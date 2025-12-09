Citroen Elo: шестиместный семейный минивэн со съёмной мебелью и двумя матрасами

В составе большой и переживающей кризис корпорации Stellantis марке Citroen никак не могут найти внятное позиционирование — такое, чтобы клиентам нравилось, чтобы был исторический контекст и чтобы не было конкуренции с другими брендами Stellantis, а это при общем с ними техническом базисе весьма непросто. Последние несколько лет Citroen старается позиционировать себя как относительно доступная, но при этом стильная марка, главными ценностями которой (помимо, разумеется, экологичности) являются удобство, универсальность и комфорт. Манифестом этого довольно размытого позиционирования стал представленный в 2022 году концептуальный пикап-трансформер Oli. Теперь те же идеи, но в другом форм-факторе транслирует минивэн Elo.

1 / 2 2 / 2

Почему именно минивэн? Потому что клиенты Citroen соскучились по таким машинами. Французская марка рассталась со всеми своими однообъёмниками, носившими имя Picasso, ещё в прошлом десятилетии, заменив их кроссоверами, но кроссоверы не дают столько же свободного пространства в салоне и, главное, не обеспечивают столь же удобную посадку-высадку и погрузку-выгрузку. В концепте Elo марка Citroen попыталась довести практичность до абсолюта, что отражено в его названии: Elo — это аббревиатура, расшифровывающаяся как Rest, Play, Work, что переводится на русский как «отдых, игра, работа».

1 / 2 2 / 2

Габаритная длина Citroen Elo — 4,1 м, ширина — 1,92 м, высота — 1,7 м. Силовая установка электрическая, единственный электромотор мощностью 136 л.с. установлен на задней оси. Передок, полностью освобождённый от технической начинки, позволил сдвинуть место водителя максимально вперёд и разместить его по центру между передники колёсными арками. Такое решение позволяет не тратиться на разработку версий с левым и правым рулём и даёт отличную обзорность, тем более что площадь остекления минивэна составляет внушительные 4,5 м2. Передней панели в салоне как таковой нет, есть лишь её рудименты в виде боковых секций с универсальными пазами на верхних поверхностях. Под проекционный щиток приборов отведена нижняя секция лобового стекла. Все стёкла плоские или почти плоские.

1 / 10 2 / 10 3 / 10 4 / 10 5 / 10 6 / 10 7 / 10 8 / 10 9 / 10 10 / 10

По бокам от кресла водителя предусмотрено место для двух дополнительных стульев — они раскладные и прячутся в недрах заднего трёхместного дивана, при необходимости их нужно достать и вставить в пазы в полу. Передние пассажиры смещены назад относительно водителя, чтобы не упираться колёсами в передние колёсные арки. На парковке кресло водителя можно развернуть лицом к пассажирам и прикрепить к нему обеденный столик. Сидушки заднего дивана съёмные и могут использоваться в качестве стульев для пикника. В багажнике есть два надувных матраса от Decathlon, позволяющий организовать полноценные спальные места в салоне. Петли на потолке, необходимые для фиксации матрасов, можно использовать также для подвесного киноэкрана, а электрическим насосом можно также накачать шины велосипедов, сап-борд, мячики и проч. Для хранения мелкий вещей в салоне предусмотрен ворох мягких сумок, навешанных на дверные карты и вокруг места водителя.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Облик Citroen Elo, разработанный командой Пьера Леклерка, тоже довольно занятный, особенно в районе кормы. Центральных стоек у кузова нет — для удобства посадки-высадки. В выступах на боковинах есть крышки, открывающие доступ к нишам со спортивным инвентарём и игрушками. Шины с оранжевым подтоном специально для этого концепта разработала компания Goodyear, они дополнены светодиодными индикаторами давления на ступицах колёс. Передний и задний бамперы идентичны по форме.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Состряпать из Citroen Elo серийный минивэн несложно — были бы деньги и желание со стороны руководства Stellantis. На выходе может получиться конкурент китайскому Zeekr Mix, при этом ясно, что от некоторых решений придётся отказаться — например от нетрадиционной компоновки и хлипеньких съёмных стульев. Желательно, конечно, ещё и найти место для ДВС — вот где корень универсальности, но мы понимаем, что хотим слишком многого.