Седан Ford Taurus обновлён следом за китайским Mondeo

23.12.2025 1427 1 0
Компания Ford представила обновленную экспортную четырехдверку Taurus. В плане дизайна модель изменилась так же, как исходный Mondeo. А вот технику модернизировать не стали, хотя донорский автомобиль стал чуть мощнее.

Нынешний седан Ford Taurus дебютировал в 2022 году – под этим именем марка продает на Ближнем Востоке китайский Mondeo. Выпуск обеих моделей ведется в Китае же на заводе СП Changan Ford. В ноябре нынешнего года адресованная Поднебесной четырехдверка обновилась. А теперь пришла очередь и ближневосточного варианта.

Внешне Taurus изменился так же, как исходный седан. Предназначенная для Ближнего Востока четырехдверка тоже лишилась двухэтажной головной оптики: вместо отдельных дневных ходовых огней и компактных блоков установили фары привычной формы. Другой стала радиаторная решетка, изменен передний бампер, у задних фонарей новая диодная начинка. Как и прежде, Ford Taurus положены 18- или 19-дюймовые колеса.

В салоне вместо сплошного центрального тоннеля появилась «парящая» консоль. На ней расположены пара неприкрытых подстаканников, плюс у топ-версии на этой консоли находится площадка для беспроводной зарядки. А вот гигантское 27-дюймовое табло, которое есть у Ford Mondeo в Китае, Ford Taurus так и не досталось: ближневосточные машины имеют помещенные в единый корпус 8-дюймовую виртуальную приборку и тачскрин мультимедиа диагональю 13,2 дюйма.

Ford Taurus все так же доступен в трех комплектациях – Ambiente, Trend и Titanium. Уже в базе теперь есть камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль (прежде самый дешевый седан имел камеру заднего вида и обычный «круиз»). В списке оборудования Taurus Ambiente также значатся: люк в крыше, тканевая обивка, упомянутые дисплеи, однозонный «климат», шесть подушек безопасности, системы автоторможения и слежения за разметкой. Начиная с версии Trend появляются «кожа» и двухзонный климат-контроль. Ford Taurus Titanium – это еще две стеклянные секции в крыше, атмосферная подсветка интерьера и аудиосистема с десятью динамиками вместо шести.

Если китайский «традиционный» Ford Mondeo после рестайлинга стал чуть мощнее, то у Ford Taurus техника прежняя. На Ближнем Востоке седан предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 (242 л.с.) и классическим восьмиступенчатым автоматом. Вдобавок там можно купить гибрид, силовая установка которого включает турбомотор 1.5 (188 л.с.), 65-сильный электродвигатель и электромеханический вариатор. Привод в любом случае только передний.

Продавать Taurus в других регионах компания Ford по-прежнему не планирует.

