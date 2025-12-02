За новый Jaguar ответил: JLR жёстко уволила главного дизайнера Джерри Макговерна

Едва оправившаяся от тяжелейшей кибератаки компания JLR (Jaguar Land Rover) только что осталась без главного дизайнера или точнее без креативного директора — так на манер фэшн-индустрии называется должность, с которой сняли Джерри Макговерна. Получил он её в 2020 году, уже имя огромный опыт работы в Land Rover и в десятке других автомобильных компаний. В том же 2020 году Макговерн получил рыцарский Орден Британской империи за заслуги в области автомобильного дизайна. Короче говоря, признанный мастер своего дела.
Макговерна можно только похвалить за годы работы в Land Rover и курирование дизайна его новинок в должности креативного директора JLR — принципиальных претензий к дизайну Ленд Роверов за последние двадцать лет ни у кого не было.
Подвела Макговерна радикальная перезагрузка марки Jaguar, затеянная в 2021 году тогдашним гендиректором JLR Тьерри Боллоре. Историю вопроса мы подробно разбирали в начале ноября, когда выяснилось, что первая после перезагрузки серийная модель Jaguar задерживается. Здесь лишь вкратце напомним, что дизайн концепта Jaguar Type 00, демонстрирующего новый стиль марки, вызвал шквал возмущения у её поклонников и просто интернет-зевак. Мы не знаем, участвовал ли лично Макговерн в разработке дизайна Jaguar Type 00, но он в любом случае появился на свет с одобрения Макговерна и в целом новая эстетическая концепция бренда — зона ответственности Макговерна.
Сегодня журнал Autocar India сообщил со ссылкой на собственные источники, что Джерри Макговерна уволили и вывели из здания. Последняя фраза свидетельствует о довольно жёстком конфликте внутри компании. Autocar India утверждает, что спорный ребрендинг Jaguar стал основной причиной увольнения, но также упомянул о том, что Макговерн был ставленником покойного Ратана Таты (умер в прошлом году) и без его поддержки растерял влияние.
Напомним, что индийская компания Tata Motors является материнской по отношению к JLR и ведёт совместную с ней финансовую отчётность. Tata Motors является частью Tata Group — группы промышленных компаний и связанных с ними финансовых и технологических компаний. В свою очередь Tata Group входит в состав Tata Sons, объединяющей разные группы компаний, в том числе работающие в сфере услуг, недвижимости и в аграрном секторе.
17 ноября в должность вступил новый гендиректор JLR — П. Б. Баладжи. Видимо, с его подачи и состоялось жёсткое расставание с Макговерном, которому в сентябре исполнилось 70. Официально JLR увольнение Макговерна пока никак не прокомментировала, так что неясно, какие последствия оно может оказать на перезапуск Jaguar. Теперь уже нельзя исключать, что перезапуск Jaguar в том виде, в каком он был задуман при Макговерне, может быть полностью отменён, то есть не будет ни фриковатого дизайна, ни электромобилей, но есть, разумеется, и масса других вариантов развития событий — подождём официальной информации или инсайдов от авторитетных источников.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться