Бизнес ×
20.03.2026 205 1 0
Jaguar Land Rover наконец-то подтвердила увольнение исчезнувшего главного дизайнера

Более трёх месяцев судьба Джерри Макговерна, главного дизайнера JLR (Jaguar Land Rover), была неизвестной после публикации слухов о том, что его вывели из офиса охранники, но теперь всё прояснилось, и это хорошая новость для Макговерна (к счастью, он жив и здоров) и плохая для JLR — получается, компания всё это время врала.

2 декабря прошлого года журнал Autocar India со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что Джерри Макговерна фактически выкинули с работы, что, вероятно, стало следствием напряжённого конфликта внутри компании. Макговерн после этой публикации исчез из публичной жизни, чем вызвал у журналистов закономерное беспокойство о своём здоровье, тем более что Макговерну уже 70. Пресс-служба JLR яростно отрицала какой-либо инцидент с Макговерном и слухи о его увольнении — мол, ничего такого не было, отстаньте от нас.

Сегодня британский Autocar написал, что в его распоряжение попала служебная записка, в которой сотрудникам JLR сообщалось о том, что в конце марта Макговерн покинет компанию, в ней даже содержались слова благодарности в адрес Макговерна со стороны нынешнего гендиректора JLR П. Б. Баладжи. С этой запиской Autocar ещё раз обратился в пресс-службу JLR, и там наконец подтвердили, что это правда, Макговерн уходит.

Джерри Макговерн

Джерри Макговерн пришёл в Land Rover в 2004 году, имея за плечами богатый опыт работы в Chrysler, British Leyland и Ford. В 2020 году Макговерн стал главным дизайнером Jaguar Land Rover, при нём началась перезагрузка марки Jaguar, результаты которой, видимо, вызвали большое напряжение в руководстве JLR. То, что Jaguar теперь будет делать дорогие электромобили, которые объективно рынку не нужны, — это, конечно, не вина Макговерна, а вот новый скандальный стиль марки — это уже его зона ответственности.

Концепт Jaguar Type 00 образца 2024 года

Видимо, в последние месяцы в JLR происходят большие трения на тему того, кто виноват в том, что перезагрузка Jaguar завела марку в тупик, и кто за это будет отвечать. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем подробности внутренних перепалок, ясно только, что она из них была очень жёсткой, после чего Макговерна выдворили из офиса. Кто будет новым главным дизайнером JLR, пока неизвестно, а Джерри Макговерн решил основать собственное креативное агентство.

Добавим, что в прошлом году JLR потеряла кучу денег в результате кибератаки. Потери от перезапуска Jaguar могут быть ещё больше, но он пока не отменён. Психологическое давление на компанию сейчас огромное, так как в автоинудстрии наблюдается прямо-таки падёж электромобильных проектов, а у Jaguar ещё и дизайн неудачный. В общем, драма с Макговерном закончена, а вот кульминацию драмы с Jaguar нам ещё только предстоит увидеть.

бизнес Jaguar Land Rover

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
20.03.2026 21:46
Петя Иванов

Автор или соавтор всего современного лица RR, вдохновившего на воровство половину Китая.

Новые комментарии
Change privacy settings