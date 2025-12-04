Audi отмечает 50-летие своего 5-цилиндрового двигателя перед его скорой отставкой

С 5-цилиндровыми двигателями связана значительная часть истории Audi, в том числе в области автоспорта. Эти двигатели, можно сказать, выковали славу и репутацию Audi, но так вышло, в их дальнейшем развитии компания не заинтересована.

Audi не была изобретателем 5-цилиндровых двигателей (они используются в автопроме с 1930-х), но сумела извлечь из них большую выгоду. Первый 5-цилиндровый двигатель Audi появился в 1976 году на седане Audi 100 поколения C2 — получается, что формально юбилей будет только в следующем году, но пресс-служба Audi решила начать отмечать уже на этой неделе.

Audi 100 поколения C2

Первый 5-цилиндровый двигатель Audi был производной от 4-цилиндрового двигателя EA827 и получил заводской индекс EA828. На Audi 100 образца 1976 года при рабочем объёме 2144 см3 с механическим впрыском топлива Bosch K-Jetronic он выдавал 136 л.с. В 1978 году свет увидел 2,0-литровый атмосферный дизельный 5-цилиндровый мотор мощностью 70 л.с., а в 1981 году в привязке к рынку США дебютировала его наддувная версия мощностью 87 л.с.

Дорожный Audi quattro

К бензиновому двигателю EA828 турбонаддув впервые прикрутили в 1979 году — в таком виде он дебютировал под капотом седана Audi 200 5T (это, по сути, улучшенная версия Audi 100 поколения C2) и выдавал очень солидные для своего времени 170 л.с. На представленном в 1980 году и ставшим впоследствии легендарным купе Audi quattro мощность «турбопятёрки» была дополнительно повышена — до 200 л.с. Позже на укороченном купе Audi Sport quattro его форсировали до 306 л.с.

Раллийный Audi quattro

В целом спортивная модель quattro считалась техническим прорывом Audi, эта машина выиграла в 1983 и 1984 года чемпионат мира по ралли в зачёте пилотов, также на её счету два чемпионских титула в командном зачёте — в 1982 и 1984 годах. В монструозной раллийной группе В купе Audi quattro первое время не было равных: кудрявая Мишель Мутон за рулём этой машины вызывала ревность и раздражение у пилотов на более медленных машинах — например, у Вальтера Рёрля. В 1986 году группу В отменили как слишком опасную, но Audi успела взять от неё всё, что хотела — спортивная слава помогала продавать дорожные машины с 5-цилиндровыми моторами.

Audi Avant RS2

В 1994 году дебютировал знаменитый спортивный универсал Audi Avant RS2, разработанный Audi в сотрудничестве с Porsche, на нём 2,2-литровая версия бензиновой «турбопятёрки» с 20-клапанной головкой блока цилиндров выдавала 315 л.с. В 1997 году производство всего семейства 5-цилиндровых двигателей Audi, в том числе дизельных, было свёрнуто, чтобы уступить место V-образным «шестёркам».

Купе купе Audi TT RS образца 2009 года

В 2009 году бензиновый 5-цилиндровый двигатель Audi вернулся — уже в своём современном виде с заводским индексом EA855 и рабочим объёмом 2,5 л, первым его получило купе Audi TT RS (340 л.с.), в 2011-м им одарили хот-хэтч Audi RS Q3, в 2013-м — кроссовер Audi RS Q3, причём на кроссовере мощность сначала была уменьшена до 310 л.с., а затем на топ-версии performance увеличена до 367 л.с.

Двигатель Audi EA855 evo

Актуальная версия «турбопятёрки» EA855 evo сегодня устанавливается только на Audi RS 3 (400 л.с., 500 Нм) и на кроссовер Cupra Formentor VZ5 (390 л.с., 480 Нм). До конца прошлого года двигатель EA855 у Audi покупала и ставила на свои спорткары нидерландская компания Donkervoort, здесь его «раскочегаривали» до 500 л.с. и 640 Нм, а некоторые тюнеры снимают с EA855 более 600 «лошадей». Одной из главных особенностей этой и более ранних версий «турбопятёрки» Audi является специфический звук выхлопа, обусловленный порядком работы цилиндров: 1-2-4-5-3.

Актуальный Audi RS 3

В минувшем сентябре на автосалоне в Мюнхене гендиректор Audi Гернот Дёлльнер, общаясь со СМИ, заявил, что история 5-цилиндрового двигателя, скорее всего, закончится вместе с вступлением в силу экологических норм Euro 7, то есть в ноябре 2027 года — выходит, что жить ему осталось менее двух лет, адаптировать EA855 к Euro 7 слишком сложно и дорого. Есть, конечно, шанс, что Audi с разрешения материнского концерна Volkswagen передумает и решит сохранить «турбопятёрку», но с учётом того, что Audi и Volkswagen сейчас дружно переживают тяжелейший финансовый и управленческий кризисы, мы бы оценили этот шанс как ничтожный.