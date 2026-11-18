Новый паркетник Nissan стал доступен к заказу в странах Ближнего Востока. Там модель предложена с бензиновой турбочетверкой 1.3 и роботом. Привод только передний.

Полноценную премьеру кроссовера Nissan Tekton провели в июле этого года в Индии. Только в этой стране и производят паркетник, там же состоялся рыночный дебют. При этом модель изначально была заявлена как глобальная. Первыми экспортными рынками для праворульного же Tekton стали Непал и ЮАР. А в сентябре была представлена леворульная версия для стран Ближнего Востока. Так вот теперь Nissan устроил еще одну презентацию ближневосточного Tekton, раскрыл все его характеристики и объявил о старте приема заказов. Напомним, что новый кроссовер японского бренда является родным братом свежего индийского Renault Duster, который заметно отличается от «мирового» Дастера. То есть, по сути, Tekton пришел на смену модели Nissan Terrano.

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В плане дизайна предназначенные для разных регионов версии Tekton в целом повторяют друг друга. В Nissan не устают твердить, что облик паркетника был вдохновлен внедорожником Patrol, хотя из общего у них разве что светодиодные «скобы» в фарах и задних фонарях. Среди прочих особенностей экстерьера Nissan Tekton – внушительные бамперы, спрятанные сверху ручки задних дверей и светящаяся плашка на багажной двери. В салоне установлены утопленная приборка, возвышающийся над передней панелью экран мультимедиа, крохотный селектор коробки.

Длина ближневосточного Nissan Tekton составляет 4348 мм (кроссовер для Индии длиннее на миллиметр), ширина – 1815 мм, высота – 1674 мм, колесная база – 2657 мм. Паспортный дорожный просвет – 212 мм. Объем багажника – 700 литров, со сложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 1789 литров.

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На Ближнем Востоке Tekton предложен с бензиновой турбочетверкой 1.3 мощностью 153 л.с. (278 Нм), которая сочетается с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Индии этот двигатель выдает 163 л.с. и 280 Нм, там он еще может работать в паре с шестиступенчатой механикой. Индийцам кроссовер также доступен с бензиновой турботройкой 1.0 (100 л.с., 166 Нм) и 6МТ. Привод в любом случае только передний.

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У ближневосточного Nissan Tekton четыре комплектации. В списке оборудования базовой S значатся: 17-дюймовые колеса, 7-дюймовый экран в приборке, мультимедиа-система с дисплеем диагональю 10,1 дюйма, шесть подушек безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль. Начиная с версии SV появляются 18-дюймовые колеса, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, беспроводная зарядка, климат-контроль, камеры кругового обзора. Исполнение SV+ дополнительно включает панорамный люк, адаптивный «круиз» и систему слежения за разметкой. Наконец, топовый вариант SL – это еще атмосферная подсветка салона, вентиляция передних сидений, виртуальная приборка на 10,25 дюйма и аудиосистема Arkamys.

Без учета налогов цена Nissan Tekton на Ближнем Востоке начинается с отметки 18 699 долларов, что эквивалентно примерно 1,5 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем родственный Renault Duster индийского производства тоже отправят на ближневосточные рынки. Премьера экспортного реношного кроссовера состоится позже.