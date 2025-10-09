Cupra Formentor VZ5 с 390-сильной «турбопятёркой» Audi неожиданно вернулся на рынок

После двухлетнего перерыва купеобразный кроссовер Cupra Formentor вновь обзавёлся топ-версией VZ5 с 2,5-литровым 5-цилиндровым бензиновым турбомотором EA855 evo разработки Audi. В продаже обновлённый Cupra Formentor VZ5 появится в первом квартале 2026 года, но будет выпущено только 4000 экземпляров.

Компактный купеобразный кроссовер Cupra Formentor на платформе MQB Evo дебютировал в 2019 году, а топ-версия VZ5 у него впервые появилась в 2021 году — тогда предполагалось, что это лебединая песня марки Cupra в сегменте «углеводородных» спортивных машин, дальше будут только электромобили. Четыре года спустя планы концерна Volkswagen в отношении марок Seat и Cupra радикально изменились: Seat теперь вообще не про «электрички», а Cupra хоть и продолжает гнуть «зелёную» линию, намерена ещё достаточно долго предлагать наравне с электромобилями топливные машины.

Тираж Cupra Formentor VZ5 образца 2021 года составил 7000 экземпляров, к началу 2024 года их все раскупили, после чего версия VZ5 исчезла из продажи. Весной 2024 года Cupra Formentor пережил рестайлинг, а вчера пресс-служба Seat, которая продолжает обслуживать марку Cupra (напомним, что марка Cupra откололась от Seat в 2018 году), объявила о скором возвращении на рынок версии VZ5 — разумеется, уже в рестайлинговом кузове.

С новым оформлением передка Formentor VZ5 выглядит агрессивнее одноимённой версии образца 2021 года, корма обзавелась новыми фонарями и выступами со светоотражателями под ними, а вот диффузор и «четырёхстволка» выхлопа медного цвета остались прежними, равно как и дизайн 20-дюймовых колёсных дисков. Салон обновлённого Formentor VZ5 пока не раскрыт, известно только, что там будут спортивные сиденья CUPBucket с развитой боковой поддержкой.

По части техники никаких обновок не заявлено, и это, наверное, хорошо: 5-цилиндровый турбомотор выдаёт прежние 390 л.с. и 480 Нм, он состыкован с 7-ступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями, привод — только полный, с автоматической муфтой отбора мощности на заднюю ось. Дорожный просвет Formentor VZ5 по сравнению с другими версиями кроссовера уменьшен на 10 мм, спереди установлены более мощные тормоза Akebono с 6-поршневыми суппортами. Динамические характеристики обновлённого Formentor VZ5 не раскрыты, но для ориентира скажем, что кроссовер образца 2021 года набирает первую «сотню» за 4,2 с, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Cupra Formentor VZ5 образца 2021 года 1 / 5 Cupra Formentor VZ5 образца 2021 года 2 / 5 Cupra Formentor VZ5 образца 2021 года 3 / 5 Cupra Formentor VZ5 образца 2021 года 4 / 5 Cupra Formentor VZ5 образца 2021 года 5 / 5

Цена обновлённого Cupra Formentor VZ5 не объявлена, в 2021 году этот спортивный кроссовер стоил в Германии от 61 650 евро, в 2026 году наверняка будет дороже.

Добавим, что мотор EA855 evo, известный главным образом по Audi RS 3, приговорён к отставке: в сентябре гендиректор Audi Гернот Дёлльнер заявил австралийскому журналу Drive, что компания не будет адаптировать этот двигатель к грядущим экологически нормам Euro 7, то есть жить ему осталось максимум два года.

