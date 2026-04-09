Новый флагман Haval: раскрыты основные характеристики

09.04.2026 462 0 0
Новый флагман Haval: раскрыты основные характеристики

Как и предполагалось, новый SUV бренда Haval будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида. Причем для модели предусмотрено минимум два варианта начинки.

Внешность этого брутального Haval раскрыли на фирменных изображениях всего пару дней назад. А теперь стали известны основные характеристики: сертификат модели появился в свежем каталоге Минпрома КНР. Напомним, грядущий SUV официально объявлен новым флагманом марки. Его имя станет известно уже завтра – название выбирают пользователи китайского сегмента Сети. Среди предлагаемых вариантов – Haval H10 и Haval HX. Собственно, под этими именами и сертифицировали модель.

Как сообщалось ранее, в основе новинки лежит платформа Guiyuan (она же GWM One), на которой построен и премиальный паркетник Wey V9X. Эта архитектура подходит не только для машин с несущим кузовом, но и для рамных внедорожников. Но китайские профильные медиа теперь пишут, что будущий Haval все-таки представляет собой кроссовер, пусть и с внедорожным имиджем.

В сертификате указаны два варианта длины – 5138 или 5299 мм. В обоих случаях пока непонятно, включает ли этот показатель наружную запаску на распашной багажной двери. Ширина нового кроссовера Haval равна 2050 мм, высота – 1970 мм, колесная база – 3000 мм. Для сравнения, длина родственного паркетника Wey V9X составляет 5299 мм, расстояние между осями – 3150 мм. Показатели рамного Haval H9 – 4950 мм (5070 мм с наружной запаской) и 2850 мм соответственно.

Для новинки заявлены 20-дюймовые колеса, двухцветная окраска кузова, боковые подножки с электроприводом и два варианта панорамного люка. В задних стойках могут быть рельефные глухие вставки. Разумеется, предусмотрен и автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Интерьер пока не засвечен, но известно, что модель бывает пяти- или шестиместной.

Новый флагман Haval на официальных картинках
Новый флагман Haval на официальных картинках
Новый флагман Haval на официальных картинках
Новый флагман Haval на официальных картинках
Как и ожидалось, кроссовер Haval будет доступен в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида с установкой Hi4. Причем покупателям предложат два варианта этой системы – с бензиновым турбомотором 1.5 или 2.0 мощностью 167 или 238 л.с. соответственно. Информации об электродвигателях все еще нет. Зато китайские СМИ выяснили, что флагману положена батарея емкостью 42,8 кВт*ч, и что в зависимости от исполнения только на электротяге кроссовер проедет 176 или 180 км.

Официальное изображение новой модели Haval

Больше официальных подробностей о новом флагманском Haval может появиться завтра.

Статьи / История Cord 810/812: передний привод, наддувный V8 и другие чудеса, не понятые современниками В мировоззрении современного автолюбителя американский автопром – это что-то максимально кондовое с дубовым салонным пластиком, примитивной подвеской, своеобразным дизайном, прожорливым арха... 694 0 2 09.04.2026
Статьи / Обзор Полный привод и «самый большой в сегменте»: обзор обновленного Changan UNI-S Российский бестселлер марки Changan модель UNI-S (в прошлом CS55 и CS55 Plus) обновился. Модель получила измененный дизайн, модернизированное мультимедийное оснащение, а главное – вожделенну... 2178 1 0 08.04.2026
Статьи / Коммерческий транспорт Sinotruk запрягает: китайская «тройка» вместо европейской «семерки» После ухода с рынка «Большой европейской семерки» производителей грузовой техники вряд ли у кого-то возникли иллюзии: оставленный ими лакомый кусок однозначно был не по зубам отечественным... 646 0 0 08.04.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 48190 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19236 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10050 4 2 12.03.2026
6 Будущее отменяется: почему автопром передумал ехать дальше
5 Для тех, кто устал от бесконечных настроек: тест-драйв Mazda CX-50
4 Jaecoo и клуб владельцев объединились для помощи приюту для животных
