Xiaomi YU7 выходит на рынок в трёх версиях и по более доступным, чем ожидалось, ценам

Вторая модель автомобильного подразделения китайской компании Xiaomi поступила в продажу и всего за три минуты собрала 200 000 заказов.

Победное шествие Xiaomi по китайскому авторынку продолжается, несмотря на отдельные замечания по части качества и надёжности первой модели — электрического седана SU7, поступившего в продажу весной прошлого года. За первые пять месяцев этого года Xiaomi SU7, по данным CAAM, разошёлся в Китае тиражом 132 467 шт. Кроссовер YU7 обещает стать ещё более успешным, ведь всего за три минуты после старта продаж на него собрано 200 000 оплаченных заказов, за первый час — 298 000, это беспрецедентный случай, седан SU7 в своё время собрал 50 000 заказов за первые полчаса.

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Xiaomi YU7 — родственная по отношению к седану SU7 модель, в его основе лежит та же платформа Modena с 800-вольтовой электрической архитектурой и полностью независимой адаптивной подвеской: передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная, дорогие версии оснащены пневмостойками и могут изменять величину дорожного просвета. Штатные колёса — 19-, 20- либо 21-дюймовые.

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Габаритная длина Xiaomi YU7 — 4999 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1600-1608 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 3000 мм. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления с х составляет 0,265. Жёсткость кузова на кручение — 47 610 Нм/градус. Снаряженная масса — от 2315 до 2425 кг.

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Салон Xiaomi YU7 имеет много отличий от салона родственного седана: у кроссовера щиток приборов выполнен в виде узкой панорамной полосы, отнесённой к лобовому стеклу, под центральным 16,1-дюймовым мультимедийным экраном нет физических клавиш, а дверные карты не имеют вертикальных поручней. Спинки заднего дивана можно заваливать назад на большой угол для комфортного сна. В оснащении заявлены мощная аудиосистема с двадцатью пятью динамиками, холодильник и богатый набор электронных ассистентов водителя, вплоть до автопилота второго уровня. Объём основного багажника — 678 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1758 л. В передней части кузова есть дополнительный багажник объёмом 141 л.

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Базовый Xiaomi YU7 за 253 500 юаней (2,76 млн рублей в переводе по текущему курсу) имеет единственный электромотор на задней оси (320 л.с., 528 Нм) и батарею ёмкостью 96,3 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 835 км пробега по циклу CLTC, разгон до 100 км/ч занимает 5,88 с, максимальная скорость — 240 км/ч.

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Средний в иерархии Xiaomi YU7 Pro за 279 900 юаней (3,05 млн рублей) — двухмоторный и полноприводный, передний электромотор выдаёт 177 л.с. и 185 Нм, задний — 320 л.с. и 505 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 496 л.с. и 690 Нм, ёмкость батареи — 96,3 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 770 км по циклу CLTC, разгон до 100 км/ч занимает 4,27 с максимальная скорость — 240 км/ч.

Топовый двухмоторный Xiaomi YU7 Max за 329 900 юаней (3,6 млн рублей) тоже двухмоторный и полноприводный, но более мощный, чем YU7 Pro, передний мотор здесь выдаёт 299 л.с. и 338 Нм, задний — 392 л.с. и 528 Нм, максимальная совокупная отдача силовой установки — 690 л.с. и 866 Нм, ёмкость батареи — 101,7 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 760 км по циклу CLTC, разгон до 100 км/ч занимает 3,23 с максимальная скорость — 253 км/ч.

До старта продаж ожидалось, что Xiaomi YU7 будет стоить от 300 000 до 400 000 юаней (от 3,27 млн до 4,36 млн рублей). Благодаря YU7 компания Xiaomi планирует в этом году реализовать в Китае 350 000 машин. За пределами Китая электромобили Xiaomi пока официально не представлены, тем не менее седаны SU7 в крупных российских городах иногда встречаются.

