Японский характер, итальянский темперамент, китайский масштаб: за кулисами GAC

В автопроме никого не удивить громкими заявлениями об инновациях и уникальных технологиях – мы читаем такое в пресс-релизах каждый день. Но порой за бравурными словами действительно скрывается большая работа. Китайский концерн GAC тесно связан с Toyota и претендует на роль одного из самых технологически продвинутых автопроизводителей Поднебесной. Мы отправились туда, где рождаются их автомобили – в центр исследований и разработок, на заводы и в штаб-квартиру, где инженеры разговаривают на разных языках, но делают общее дело.

От идеи до конвейера



В любом автомобильном концерне есть место, где инженеры ходят быстрее, чем работают лифты, а свежие идеи рождаются чаще, чем включается кофемашина. У GAC таким местом стал Центр исследований и разработок – эпицентр фирменных технологий, где из цифровых моделей постепенно складывается будущее модельного ряда.

Основанный в 2006 году центр давно стал не просто ещё одним подразделением автопроизводителя, а настоящим сервером инженерной экосистемы концерна. Здесь, среди макетов, испытательных стендов и лабораторий, рождаются все автомобили GAC и их компоненты – от силовых установок до электронных систем.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Сеть у R&D центра довольно интернациональная: «Три страны – пять локаций». Лос-Анджелес, Милан, Шанхай, Сямынь и головной центр в Гуанчжоу образуют творческо-инженерный пентагон, где креатив американцев и европейцев сочетается с прагматикой китайской промышленности.

Инфраструктура центра закрывает весь цикл разработок: готовые автомобили, силовые установки, новые источники энергии, телематические системы. Особенно здесь гордятся испытательным комплексом. Автомобили GAC проходят более 17 миллионов километров ежегодных тестов, как будто участвуют в бесконечном «Дакаре», только без зрителей и фанфар.

GAC инвестирует в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по-взрослому: более 50 миллиардов юаней – это сумма, на которую можно построить небольшой город. Армия штатных специалистов насчитывает более 5000 человек из 15 стран. Это не просто много – это больше, чем население некоторых европейских городков.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Результаты работы Центра красноречивы: более 20 000 действующих патентов, из которых около 42% – изобретения. На базе гаковских платформ GPMA и GEP разработано более 40 моделей, которые разошлись суммарным тиражом более пяти миллионов автомобилей. В общем, в R&D центре GAC не просто придумывают идеи, а доводят их до такой степени зрелости, что они становятся готовы к конвейеру.

Японская точность и итальянский темперамент



Если Центр исследований и разработок – мозг GAC, то люди – его ствол. Технический директор бренда Масато Кацумата – японец, прошедший школу Toyota. Вернее, не только прошедший – он в ней вырос. В 1985 году он окончил Токийский университет, через два года защитился в аспирантуре и устроился работать в Toyota. Более 30 лет он работал в разных структурах марки – был старшим вице-президентом Toyota Europe, главным инженером Toyota USA, курировал разработку Camry поколения XV70.

С 2021 года Кацумата работает в GAC и проповедует здесь инженерный дзен: порядок, методичность и чёткое понимание, какие решения работают десятилетиями, а какие – только на презентациях. Спокойный, собранный, с тем самым выражением лица, будто всё вокруг можно улучшить ещё на парочку процентов. Он рассказывает об автомобилях так, словно читает хайку: коротко, точно, без единой лишней детали.

Масато Кацумата. Фото: newsroom.toyota.eu

Его идеальная противоположность – главный инженер бренда Марко Марио Джиларди. Темпераментный итальянец – энергичный, будто каждое утро пьёт эспрессо крепостью чуть ниже ракетного топлива – отвечает в GAC за динамические характеристики и настройки шасси. Он окончил Политехнический университет Турина и почти 30 лет трудился в Fiat Group Automobiles, где настраивал управляемость и дорабатывал подвески самых разных автомобилей концерна.

