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Премиум-бренд Wey анонсировал большой брутальный кроссовер – это брат Haval H10

04.09.2026 440 0 0
Премиум-бренд Wey анонсировал большой брутальный кроссовер – это брат Haval H10

От донорского SUV марки Haval модель Wey отличается оформлением передней части и кормы. Скорее всего, как и исходный кроссовер, премиальная новинка будет доступна в виде полноприводного гибрида.

Принадлежащий концерну Great Wall премиум-бренд Wey распространил первые изображения своего нового кроссовера с «внедорожным» имиджем. Имя SUV не объявлено – марка пока называет его «люксовым» и «угловатым» автомобилем. Никаких официальных характеристик тоже еще нет. Впрочем, первое представление о модели уже имеется, ведь совсем оригинальной разработкой она не является: в брутальном кроссовере Wey легко угадывается Haval H10 (он же Haval Great Wall H10), который стартовал в Китае летом. Напомним, что брендом Haval тоже владеет Great Wall.

Новый кроссовер Wey
Новый кроссовер Wey
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Haval H10, он же Haval Great Wall H10
Haval H10, он же Haval Great Wall H10
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У исходного Haval H10 два варианта длины – 5138 или 5299 мм. Колесная база одинаковая – 3000 мм. «Короткий» кроссовер Haval – пятиместный, удлиненный – шестиместный. Так вот на фирменных картинках Wey запечатлен SUV, созданный на базе именно «растянутого» H10: за задними стойками этой модификации есть дополнительные окошки, тогда как «короткий» кросс имеет глухие вставки. Будет ли более компактная версия у новинки Wey – пока неизвестно.

Новый кроссовер Wey

Внешне родственные кроссоверы отличаются оформлением передней части и кормы. Модели Wey досталась оригинальная радиаторная решетка. Она крупнее, чем у Haval H10, и ее обрамляет массивная хромированная рамка, вдобавок на решетке кроссовера Wey вместо горизонтальных вставок красуются вертикальные и блестящие же прутья. Фары у премиального SUV тоже свои – помещенные в квадратные блоки диодные «кольца». Другими сделали и задние фонари, также подретушировали бамперы. Наконец, для кроссовера Wey предусмотрены колеса в ретростиле. Интерьер еще не продемонстрировали.

Новый кроссовер Wey

Вероятно, как и исходный Haval H10, новый кроссовер Wey представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид. H10 сейчас продают с силовой установкой, которая включает бензиновый турбомотор 1.5 (167 л.с.), два электродвигателя и батарею емкостью 42,8 кВт*ч. Суммарная отдача – 598 л.с. и 722 Нм. 

Haval H10
Haval H10
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Haval H10
Haval H10
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Haval H10
Haval H10
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Haval H10
Haval H10
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Haval H10
Haval H10
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Haval H10
Haval H10
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Кстати, Haval H10 еще сертифицировали с системой на базе бензинового турбомотора 2.0 (238 л.с.). Так что не исключено, что новый кроссовер Wey на правах «премиума» получил именно старшую версию установки.

Больше подробностей о новом брутальном SUV премиум-бренда должно появиться в ближайшее время.

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