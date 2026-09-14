Попробуй докажи: почему плохой бензин заставит вас раскошелиться

Вот на днях в Челябинске несколько десятков водителей после заправки на одной из городских АЗС столкнулись с серьёзными проблемами. Сообщается о критичных загрязнениях элементов топливной системы и повреждениях двигателя – в отдельных случаях ущерб оценивается более чем в 200 тысяч рублей. Владельцы машин готовят коллективный иск, а заправка, судя по новостям, занимает позицию, знакомую любому человеку, который когда-нибудь пытался найти виноватого в поломке: «Мы тут вообще ни при чём, нам такое привезли».
И вот тут начинается самое прекрасное. В обычной жизни логика работает просто: ты заправился – машина сломалась – значит, что-то было не так с бензином. Но юридически между этими событиями нужно проложить такую цепочку из чеков, актов, экспертиз и прочих документов, будто вы не заправили автомобиль, а расследуете покушение на американского президента.
Роспотребнадзор разъясняет: конечно, продавец несёт ответственность за ненадлежащее качество топлива, а причинённый автомобилю ущерб вполне может быть возмещён. Но есть нюанс: сам по себе факт поломки ещё вовсе не доказывает вину АЗС. Водителю нужно подтвердить не только плохое качество топлива, но и причинно-следственную связь между ним и неисправностью машины.
Поэтому сценарий получается просто замечательный. Вы заправились на две тысячи рублей, после этого автомобиль начинает дёргаться, терять тягу и превращаться в очень дорогой способ постоять на обочине. В сервисе потом разводят руками и говорят: «Похоже, бензин». И вот это слово – «похоже» – внезапно становится самым бесполезным словом в русском языке.
Дальше желательно вооружиться чеком с заправки, не выливать остатки топлива, оформить документы из сервиса и ещё до ремонта уведомить АЗС для отбора образцов бензина. Скорее всего, вам потребуется ещё и экспертиза. То есть после того, как ваш автомобиль за несколько миллионов рублей вышел из строя по причине топлива на пару тысяч рублей, вам предлагают превратиться в следователя, эксперта и специалиста по топливной химии в одном лице.
Особенно умиляет то, что качество бензина мы физически никак не можем проверить в момент покупки. На колонке нет кнопки «провести спектральный анализ перед оплатой». Нельзя понюхать пистолет и сказать: «Хм, кажется, это не АИ-95, а какая-то непонятная ерунда». Мы просто доверяем продавцу – примерно так же, как доверяем лифту, когда нажимаем кнопку 14-го этажа.
Но цена ошибки совершенно разная. Если магазин продал вам испорченное молоко, вы испортите себе завтрак. Если АЗС продала плохое топливо, можно потерять двигатель, выходные, отпуск, месячную зарплату и веру в человечество. Поэтому чек после заправки стоит хранить хотя бы до того момента, когда машина доедет до дома и не попросит при этом вызвать эвакуатор. А вот если после АЗС двигатель вдруг начал работать так, будто он уже поговорил с адвокатом и решил больше ничего вам не обещать, лучше не стоит ехать дальше. Сначала документы и диагностика, потом ремонт.
Потому что плохой бензин – это неприятность. А плохой бензин без доказательств — уже дорогостоящий квест. Причём проходить его будете вы, хотя бензин вы тоже уже оплатили.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Большинство ест чаще, чем заливает бензин, полагаю. Некоторые производители продуктов честно пишут состав гуано, что продают. Это не останавливает нищебродов и просто олухов. "Эпидемия" ректальных видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний зашкаливает. Сравнивкть это с умершими свечами несерьёзно.
Вся процедура претензии по некачественному бензину известна с начала двухтысячных. Заправляться надо на нормальных АЗС, не пить из лужи, не есть каку, мыть руки перед едой.
В последнее время, стараюсь абстрагироваться от негативных новостей, а то их и так становится слишком много. Поэтому не знал, что в родимом Челябинске случилась такая заварушка. Нашёл новость и выдохнул. Ожидаемо, палью заправили на сомнительной NONAME АЗС, ещё и мимикрирующей под известную и уважаемую мной сеть.
Я, конечно, АЗС осуждаю. Но и пострадавшим соболезную не от всей души. Так как разумность их действий примерно на уровне товарищей, которые в 2026 году идут к серым дилерам в надежде купить "новую гранту за 350 000 руб", увидев рекламу на лендинговом сайте.
С другой стороны, я отчасти даже завидую таким людям. Мне явно не хватает такой железобетонной беззаботности и незамутненности. Я часто, пожалуй, через чур дотошно выбираю любые товары/услуги, начиная от пакета молока и пачки кофе, не говоря уже о более значимых покупках.
возвращение в оборот топлива экологических классов К2, К3 и К4 ( оно же топливо уровня Евро-2, Евро-3 и Евро-4) с кратно повышающим показателем серы, на старых машинах конечно менее сильно отразится, а вот на новых будет не сладко) пора отвыкать менять масло раз в 8 тысяч ,а привыкать переходить на 4-5.
Для жителей миллионников, которые катаются дом-работа-дом, лучше действительно сейчас ездить на ОТ, поперёк своего эго. И правильно проголосовать)