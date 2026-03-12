Новинки ×

Новый Hyundai Tucson: первые изображения

12.03.2026 65 0 0
Недавно в Сети появились первые шпионские фотографии нового поколения популярного корейского кроссовера, которого ожидают кардинальные изменения во внешнем виде.

Модель Tucson, названная в честь города Тусон в американском штате Алабама, пополнила гамму корейского автопроизводителя в 2004 году, став вторым серийным кроссовером марки после Santa Fe. Сегодня на конвейере уже четвёртое поколение паркетника, премьера которого состоялась осенью 2020 года, а в конце 2023 года кроссовер получил рестайлинг.

Нынешний Hyundai Tucson
Нынешний Hyundai Tucson
Нынешний Hyundai Tucson
Нынешний Hyundai Tucson
Нынешний Hyundai Tucson
Нынешний Hyundai Tucson
Сейчас компания готовит следующую генерацию Tucson, свидетельством чему являются опубликованные недавно фотографии замаскированных прототипов. Пока на них достаточно толстый слой камуфляжа, однако некоторые особенности внешности уже можно разглядеть. Пятое поколение модели получит совершенно новый кузов в угловатом стиле, схожем с последним Santa Fe. Здесь практически такое же остекление со скрытыми передними стойками, схожие колёсные арки и простая форма боковин, дверные ручки при этом сделаны выдвижными. От старшей модели Tucson отличается полностью оригинальной передней частью с небольшим наклоном (у нынешнего Santa Fe она вертикальная), а также «двухэтажными» фарами: скорее всего, вдоль кромки капота расположится светодиодная габаритная полоска, основные же блоки находятся заметно ниже и встроены в бампер. Сзади пока виден заметный наклон задних стоек и окна, а также перенесённую на бампер нишу номерного знака.

Рендер нового Hyundai Tucson

Информации о технических особенностях будущего кроссовера пока немного. Ожидается, что Tucson получит новые гибридные силовые установки, а в самой мощной N-версии его могут оснастить новым турбированным 1.6 в паре с электромотором, совокупная мощность системы составит более 300 л.с. Для сравнения, топовая модификация нынешнего Tucson с неподзаряжаемой гибридной установкой на базе мотора 1.6Т выдаёт 235 л.с.  

Рендер нового Hyundai Tucson

Премьера Tucson пятого поколения может состояться в течение этого года. Между тем, пару дней назад показали обновлённый седан Hyundai Verna (он же Accent и несостоявшийся следующий Solaris).

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Hyundai Hyundai Tucson

 

Новые комментарии
