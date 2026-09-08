Volvo, который приехал в Россию с чужим паспортом: тест-драйв Nordcross 001

Есть автомобили, которым долго приходится объяснять, кто они такие. Взять, например, Nordcross 001: с виду вроде Lynk & Co, но заглядываешь под кузов, а там – Volvo… Получается автомобильный аналог человека, который пришёл на маскарад в костюме неизвестного супергероя, но забыл снять бейджик с настоящим именем.

Nordcross в России продаётся как самостоятельный новый бренд, хотя 001, по сути, дебютировал ещё в 2021 году – как Lynk & Co 09. А Линк в свою очередь – это суббренд Geely, изначально созданный вместе с Volvo. Поэтому шведских корней здесь не просто много – они прорастают сквозь китайский кузов, словно картошка из пакета на кухне.

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Загадки происхождения

Если отбросить маркетинг, история выглядит довольно просто. Nordcross 001 – это Lynk & Co 09, которому в России добавили шильдиков и адаптировали комплектацию. «Девятка» построена на шведской платформе SPA – той самой архитектуре, которая использовалась для Volvo XC90 второго поколения. Даже колёсная база у машин одинаковая – 2984 мм, при этом Нордкросс чуть длиннее оригинала – 5042 мм. Как известно, китайцы любят длинные свесы.

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Конечно, фраза «построен на базе Volvo» могла бы использоваться производителями из Поднебесной примерно так же часто, как слово «премиум», но в случае с Nordcross это вовсе не декоративная наклейка. Архитектура кузова и шасси действительно имеет шведскую основу, а двигатель и трансмиссия выросли из той же большой семьи.

Так, под рельефным капотом прячется 2,0-литровая бензиновая «турбочетвёрка» Volvo семейства Drive-E с индексом B4204T18. Работать ей помогает 48-вольтовый стартер-генератор, который слегка подталкивает ДВС при разгоне и собирает энергию при торможении. В общем, перед нами вполне типичный мягкий гибрид – электричество здесь играет роль человека, который держит дверь, пока главный герой пытается затащить в квартиру диван: полезно, но вся нагрузка остаётся на бензиновом моторе.

Коробка передач – классический 8-ступенчатый автомат Aisin, полный привод реализован через многодисковую муфту BorgWarner. В передней подвеске здесь двойные поперечные рычаги, сзади – многорычажка с характерной для Volvo поперечной композитной рессорой. Но есть и нюансы: в отличие от шведского кроссовера или его китайского наследника, у Нордкросса не бывает пневмоподвески или, скажем, капитанских кресел.

То есть, генеалогическое дерево выглядит примерно так: Volvo породила платформу и агрегаты, Geely создала Lynk & Co 09, а российский рынок получил тот же автомобиль под именем Nordcross 001. В какой-то момент кажется, что осталось только проверить, не числится ли он случайно владельцем шведского паспорта, но нет – VIN начинается с буквы L.

Лишь бы не перепутать

Самое странное заключается в том, что прятать происхождение Nordcross никто даже не пытался. По пропорциям, кузовным панелям и дизайну 001 практически полностью соответствует исходному Lynk & Co 09. Разница фактически сводится к эмблемам и некоторым особенностям исполнения. На багажной двери есть шильдики Nordcross и 001, в то время как на всех остальных деталях, от оптики до колёс, красуются логотипы Линка.

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Но при этом выглядит Нордкросс вполне солидно. Большой кузов, характерная решётка радиатора, двойная светотехника и отвесные боковины создают нужное ощущение автомобиля стоимостью в несколько миллионов рублей. Правда, спереди он выглядит так, будто дизайнеру показали одновременно Volvo и Zeekr, а потом велели сделать что-нибудь дорогое.

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Volvo почти незаметна

А тут начинается интересный китайский эксперимент. Если механическая часть автомобиля приехала из Швеции, то интерьер – работа преимущественно Geely. Кроссовер получил собственную мультимедийку, оболочку панели приборов и интерфейсы, которые к системе Volvo Sensus отношения не имеют. Занятно, что на картинках в меню изображена совсем другая версия Lynk & Co 09 для китайского рынка – гибрид с тремя электромоторами совокупной мощностью 555 сил.

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В целом сделано всё довольно приятно. В салоне нет ощущения китайского аттракциона с десятком экранов, которые требуют предъявить диплом перед началом движения. Физические органы управления сохранились, климат управляется удобными шайбами с тачскринами, есть нормальный регулятор громкости и переключатель ездовых режимов. В эпоху, когда некоторые производители готовы убрать кнопку аварийки ради ещё одного сенсорного экрана, Нордкросс внезапно напоминает: человек вообще-то умеет пользоваться руками.

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Отделка довольно качественная – мягкий пластик, приятная кожа. Смущают лишь серебристые декоративные накладки, которые изображают то ли алюминий, то ли некую карту местности – как было на Вольво. Отдельной похвалы достойны едва ли не самые удобные среди всех китайских автомобилей кресла. В кои-то веки у них регулируется не только длина и угол наклона подушки, но и боковая поддержка. Шведские корни, помните? Разумеется, есть вентиляция и разные виды массажа. А как здорово играет аудиосистема Bose!

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Второй ряд в 001 тоже обустроен с заботой о пассажирах: две собственных зоны климата, подогрев дивана, разъёмы USB, панорамная крыша, шторки на дверях и возможность регулировать как продольное положение подушки, так и угол наклона спинки. Третий ряд, правда, остаётся территорией компромисса.

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Формально машина семиместная, но взрослого человека здесь лучше держать недолго. Зато при сложенных креслах третьего ряда получается действительно огромный багажник объёмом 862 литра. В пятиместной конфигурации в него помещается внушительный набор багажа без необходимости складывать вещи в технике чемпиона по тетрису.

