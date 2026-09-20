Самый нужный в ФРГ «пузырь»: как и зачем появился Heinkel Kabine

В истории немецкого автопрома никогда не было такого безнадежного периода, как в 1945-1950 годах. В Германии тех лет исчезло практически всё: экономика, рабочие руки и даже само право на существование государства, потому что Уинстон Черчилль предлагал разделить побеждённую Германию на пять частей, каждая из которых была бы строго аграрной страной. Однако уже через несколько лет после окончания Второй мировой войны немецкий автопром начал стремительно возрождаться. Но началось всё с малого. В буквальном смысле слова.

Как Эрнст Хейнкель из авиаконструктора стал автопроизводителем

Про Эрнста Хейнкеля можно было бы сказать, что этот человек внёс большой вклад в развитие мировой авиации, однако именно его самолёт, бомбардировщик He 111, сбитый в Подмосковье в июле 1941 года, демонстрировался в парке им. Горького в Москве. И москвичи приходили посмотреть на него, однозначно не испытывая добрых чувств к одному из видных немецких авиаконструкторов. А если вспомнить, что Эрнст Хейнкель был ещё и членом нацистской партии, то у советских граждан он никаких положительных эмоций не вызывал и вызывать не мог, каким бы талантливым инженером и конструктором он ни был.

Впрочем, американцы не постеснялись в 1981 году внести имя Эрнста Хейнкеля в Международный зал славы авиации и космонавтики в Сан-Диего. И это несмотря на то, что этот авиаконструктор разрабатывал стратегический бомбардировщик Не 277 для нанесения бомбовых ударов по США. Возможно, ему и удалось бы это сделать, но с 23 по 27 апреля 1942 года английская авиация активно бомбила город Росток — один из центров немецкого авиастроения, где находился не только авиазавод фирмы Heinkel, но и завод компании Arado.

Фото: Bundesarchiv, Wikipedia.org

К весне 1945 года Германия лежала в руинах, а Хейнкель после капитуляции выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе, где рассказывал, как немецкие промышленные тузы сотрудничали с нацистским режимом. Несмотря на то, что на его заводах использовался подневольный труд граждан многих европейских стран и СССР, да и сам он был далеко не последним человеком в нацистской партии, у следователей Нюрнбергского трибунала особых вопросов к нему не возникло. После отхода Ростока в советскую зону влияния, Хейнкель перебрался в Штутгарт, где попытался опять заняться выпуском самолётов, но из этой затеи ничего не вышло.



Автомобили-пузыри

Послевоенная Германия переживали едва ли не самый сложный период в своей истории. Весь жизненный уклад в стране был нарушен, миллионы человек, самые активные, трудоспособные и что немаловажно – самые платежеспособные, либо погибли, либо находились в плену, откуда они возвращались потом долгие годы. Города лежали в руинах, транспорт работал с перебоями, энергетика находилась в коматозном состоянии, но самое главное, не было понимания, что теперь ждет страну? И будет ли она существовать вообще, ведь, как было сказано выше, Черчилль предлагал сделать пять немецких государств вместо одного. Но его предложение СССР и США посчитали слишком радикальным и отвергли, поэтому вместо пяти ограничились двумя – ФРГ и ГДР.

И если в Восточной Германии вскоре начали выпускать некоторые довоенные модели легковых автомобилей, то в Западной Германии на свет появились так называемые bubble cars или автомобили-пузыри. Выглядели они нелепо, нередко вызывая смех у окружающих, их конструкция была во многом компромиссной, а в наше время им вообще запретили бы появляться на дорогах общего пользования из-за полного несоответствия требованиям безопасности. Ну где это видано, чтобы в салон попадали через единственную дверь, которая одновременно является передней частью машины, да ещё с приделанной к ней рулевой колонкой? Однако для некоторых автомобилей-пузырей такая конструктивная особенность была в порядке вещей.

Фото: anfo, Wikipedia.org

Но для жителей послевоенной Западной Германии такая дешёвая «недомашина» была единственной возможностью сесть за руль, потому что ничего другого среднестатистический немец купить не мог. Автомобиль в те годы был не средством передвижения, а самой настоящей роскошью. Всё это хорошо знали не только руководители немецких автомобильных компаний, но и люди, которые к автопрому ранее вообще отношения не имевшие. Например, авиаконструкторы Эрнст Хейнкель, Вилли Мессершмитт и Клод Дорнье. Выпускать самолёты они из-за действующих запретов не могли, поэтому организовали производство автомобилей-пузырей. Так появились на свет Heinkel Kabine, Dornier Delta, который в серию не пошел, однако выпускался под названием Zundapp Janus, и Messerschmitt Kabinenroller. Для маститых авиационных конструкторов, какими были все перечисленные персонажи, создание машины-пузыря было явным «понижением градуса». Это как если бы Леонардо да Винчи вместо красок и холста ударился бы в наскальную живопись. Вне всякого сомнения, он и тогда бы создал шедевр, потому что ничего другого создавать не умел, но когда вчера ты проектируешь стратегический четырехмоторный бомбардировщик, а сегодня разрабатываешь трехколесный автомобиль-пузырь, то вряд ли это можно посчитать феерическим прогрессом.

