Кроссовер Nissan Tekton, брат Renault Duster: теперь с левым рулём

Полноценная премьера кроссовера Nissan Tekton состоялась в июле этого года в Индии. Именно эта страна стала дебютным рынком для новинки, только там пока и производят модель. А делают ее на том же заводе, который выпускает индийский Renault Duster нового поколения, ведь Tekton – это, по сути, клон локального Дастера, который заметно отличается от глобального реношного SUV. Так вот, еще во время презентации Тектона было объявлено о том, что его станут поставлять и в другие страны. Кроссовер уже добрался до ЮАР и соседнего с Индией Непала, где, как и на производственной родине, левостороннее движение. Ну а теперь представлен Nissan Tekton с левым рулем для стран Ближнего Востока.
В плане дизайна экстерьера экспортные машины от версии для Индии ничем не отличаются. К слову, в Nissan не устают повторять, что облик кроссовера был вдохновлен флагманским внедорожником Patrol, хотя из общего с рамником у Тектона разве что светодиодные «скобы» в фарах и фонарях. Среди прочих особенностей внешности Nissan Tekton – внушительные бамперы, спрятанные сверху задние ручки дверей и широкая функциональная плашка на корме. Длина ближневосточного кроссовера составляет 4348 мм, колесная база – 2657 мм. Паспортный дорожный просвет – вполне достойные 212 мм. Для паркетника предусмотрены 18-дюймовые диски.
Внутри Tekton для Ближнего Востока тоже повторил кроссовер для Индии в богатых комплектациях, не считая, конечно, расположения руля. В салоне установлена виртуальная приборка на 10,2 дюйма, к ней «прилеплен» экран мультимедийной системы диагональю 10,1 дюйма. В списке оборудования еще заявлены: электропривод багажной двери, панорамная крыша, вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике, беспроводная зарядка, аудиосистема Arkamys Auditorium с шестью динамиками, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.
На Ближнем Востоке Nissan Tekton дебютировал со старшим мотором – это бензиновая турбочетверка 1.3, на локальном кроссовере она выдает 153 л.с. и 278 Нм (в Индии – 163 л.с. и 280 Нм). Двигатель работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, тогда как в Индии этот турбомотор еще может сочетаться с шестиступенчатой механикой. На индийском рынке Tekton также доступен с бензиновой турботройкой 1.0 (100 л.с., 166 Нм) и 6МТ. Привод в любом случае только передний.
Новый Nissan Tekton поступит в продажу на Ближнем Востоке до конца текущего года. Уже объявлена примерная стартовая цена – от 19 500 долларов без учета налогов (примерно 1,6 млн рублей по актуальному курсу). Кстати, родственный индийский Renault Duster тоже будут продавать на ближневосточных рынках, но премьера экспортной версии еще впереди.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Я когда сравнивал давно уже azimut и duster был даже приятно удивлён, что наши сделали собственный салон, но потом попалась эта модель и стало моментально понятно, где собака зарыта.