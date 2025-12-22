Zeekr полностью перешёл под контроль Geely и ушёл с Нью-Йоркской фондовой биржи

Холдинг Geely запустил премиальный бренд Zeekr в 2021 году как полноценную дочернюю компанию, её полное имя — Zeekr Intelligent Technology Holding Limited. В мае 2024 года, когда Zeekr уже достаточно хорошо раскрутился, холдинг Geely разместил его акции на Нью-Йоркской фондовой бирже, сохранив однако за собой контрольный пакет. В свободную продажи пошли порядка одной трети всех акций, они позволили Zeekr привлечь 441 млн долларов США в ходе первичного размещения.

Через год, то есть минувшей весной, холдинг Geely начал выкупать акции Zeekr и изымать их из свободного обращения, к концу этого года на рынке «болтались» порядка 10-15% акций, но теперь и они будут оттуда изъяты — сегодня холдинг Geely подал официальный запрос об исключении Zeekr из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи. Независимые владельцы акций Zeekr получат денежную компенсацию либо эквивалентное количество акций Geely Automobile Holdings, которые котируются на Гонконгской фондовой бирже.

Изъятие акций Zeekr из чужих рук — это часть плана холдинга Geely по оптимизации собственных расходов в условиях роста конкуренции и обострения геополитических рисков. Уход Zeekr с Нью-Йоркской фондовой биржи избавляет его от влияния американских регуляторов и неадекватных оценок инвесторов — Geely считает, что акции Zeekr были недооценены, то есть стоили слишком дёшево. Теперь Zeekr будет 100-процентной «дочкой» Geely и получит беспрепятственный доступ ко всем финансовым ресурсам холдинга, то есть сможет развиваться более быстро и эффективно.

Напомним, что в прошлом году из схожих соображений холдинг Geely отцепил от Volvo Cars бренд Lynk & Co и отдал его на попечение Zeekr. Этот административный манёвр позволил перейти к централизованной разработке новых моделей Lynk & Co и Zeekr, а также должен свести к минимуму конкуренцию между ними — теперь она целиком на совести менеджмента.

Продажи Lynk & Co в Китае, по данным CAAM, с января по ноябрь 2025 года составили 289 390 автомобилей (+20,6% по сравнению с АППГ), продажи Zeekr — 175,674 автомобилей (-9,9%). В Geely, видимо, не очень довольны тем, как развивается Zeekr, и теперь будут заниматься им напрямую и без свидетелей. Возможно, это поможет.

В июне этого года Zeekr выпустил свой 500-тысячный автомобиль, это случилось спустя 44 месяца после дебюта первой модели. Для сравнения скажем, что компания Xiaomi выпустила свой 500-тысячный автомобиль спустя 20 месяцев после старта продаж первой модели, то есть более чем в два раза быстрее, при этом у Xiaomi сейчас всего две модели, а у Zeekr восемь. Получается, что бренду Zeekr пока очень далеко по эффективности до Xiaomi, и руководство Geely намерено это исправить.