Но ничего не поделаешь, реалии послевоенной Германии были таковы, что авиаконструкторам пришлось заняться разработкой и выпуском автомобилей-пузырей. И это ещё было не самым плохим вариантом, потому что до этого, в самом начале пятидесятых годов, Вилли Мессершмитт был вынужден выпускать швейные машинки, а Эрнст Хейнкель – велосипеды.



Фото: Postel, J.W.C., Wikipedia.org

Кабина на колесах

Автомобили-пузыри — это кабина либо на трёх, либо на четырех колёсах. Если пользоваться укоренившейся в СССР терминологией, то можно употребить такой термин, как мотоколяска, хотя это и не совсем верно. Но в соответствии с законами некоторых европейских стран полноценными автомобилями их считать было нельзя, так как для управлениями ими не всегда обязательным было иметь автомобильные права.

Heinkel Kabine Type 153 имел три колеса, а более «продвинутый» Type 154 уже четыре. Но в обоих случаях крутящий момент передавался на заднее колесо или колеса. Длина Heinkel Kabine составляла 2,55 м, ширина – 1,37 м, высота – 1,32 м, колёсная база – 1,76 м. Снаряженная масса в зависимости от модификации составляла от 475 до 510 кг. Одноцилиндровый двигатель объёмом 0,17 или 0,2 л размещался в задней части и выдавал либо 9,2, либо 10,1 л.с. С моторами агрегатировалась четырехступенчатая механическая коробка передач. То есть речь идёт о весьма простой, можно даже сказать примитивной конструкции — эдаком гибриде мотороллера и автомобиля.

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Чем всегда отличались автомобили-пузыри, так это крайне неудобным процессом посадки-высадки, и за это их вполне справедливо поругивали. Водителю и пассажиру приходилось проникать в салон через откидную переднюю часть кузова, что с учётом компактных размеров машины требовало изрядной сноровки. Как мы уже сказали, современных экспертов по автомобильной безопасности такое решение привело бы в ужас, и они однозначно не разрешили бы эксплуатировать эти «пузыри» на дорогах общего пользования. Но в 1956 году, когда в Штутгарте начался серийный выпуск Heinkel Kabine, Европа всё ещё не оправилась от последствий Второй мировой войны. Поэтому этот автомобильчик не только был востребован в Германии, но и выпускался по лицензии в Ирландии фирмой Dundalk из одноименного города и в Англии британской компанией Trojan Cars из Лондона. А начиная с 1959 года его производство началось в Аргентине компанией Los Cedros S.A.C.I.F, где Heinkel Kabine выпустили в количестве почти трёх тысяч штук. А вот ирландцами немцы остались очень недовольны и за плохое качество изготовления автомобилей лицензию у них отозвали. Зато качество Trojan их вполне устраивало, и если в Германии производство Heinkel Kabine начали сворачивать уже в 1958 году, то в Англии машины выпускались до 1966 года. Правда, всю первую половину шестидесятых спрос на автомобили-пузыри стремительно угасал, потому что европейский рынок наводнили современные компактные автомобили, предлагавшие больший уровень комфорта, не говоря уж про характеристики, уровень благосостояния европейцев заметно вырос, а многие потенциальные покупатели банально не видели смысла приобретать bubble сars.

Заката эпохи автомобилей-пузырей Эрнст Хейнкель не увидел. Он умер в Штутгарте 30 января 1958 года в возрасте 70 лет, прожив весьма непростую и насыщенную событиями жизнь. Хейнкель, вернее, разработанные им самолёты, оставили очень недобрую память у народов бывшего СССР, но западные немцы наверняка могут сказать ему спасибо за то, что благодаря автомобилю-пузырю Heinkel Kabine они вновь смогли сесть за руль в пятидесятые годы. И пускай этот автомобильчик был далеко не техническим шедевром, пускай его внешний вид нередко вызывал смех, а характеристики были очень скромными даже по меркам пятидесятых годов, именно эти «пузыри» позволили многим европейцам вновь стать автомобилистами.

Фото: Wikipedia.org

Всего за годы производства в Германии, Англии, Ирландии и Аргентине было выпущено около 20 тысяч Heinkel Kabine. По сравнению с другим, пожалуй, самым известным в мире автомобилем-пузырём – BMW Isetta, которая разошлась по свету в количестве почти 162 тысячи экземпляров, такие показатели не сильно впечатляют. А если честно, то вообще не впечатляют, потому что, например, в 2025 году Toyota продавала почти 30 тысяч автомобилей в день по всему миру. Но не стоит забывать, что Heinkel всегда была авиационной, а не автомобильной фирмой, и как только с Германии был снят ряд ограничений на разработку авиатехники, она вернулась к тому, чем занималась всю свою историю. А мототехника и автомобили-пузыри решительно были вычеркнуты из её производственной программы.

Однако победители во Второй мировой войне явно не хотели видеть Германию в числе ведущих мировых авиационных держав. Выпускать по лицензии американские истребители F-104 или участвовать в общеевропейских проектах – пожалуйста, но не более. Поэтому после ряда слияний и поглощений фирма Heinkel стала частью сначала немецкого концерна Deutsche Aerospace AG, а затем – европейского концерна Airbus.

В наши дни Heinkel Kabine не является особой редкостью на аукционах винтажных автомобилей и стоит порядка 30 тысяч долларов.