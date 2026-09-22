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Кроссовер Nissan Tekton, брат Renault Duster: теперь с левым рулём

22.09.2026 541 1 0
Кроссовер Nissan Tekton, брат Renault Duster: теперь с левым рулём

Компания Nissan готовится расширить географию продаж своего нового паркетника Tekton – модель скоро выйдет на ближневосточные рынки. Там SUV пока заявлен со старшим турбомотором 1.3.

Полноценная премьера кроссовера Nissan Tekton состоялась в июле этого года в Индии. Именно эта страна стала дебютным рынком для новинки, только там пока и производят модель. А делают ее на том же заводе, который выпускает индийский Renault Duster нового поколения, ведь Tekton – это, по сути, клон локального Дастера, который заметно отличается от глобального реношного SUV. Так вот, еще во время презентации Тектона было объявлено о том, что его станут поставлять и в другие страны. Кроссовер уже добрался до ЮАР и соседнего с Индией Непала, где, как и на производственной родине, левостороннее движение. Ну а теперь представлен Nissan Tekton с левым рулем для стран Ближнего Востока.

Nissan Tekton для Ближнего Востока
Nissan Tekton для Ближнего Востока
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Nissan Tekton для Ближнего Востока
Nissan Tekton для Ближнего Востока
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В плане дизайна экстерьера экспортные машины от версии для Индии ничем не отличаются. К слову, в Nissan не устают повторять, что облик кроссовера был вдохновлен флагманским внедорожником Patrol, хотя из общего с рамником у Тектона разве что светодиодные «скобы» в фарах и фонарях. Среди прочих особенностей внешности Nissan Tekton – внушительные бамперы, спрятанные сверху задние ручки дверей и широкая функциональная плашка на корме. Длина ближневосточного кроссовера составляет 4348 мм, колесная база – 2657 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне достойные 212 мм. Для паркетника предусмотрены 18-дюймовые диски.

Nissan Tekton для Ближнего Востока
Nissan Tekton для Ближнего Востока
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Nissan Tekton для Ближнего Востока
Nissan Tekton для Ближнего Востока
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Nissan Tekton для Ближнего Востока
Nissan Tekton для Ближнего Востока
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Внутри Tekton для Ближнего Востока тоже повторил кроссовер для Индии в богатых комплектациях, не считая, конечно, расположения руля. В салоне установлена виртуальная приборка на 10,2 дюйма, к ней «прилеплен» экран мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма. В списке оборудования еще заявлены: электропривод багажной двери, панорамная крыша, вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, беспроводная зарядка, аудиосистема Arkamys Auditorium с шестью динамиками, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Nissan Tekton для Ближнего Востока

На Ближнем Востоке Nissan Tekton дебютировал со старшим мотором – это бензиновая турбочетверка 1.3, на локальном кроссовере она выдает 153 л.с. и 278 Нм (в Индии – 163 л.с. и 280 Нм). Двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, тогда как в Индии этот турбомотор еще может сочетаться с шестиступенчатой механикой. На индийском рынке Tekton также доступен с бензиновой турботройкой 1.0 (100 л.с., 166 Нм) и 6МТ. Привод в любом случае только передний.

Nissan Tekton для Индии
Nissan Tekton для Индии
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Nissan Tekton для Индии
Nissan Tekton для Индии
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Nissan Tekton для Индии
Nissan Tekton для Индии
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Nissan Tekton для Индии
Nissan Tekton для Индии
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Nissan Tekton для Индии
Nissan Tekton для Индии
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Новый Nissan Tekton поступит в продажу на Ближнем Востоке до конца текущего года. Уже объявлена примерная стартовая цена – от 19 500 долларов без учета налогов (примерно 1,6 млн рублей по актуальному курсу). Кстати, родственный индийский Renault Duster тоже будут продавать на ближневосточных рынках, но премьера экспортной версии еще впереди.

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1 комментарий
22.09.2026 12:36
Valentino G

Я когда сравнивал давно уже azimut и duster был даже приятно удивлён, что наши сделали собственный салон, но потом попалась эта модель и стало моментально понятно, где собака зарыта.

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