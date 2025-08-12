Hyundai может выпустить «заряженный» гибридный кроссовер Tucson N

Гибридные авто ×
Ожидается, что такая «горячая» новинка корейской марки сможет побороться за клиентов с Toyota RAV4 GR Sport.

Марка Hyundai представила кроссовер Tucson актуального четвёртого поколения в 2020 году, а обновление эта глобальная модель пережила в конце осени 2023-го. В свою очередь вариант для Европы дебютировал в апреле 2024-го, а для Китая – в ноябре того же года. Теперь стало известно о том, что корейский производитель может выпустить «заряженную» версию кроссовера – Tucson N.

На фото: Hyundai Tucson N Line (версия для американского рынка)

Ранее в Сети появились снимки прототипа некоего нового Hyundai Tucson, предполагается, что компания уже тестирует будущий «горячий» кроссовер, доработкой которого занимается подразделение Hyundai N. На появление такой новинки британскому изданию Auto Express намекнул один из топ-менеджеров штатного тюнинг-ателье Джун Парк.

Источник отметил, что Hyundai N «не ограничивается электромобилями», и добавил, что в дальнейшем в «заряженной» линейке появятся модели с ДВС. Предполагается, что к «зелёным» новому Ioniq 6 N и Ioniq 5 N присоединится Tucson N с гибридной силовой установкой. Подробности об этой «начинке» спикер не раскрыл.

В издании предположили, что Hyundai Tucson N оснастят гибридной системой, совокупная отдача которой может превысить 300 л.с. Ожидается, что в её основу ляжет бензиновый турбомотор объёмом 1,6 литра следующего поколения, который будет работать в тандеме с электродвигателем, расположенным на задней оси и обеспечивающим полный привод. Вероятно, «горячая» новинка корейской марки сможет побороться за клиентов с Toyota RAV4 GR Sport.

На фото: салон Hyundai Tucson N Line (версии для американского рынка)

Отметим, на сегодняшний день в линейке Hyundai Tucson есть вариант с прибавкой N Line к названию. Он отличается за счёт иного обвеса и другой радиаторной решётки, окрашенных в цвет кузова накладок на колёсных арках и двух круглых патрубков выхлопной системы, а также стандартных 19-дюймовых колесных дисков. «Техника» же у такой версии стандартная: на домашнем рынке этот кроссовер предлагается с бензиновой турбочетвёркой объёмом 1,6 литра, его отдача составляет 180 л.с.

Как отметил Джун Парк, «заряженный» кроссовер Hyundai Tucson N станет отправной точкой для перехода подразделения N к гибридным технологиям. Парк намекнул, что следом новые «горячие» версии могут появиться у компактных моделей марки, таких как Kona, а также у будущих электрифицированных версий i20 и i30.

Напомним, дебют Hyundai Ioniq 6 N состоялся в прошлом месяце. Как Kolesa.ru сообщал ранее, эта новинка позаимствовала техническую «начинку» у соплатформенного кросс-хэтчбека Hyundai Ioniq 5 N, от него же седану достался обширный набор электронных «свистелок».

