Бизнес ×
  • Zeekr полностью перешёл под контроль Geely и ушёл с Нью-Йоркской фондовой биржи

Zeekr полностью перешёл под контроль Geely и ушёл с Нью-Йоркской фондовой биржи

22.12.2025 800 0 2
Zeekr полностью перешёл под контроль Geely и ушёл с Нью-Йоркской фондовой биржи

Холдинг Geely продолжает оптимизацию собственных активов с целью упрощения управления ими и сокращения расходов: завершено поглощение дочерней компании Zeekr, которая в свою очередь ранее поглотила Lynk & Co.

Холдинг Geely запустил премиальный бренд Zeekr в 2021 году как полноценную дочернюю компанию, её полное имя — Zeekr Intelligent Technology Holding Limited. В мае 2024 года, когда Zeekr уже достаточно хорошо раскрутился, холдинг Geely разместил его акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, сохранив однако за собой контрольный пакет. В свободную продажи пошли порядка одной трети всех акций, они позволили Zeekr привлечь 441 млн долларов США в ходе первичного размещения.

Через год, то есть минувшей весной, холдинг Geely начал выкупать акции Zeekr и изымать их из свободного обращения, к концу этого года на рынке «болтались» порядка 10-15% акций, но теперь и они будут оттуда изъяты — сегодня холдинг Geely подал официальный запрос об исключении Zeekr из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи. Независимые владельцы акций Zeekr получат денежную компенсацию либо эквивалентное количество акций Geely Automobile Holdings, которые котируются на Гонконгской фондовой бирже.

Изъятие акций Zeekr из чужих рук — это часть плана холдинга Geely по оптимизации собственных расходов в условиях роста конкуренции и обострения геополитических рисков. Уход Zeekr с Нью-Йоркской фондовой биржи избавляет его от влияния американских регуляторов и неадекватных оценок инвесторов — Geely считает, что акции Zeekr были недооценены, то есть стоили слишком дёшево. Теперь Zeekr будет 100-процентной «дочкой» Geely и получит беспрепятственный доступ ко всем финансовым ресурсам холдинга, то есть сможет развиваться более быстро и эффективно.

Напомним, что в прошлом году из схожих соображений холдинг Geely отцепил от Volvo Cars бренд Lynk & Co и отдал его на попечение Zeekr. Этот административный манёвр позволил перейти к централизованной разработке новых моделей Lynk & Co и Zeekr, а также должен свести к минимуму конкуренцию между ними — теперь она целиком на совести менеджмента.

Продажи Lynk & Co в Китае, по данным CAAM, с января по ноябрь 2025 года составили 289 390 автомобилей (+20,6% по сравнению с АППГ), продажи Zeekr — 175,674 автомобилей (-9,9%). В Geely, видимо, не очень довольны тем, как развивается Zeekr, и теперь будут заниматься им напрямую и без свидетелей. Возможно, это поможет.

В июне этого года Zeekr выпустил свой 500-тысячный автомобиль, это случилось спустя 44 месяца после дебюта первой модели. Для сравнения скажем, что компания Xiaomi выпустила свой 500-тысячный автомобиль спустя 20 месяцев после старта продаж первой модели, то есть более чем в два раза быстрее, при этом у Xiaomi сейчас всего две модели, а у Zeekr восемь. Получается, что бренду Zeekr пока очень далеко по эффективности до Xiaomi, и руководство Geely намерено это исправить.

Китай авторынок бизнес Zeekr Geely

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Хорошее настроение за 500 рублей: первые штрафы за украшенные автомобили Если новогоднего настроения до сих пор нет, его нужно создать самостоятельно. Например, украсить собственный автомобиль. Красиво? Может быть, да. Но опасно: уже начался сезонный отлов владел... 369 2 0 22.12.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK Помните старый анекдот про то, как целую неделю шли упорные бои за избушку лесника, которая переходила из рук в руки? Там все закончилось тем, что пришел лесник и всех выгнал. Вряд ли Subaru... 4916 5 1 21.12.2025
Статьи / Премьеры Автобусы для народа и минивэны для элиты: премьеры Sollers Похоже, это становится доброй традицией Sollers – показ новинок под конец года. В этот раз представление было гораздо менее масштабным, чем в 2024 году, но за непринужденной беседой о важнос... 13049 3 3 20.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74739 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45371 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17284 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость...
5 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK
5 Стало известно, когда кроссовер Infiniti QX65 выйдет на рынок
Новые комментарии
Change privacy settings