Флагманский кроссовер Wey V9X от Great Wall: фото салона и скандал

Грядущий выход на рынок нового роскошного паркетника Wey омрачил скандал с плагиатом. Что же касается интерьера, то, как и предполагалось, модели досталось гигантское табло, отдельный дисплей предусмотрен и задних седоков. Внутри имеется еще несколько интересных решений.

Внешность своего нового гибридного кроссовера с индексом V9X принадлежащий концерну Great Wall премиум-бренд Wey раскрыл в феврале. Теперь же на страницах марки в местных соцсетях провели онлайн-показ модели, представив и шестиместный интерьер. Вдобавок компания выложила целую порцию дополнительных промоматериалов. А еще Wey V9X уже успел стать участником небольшого скандала.

Так, за несколько дней до презентации было опубликовано изображение, на котором глава Great Wall Вэй Цзяньцзюнь стоял, протянув руку к кроссоверу с включенными фарами. Поза, да и сама цветовая гамма снимка – все это напоминало прежнюю рекламу Range Rover Sport для Китая. Пользователи Сети сразу обратили на это внимание, после чего снимок убрали, а Вэй Цзяньцзюнь принес свои извинения, взяв всю ответственность на себя, – мол, не смог должным образом проконтролировать. К слову, китайское подразделение Range Rover извинения приняло и нисколько не обиделось, еще и пожелало Great Wall дальнейших успехов. Но вернемся к салону Wey V9X.

Внутри установлены отдельный приборный экран и гигантское табло, состоящее из двух тачскринов. На центральном тоннеле расположены одна площадка для беспроводной зарядки смартфона, ряд физических рычажков и подстаканники. В самом тоннеле спрятан бокс с функциями подогрева и охлаждения. В переднюю пассажирскую дверь и обе задние двери встроены собственные площадки для зарядки, причем с вентиляцией. Итого, у кроссовера аж четыре таких панели.

В торце тоннеля – сенсорный пульт для управления всевозможными настройками. У расположенного во втором ряду правого сиденья есть откидная подставка для ног. А в спинки передних кресел встроены столики. Разумеется, кресла также имеют подогрев, вентиляцию и массажер, плюс динамики в подголовниках. Наконец, для задних седоков предусмотрен отдельный крупный экран – как водится, он прикреплен к потолку.

Как сообщалось ранее, Wey V9X построен на новой платформе Guiyuan (глобальное обозначение – GWM One) с 800-вольтовой архитектурой. Длина кроссовера равна 5299 мм, ширина – 2025 мм, высота – 1825 мм, колесная база – 3150 мм.

Спереди у паркетника гладкая панель, радиаторная решетка с активными заслонками встроена непосредственно в бампер. Wey V9X также достались фары привычной формы, на которыми проходит LED-полоска, дополнительные вертикальные секции ходовых огней и овальные задние фонари, объединенные тонкой светящейся линией. Синяя подсветка – признак автопилота на базе искусственного интеллекта, как и лидар над лобовым стеклом.

Wey V9X является полноприводным подзаряжаемым гибридом. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с. Характеристики электродвигателей все еще не раскрыты, официальных данных о батареях тоже пока нет. Некоторые китайские СМИ пишут, что кроссовер предложат с аккмулятором емкостью 53,6 или 77,7 кВт*ч. Запас хода на электротяге – 240 или 363 км. Судя по всему, эти показатели рассчитаны по циклу WLTC, так как сама компания ранее приводила максимальную дальнобойность в 400 км (видимо, по циклу CLTC).

Техническую презентацию Wey V9X должны провести в ближайшее время.