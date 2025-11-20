Xiaomi выпустила свой 500-тысячный электромобиль, но дальше возможен кризис роста

Xiaomi работает на китайском рынке как автопроизводитель менее двух лет, но ей удался невероятно мощный старт, подкреплённый ажиотажным спросом на первые две модели. Сегодня собственный автозавод Xiaomi в Пекине выпустил 500-тысячный электромобиль. Основатель и гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь лично приехал на завод, чтобы отпраздновать эту важную веху.

Автомобильное подразделение Xiaomi было создано в 2021 году, его дебютной моделью стал электроседан Xiaomi SU7 на разработанной с нуля модульной платформе Modena, он вышел на китайский рынок в марте 2024 года. В июне текущего года в продажу поступил кроссовер Xiaomi YU7, построенный на той же платформе.

Автозавод Xiaomi в Пекине тоже построен с нуля, но первые месяцы он работал под лицензией автоконцерна BAIC, и лишь в июле прошлого года Xiaomi получила от китайских властей собственную лицензию автопроизводителя. В прошлом году мощность завода составляла 150 000 машин в год, а в этом году была увеличена до 300 000.

Официально Xiaomi продаёт свои электромобили пока только в Китае, а серые поставки на экспорт начались сразу после выхода первой модели — в крупных российских городах на дорогах можно встретить и Xiaomi SU7, и Xiaomi YU7.

С января по октябрь этого года Xiaomi, по данным CAAM, продала 315 376 машин при изначальном плане в 350 000 машин на этот год. Скорее всего, в реальности продажи за весь 2025 года превысят 400 000 машин. Ну а 500-тысячным по счёту стал кроссовер Xiaomi YU7 зелёного цвета, для достижения этой цифры компании понадобилось всего 602 дня, если считать от 28 марта 2024 года, когда начались продажи Xiaomi SU7.

500-тысячный электромобиль Xiaomi и основатель компании Лэй Цзюнь

Из молодых независимых компаний лучше, чем у Xiaomi, дела идут только у Leapmotor: эта компания за первые десять месяцев 2025 года сумела продать в Китае 414 832 автомобиля (+102,1% по сравнению с АППГ). Аффилированная с Huawei марка AITO уже отстаёт от Xiaomi, ей за тот же период удалось реализовать в Китае 313 436 машин (-3,1%). Компания Xpeng тоже позади — 320 487 машин (+182,1%). Прежний лидер среди китайских производителей автомобилей сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды), компания Li Auto, продала 328 917 машин (-16,4%).

Xiaomi SU7 Ultra

С учётом того факта, что у Xiaomi всего две модели, её успех можно назвать ошеломительным, несмотря на массу выявленных потребителями проблем с качеством и безопасностью. Успеху способствовали сильно раскрученное на рынке смартфонов и прочей потребительской электроники имя Xiaomi и грамотная пиар-кампания, подкреплённая двумя рекордами Нюрбургринга — в классе представительских электромобилей и в классе прототипов.

Между тем уже в следующем году Xiaomi может столкнуться с кризисом роста, поскольку любовь китайского потребителя очень неустойчива и переменчива. Наиболее наглядно это видно по компании Li Auto, которую ещё в прошлом году все любили, а в этом кривая спроса на её машины отчаянно загибается — не помогают ни скидки, ни новинки.

Xiaomi YU7

Пока неизвестно наверняка, какой будет третья модель Xiaomi, хотя ещё в прошлом году в китайских СМИ ходили слухи, что это будет семейный кроссовер с plug-in гибридной силовой установкой.

Xiaomi планирует начать официальные поставки своих машин на экспорт в 2027 году, приоритет отдан европейскому рынку, который китайские автопроизводители сейчас атакуют очень активно, несмотря на повышенные пошлины в отношении электромобилей китайского производства.

