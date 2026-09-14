Попробуй докажи: почему плохой бензин заставит вас раскошелиться

Есть вещи, которые мы покупаем совершенно спокойно. Молоко – смотрим срок годности. Телефон – характеристики. Диван – садимся и проверяем, не провалимся ли к соседям этажом ниже. А бензин просто заливаем в бак и едем. Почему-то считается, что на АЗС нам по определению не могут продать что-нибудь вроде 92-го с лёгкими нотками ацетона и керосина.

Вот на днях в Челябинске несколько десятков водителей после заправки на одной из городских АЗС столкнулись с серьёзными проблемами. Сообщается о критичных загрязнениях элементов топливной системы и повреждениях двигателя – в отдельных случаях ущерб оценивается более чем в 200 тысяч рублей. Владельцы машин готовят коллективный иск, а заправка, судя по новостям, занимает позицию, знакомую любому человеку, который когда-нибудь пытался найти виноватого в поломке: «Мы тут вообще ни при чём, нам такое привезли».

И вот тут начинается самое прекрасное. В обычной жизни логика работает просто: ты заправился – машина сломалась – значит, что-то было не так с бензином. Но юридически между этими событиями нужно проложить такую цепочку из чеков, актов, экспертиз и прочих документов, будто вы не заправили автомобиль, а расследуете покушение на американского президента.

Роспотребнадзор разъясняет: конечно, продавец несёт ответственность за ненадлежащее качество топлива, а причинённый автомобилю ущерб вполне может быть возмещён. Но есть нюанс: сам по себе факт поломки ещё вовсе не доказывает вину АЗС. Водителю нужно подтвердить не только плохое качество топлива, но и причинно-следственную связь между ним и неисправностью машины.

Поэтому сценарий получается просто замечательный. Вы заправились на две тысячи рублей, после этого автомобиль начинает дёргаться, терять тягу и превращаться в очень дорогой способ постоять на обочине. В сервисе потом разводят руками и говорят: «Похоже, бензин». И вот это слово – «похоже» – внезапно становится самым бесполезным словом в русском языке.

Дальше желательно вооружиться чеком с заправки, не выливать остатки топлива, оформить документы из сервиса и ещё до ремонта уведомить АЗС для отбора образцов бензина. Скорее всего, вам потребуется ещё и экспертиза. То есть после того, как ваш автомобиль за несколько миллионов рублей вышел из строя по причине топлива на пару тысяч рублей, вам предлагают превратиться в следователя, эксперта и специалиста по топливной химии в одном лице.

Особенно умиляет то, что качество бензина мы физически никак не можем проверить в момент покупки. На колонке нет кнопки «провести спектральный анализ перед оплатой». Нельзя понюхать пистолет и сказать: «Хм, кажется, это не АИ-95, а какая-то непонятная ерунда». Мы просто доверяем продавцу – примерно так же, как доверяем лифту, когда нажимаем кнопку 14-го этажа.

Но цена ошибки совершенно разная. Если магазин продал вам испорченное молоко, вы испортите себе завтрак. Если АЗС продала плохое топливо, можно потерять двигатель, выходные, отпуск, месячную зарплату и веру в человечество. Поэтому чек после заправки стоит хранить хотя бы до того момента, когда машина доедет до дома и не попросит при этом вызвать эвакуатор. А вот если после АЗС двигатель вдруг начал работать так, будто он уже поговорил с адвокатом и решил больше ничего вам не обещать, лучше не стоит ехать дальше. Сначала документы и диагностика, потом ремонт.

Потому что плохой бензин – это неприятность. А плохой бензин без доказательств — уже дорогостоящий квест. Причём проходить его будете вы, хотя бензин вы тоже уже оплатили.