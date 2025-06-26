Xiaomi SU7 Ultra Prototype вошёл в тройку самых быстрых автомобилей Нюрбургринга

Китайская компания Xiaomi не унимается и продолжает утюжить легендарный немецкий автодром Нюрбургринг, сегодня она поделилась ещё одним достижением: прототип спортседана Xiaomi SU7 Ultra смог значительно улучшить своё прошлогоднее время круга на Северной петле — 6 мин 22,091 с.

В октябре прошлого года Xiaomi SU7 Ultra Prototype, которым управлял опытный британский гонщик Дэвид Питтард, проехал Нордшляйфе за 6 мин 46,874 с — это был лучший результат среди машин с четырёхдверным кузовом, но в официальной таблице рекордов Нюрбургринга нет класса «четырёхдверок», поэтому Xiaomi SU7 Ultra Prototype резонно поместили в класс прототипов и предсерийных машин — на четвёртое место после Porsche 919 Hybrid Evo (5 мин 19,546 с), Volkswagen ID.R (6 мин 05,336 с) и Lotus Evija X Hypercar (6 мин 24,047).

С новым временем круга — 6 мин 22,091 с — Xiaomi SU7 Ultra Prototype переместился с четвёртого на третье место в классе прототипов, оно же третье в абсолютном зачёте, компания Xiaomi даже нарисовала сводную табличку для сравнения, куда собраны самые быстрые машины Нюрбургринга из разных классов.

Любопытно, что новый для Xiaomi SU7 Ultra Prototype рекорд был установлен 1 апреля стараниями того же Дэвида Питтарда. И в тот же день его коллега, бельгийский гонщик Винсент Радермекер за рулём серийного Xiaomi SU7 Ultra с трековым пакетом установил новый рекорд Нюрбургринга в классе серийных представительских электромобилей — 7 мин 04,957 с.

Прототип Xiaomi SU7 Ultra отличается от серийной топ-версии седана облегчённым кузовом с более развитым аэродинамическим, способным генерировать до 2145 кг прижимной нагрузки, гоночной подвеской и гоночными колёсами, обутыми в слики. Между тем трёхмоторная силовая установка у Xiaomi SU7 Ultra Prototype стандартная, выдающая максимальные 1548 л.с. и 1770 Нм. Улучшить время круга на прототипе удалось благодаря новым настройкам шасси, силовой установки и ездовой электроники.

Публикацию второго рекорда SU7 Ultra Prototype компания Xiaomi приберегла к старту продаж своей второй модели — кроссовера YU7, который мгновенно стал хитом. После запуска кроссовера интерес к седану Xiaomi SU7, скорее всего, снизится, но его рекорды Нюрбургринга навсегда останутся в истории.