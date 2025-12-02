За новый Jaguar ответил: JLR жёстко уволила главного дизайнера Джерри Макговерна

По слухам, Джерри Макговерна, кавалера Орден Британской империи, вывели из офиса. Причиной увольнения стали накопившиеся разногласия между Макговерном и советом директоров JLR, а также очень плохие ожидания от перезапуска марки Jaguar, дизайн которой был безнадёжно испорчен именно под руководством Макговерна.

Едва оправившаяся от тяжелейшей кибератаки компания JLR (Jaguar Land Rover) только что осталась без главного дизайнера или точнее без креативного директора — так на манер фэшн-индустрии называется должность, с которой сняли Джерри Макговерна. Получил он её в 2020 году, уже имя огромный опыт работы в Land Rover и в десятке других автомобильных компаний. В том же 2020 году Макговерн получил рыцарский Орден Британской империи за заслуги в области автомобильного дизайна. Короче говоря, признанный мастер своего дела.

Джерри Макговерн

Макговерна можно только похвалить за годы работы в Land Rover и курирование дизайна его новинок в должности креативного директора JLR — принципиальных претензий к дизайну Ленд Роверов за последние двадцать лет ни у кого не было.

Подвела Макговерна радикальная перезагрузка марки Jaguar, затеянная в 2021 году тогдашним гендиректором JLR Тьерри Боллоре. Историю вопроса мы подробно разбирали в начале ноября, когда выяснилось, что первая после перезагрузки серийная модель Jaguar задерживается. Здесь лишь вкратце напомним, что дизайн концепта Jaguar Type 00, демонстрирующего новый стиль марки, вызвал шквал возмущения у её поклонников и просто интернет-зевак. Мы не знаем, участвовал ли лично Макговерн в разработке дизайна Jaguar Type 00, но он в любом случае появился на свет с одобрения Макговерна и в целом новая эстетическая концепция бренда — зона ответственности Макговерна.

Jaguar Type 00 1 / 3 Jaguar Type 00 2 / 3 Jaguar Type 00 3 / 3

Сегодня журнал Autocar India сообщил со ссылкой на собственные источники, что Джерри Макговерна уволили и вывели из здания. Последняя фраза свидетельствует о довольно жёстком конфликте внутри компании. Autocar India утверждает, что спорный ребрендинг Jaguar стал основной причиной увольнения, но также упомянул о том, что Макговерн был ставленником покойного Ратана Таты (умер в прошлом году) и без его поддержки растерял влияние.

Джерри Макговерн на презентации нового Range Rover Sport в 2022 году

Напомним, что индийская компания Tata Motors является материнской по отношению к JLR и ведёт совместную с ней финансовую отчётность. Tata Motors является частью Tata Group — группы промышленных компаний и связанных с ними финансовых и технологических компаний. В свою очередь Tata Group входит в состав Tata Sons, объединяющей разные группы компаний, в том числе работающие в сфере услуг, недвижимости и в аграрном секторе.

17 ноября в должность вступил новый гендиректор JLR — П. Б. Баладжи. Видимо, с его подачи и состоялось жёсткое расставание с Макговерном, которому в сентябре исполнилось 70. Официально JLR увольнение Макговерна пока никак не прокомментировала, так что неясно, какие последствия оно может оказать на перезапуск Jaguar. Теперь уже нельзя исключать, что перезапуск Jaguar в том виде, в каком он был задуман при Макговерне, может быть полностью отменён, то есть не будет ни фриковатого дизайна, ни электромобилей, но есть, разумеется, и масса других вариантов развития событий — подождём официальной информации или инсайдов от авторитетных источников.