С 2009 года Джиларди трудится в GAC и руководит проектами по разработке платформ, анализу кинематики и настройке шасси, а также оптимизации NVH-показателей. Итальянец учил ездить такие автомобили, как GAC GS4, GS8 и M8, Aion Y и многие другие. Марко может объяснить разницу в настройках управляемости одной и той же модели для разных рынков не хуже, чем бариста расскажет о разнице между робустой и арабикой.

Марко Марио Джиларди. Фото: gacrnd.com

И это сочетание культур – японской инженерной пунктуальности и заводного итальянского характера – чем-то похоже на полный привод: когда передние и задние колёса не конфликтуют, а гармонично дополняют друг друга. Такой международный дуэт не просто украшает китайский бренд – он фактически задаёт тон всей культуре компании: строгой, но живой, расчётливой, но не скучной.

GAC Toyota: миллион в год



Если Центр исследований и разработок – это мозг, то завод, построенный совместно с Toyota, это мышцы GAC. И мускулы здесь железные – это линии автоматизации, которые передвигаются с японской чёткостью, и огромные производственные площади, где каждая операция точна, как расписание синкансэна.

Завод GAC Toyota открыт в 2004 году. Площадь предприятия – 3,62 млн квадратных метров, из них 1,35 млн – производственные корпуса. На пяти линиях завода работает около 15 000 сотрудников. Максимальная производительность фабрики достигает миллиона автомобилей в год – это крупнейшее в мире сборочное предприятие Toyota.

Завод полностью охватывает все циклы производства: штамповку деталей, сварку, литьё, окраску и сборку. Здесь производят такие модели, как Camry, Highlander, Wildlander, Sienna, электромобиль bZ3X и другие – всего девять машин. В 2024 году здесь выпущено 736 000 автомобилей, и это первое место среди всех промышленных предприятий в Гуанчжоу. Завод не просто собирает Тойоты – он формирует экономику целого региона.

На предприятии внедрены цифровые системы, гибкие конвейеры и японский культ «качественно или никак». Да, совместное предприятие – штука непростая. Но здесь оно работает, как хорошо смазанный механизм: GAC предлагает локализацию и гибкость, Toyota – жёсткие стандарты и бескомпромиссную систему контроля качества.

Фото: gac-toyota.com.cn

В результате с конвейера завода GAC Toyota выходят автомобили, которые не пытаются удивить потребителя всеми возможными способами, а вместо этого делают ставку на вещи, за которые покупатели обычно ценят японские бренды: надёжность, технологичность и здравый смысл.

На острие прогресса



Все китайские автопроизводители обожают рассказывать о своих невероятных достижениях, оставляя за кулисами конкретику. Посмотрев на производство своими глазами, можно отметить три момента.

Во-первых, это автоматизация. Несмотря на заметную долю ручного труда, на заводе всё же есть участки, где человек встречается с автомобилем реже, чем московский водитель – со свободным местом для парковки. Роботизированные комплексы работают слаженно и чётко. Во-вторых, это методы контроля. Здесь скучные термины вроде «оптическая калибровка» или «лазерный триангуляционный анализ» звучат убедительно, поскольку именно они определяют, насколько ровно сходятся панели кузова или как наносится сварной шов.

В-третьих, это цифровая разработка. Прежде чем автомобиль появляется в металле, он проживает сотни виртуальных жизней – краш-тесты, аэродинамические проверки, испытания на долговечность. Компьютеры гоняют виртуальные машины так, будто припоминают им школьные обиды. Оба завод – GAC Toyota и Aion – целая экосистема, где технологии не лежат на страницах презентаций, а стоят на производственной линии.

Что можно сказать о GAC по итогам личного посещения предприятия? У бренда есть мощнейшая база для исследований и разработок, международная инженерная команда и современные технологии. Но главное – это компания с японским характером, итальянским темпераментом и китайским масштабом. Такой рецепт, согласитесь, сложно взять и проигнорировать.