, турбомотор EcoBoost V6 объёмом 2,7 литра, 5,0-литровый атмосферный V8, а также 3,0-литровый турбодизель.



Производство электрического пикапа наладят на заводе Форд Ривер Руж, который находится в Мичигане (США). На переоборудование площадки компания потратила порядка 700 млн долларов. Серийный выпуск «зелёного» Ford F-150 стартует в середине 2022 года.

Ранее стало известно ещё об одной версии самого популярного автомобиля Америки: по предварительным данным, новый F-150 Raptor могут оснастить V8 от Mustang Shelby GT500. Его объём составляет 5,2 литра, а мощность в зависимости от версии варьируется от 735 до 760 л.с. Также в моторной гамме исполнения с приставкой Raptor может оказаться гибридная установка Power Boost, позаимствованная у кроссовера Lincoln Aviator. В её основе – 3,0-литровый твин-турбомотор V6 мощностью 500 л.с., который работает в тандеме с 47-сильным электромотором и литий-ионной батареей ёмкостью 1,5 кВт*ч.