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Глядя на нещадно бликующую 12,3-дюймовую панель приборов, с грустью вспоминаешь строгий и аккуратный инструментарий Volvo. А вот интерфейс мультимедийной системы и вовсе озадачивает: кроме основных разделов, есть тонкие настройки, которые ещё нужно постараться найти. Мало того, что 12-дюймовый центральный экран сам по себе не особо отзывчив, так ещё и для выбора того или иного раздела сначала нужно остановить вращающуюся модель автомобиля, ткнув в неё пальцем.

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Затем… машинку нужно вращать уже вручную, активируя тем самым разные группы настроек. Вкладка «салон» – самая демоническая. Там на открывшейся схеме передней панели нужно разглядеть едва заметно мерцающие маленькие белые точки, а затем попасть в них пальцем, чтобы открыть выпадающее меню соответствующего пункта.

Этот квест нужно проходить даже для того, чтобы, например, отрегулировать рулевую колонку. Вдобавок расположение светящихся точек на картинке и связь их с настройками напрочь лишены логики. Надо ли говорить, что на Вольво всё было просто и понятно, без лишних заморочек и бесконечных уровней меню? Шестидюймовый экран настроек климата – тоже сенсорный, но там, к счастью, всё элементарно.

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Характер – нордический

Именно здесь вся история с Volvo перестаёт быть маркетинговой викториной. Нордкросс 001 едет очень по-европейски. Без попыток доказать владельцу, что он купил самый быстрый автомобиль на свете, без нервных откликов педали газа, без попытки отправить пятиметровую тушу в космос при каждом старте со светофора.

254 силы для такого крупного автомобиля – скорее нижняя граница достаточного, чем повод хвастаться перед владельцами Porsche. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 8,1 секунды по паспорту, но главное здесь не цифры, а характер. Мотор тянет ровно и уверенно, а 8-ступенчатый автомат работает шустро и плавно. В Comfort коробка старается как можно скорее перейти на высшие передачи, а в Sport становится заметно расторопнее.

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Но… постойте, 254? Да, именно так. Государство получает отличный повод каждый год напоминать владельцу, что несколько дополнительных лошадиных сил могут стоить дороже, чем хотелось бы. Разумеется, машина при этом вовсе не становится заметно быстрее, так что мотор мог бы стать чуть слабее – исключительно из уважения к семейному бюджету.

Зато расход для такой большой и тяжёлой машины выглядит вполне разумно. При спокойной езде я укладывался примерно в 12 литров на сотню – это действительно хороший результат для семиместного кроссовера с гидромеханическим автоматом, особенно если учесть, что заливать предполагается как минимум 95-й бензин. Ну а превращать 001 в экспедиционный вездеход примерно так же разумно, как использовать дорогой костюм для выкапывания картошки.

Хотя геометрическая проходимость у Nordcross приличная, а полный привод настроен действительно грамотно. На мокром асфальте задняя ось подключается довольно быстро и в обычных режимах, а во внедорожных настройках муфта фактически держится в постоянной готовности. Снег, грунтовка, разбитая дачная дорога – пожалуйста. Болото по дверные ручки – уже нет. Даже несмотря на такие режимы, как «Снег», «Песок», «Грязь» и «Камни».

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На мелких неровностях или ямах с острыми краями подвеска может показаться довольно плотной, иногда даже жёсткой. Зато выбоины, разбитый асфальт и грунтовка не вызывают у машины никакой истерики. И вот тут Нордкросс действительно напоминает Вольво. В нём нет спортивной остроты, зато есть спокойная уверенность большого европейского автомобиля. Руль с нормальным усилием, кузов не болтается, как лодка на волнах, в поворотах машина всегда остаётся понятной. Но её не хочется проверять на пределе – хочется просто ехать далеко и долго.

Шумоизоляция тоже хорошая, хотя абсолютной тишины в стиле тяжёлого люкса здесь нет. И, пожалуй, это даже к лучшему. Когда за рулём ничего не слышно, иногда начинаешь подозревать, что мотор просто выключился и автомобиль катится по инерции, словно какой-нибудь гибрид.

Финансовые вопросы

С технической точки зрения Nordcross 001 производит очень приятное впечатление. Ты садишься в удобнейшее кресло, сшитое по европейским лекалам, запускаешь вольвовский мотор, едешь на шведском шасси – и постепенно перестаёшь воспринимать машину как эксперимент с неизвестным брендом. Ну если, конечно, не трогать инфернальный интерфейс мультимедийки.

Проблемы начинаются, когда вспоминаешь, сколько за всё это хотят денег – 7 130 000 рублей, причём комплектация только одна и выбрать другую степень роскоши нельзя. И это, пожалуй, главный парадокс. Машина получилась хорошей именно потому, что в ней много того, что было сделано задолго до появления слова «Нордкросс». Платформа Volvo, мотор Volvo, архитектура шасси Volvo, коробка Aisin, полный привод BorgWarner – всё это вполне серьёзное техническое наследство.

Получился автомобиль, который технически гораздо интереснее, чем можно подумать по незнакомому шильдику. И одновременно автомобиль, которому этот самый незнакомый шильдик приходится объяснять покупателям гораздо дольше, чем хотелось бы. Nordcross 001 хорош. Более того, он хорош именно там, где многие современные китайские кроссоверы пока заставляют делать скидку на происхождение: в настройках шасси, силового агрегата и ощущении автомобиля как цельного механизма.

Просто есть один маленький нюанс. За семь с лишним миллионов рублей покупатель вправе хотеть не только хороший автомобиль, но и понимать, кто его вообще сделал. А Nordcross отвечает на этот вопрос примерно так: «Ну… там сложная семейная история». А семейная история как раз хорошая. Только уж слишком дорогим получился семейный альбом.