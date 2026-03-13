Haval Jolion с новым салоном: продажи начались

Бестселлер бренда Haval обрел не только новый интерьер, но и модернизированный мотор. Как и прежде, российским клиентам кроссовер доступен в четырех комплектациях.

Переживший вторую модернизацию кроссовер Haval Jolion официально анонсировали в начале марта. А теперь российский офис концерна Great Wall Motor (GWM) объявил о старте продаж. Напомним, для РФ модель производят локально на заводе в Тульской области, паркетник представлен в дилерской сети Haval City.

Внешность нашему Jolion подправили два года назад, и на этот раз ее менять не стали. А вот интерьер передали. Внутри установили новую переднюю панель. Также был изменен блок управления на центральной консоли: сами кнопки теперь другие, плюс добавлен кругляш для регулировки громкости. Кроме того, этот блок отныне находится под дефлекторами обдува, а не над ними. Рулевое колесо получило утолщенный обод, к разъемам USB типа A добавили порты типа C (один спереди, два сзади). Как и прежде, в начальных исполнениях Haval Jolion имеет мультимедийную систему с 10-дюймовым планшетом, у версий побогаче – экран диагональю 12,3 дюйма. Мультимедиа – с новым дизайном интерфейса, еще появилось работающее в офлайн-режиме голосовое управление.

Тоннель тоже переработан. За управление трансмиссией вместо шайбы теперь отвечает вертикальный джойстик. Подстаканники лишились крышки, их перенесли ближе к пассажиру (раньше были у бокса-подлокотника). Площадка для беспроводной зарядки осталась на прежнем месте (под дефлекторами обдува), при этом ее мощность увеличена до 50 Вт.

Переднеприводные Haval Jolion оснащаются прежней бензиновой турбочетверкой 1.5 мощностью 143 л.с. (210 Нм), она работает в паре с шестиступенчатой механикой или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полноприводным исполнениям достался модернизированный турбомотор 1.5, который производят на собственном заводе Haval в Тульской области. Этот двигатель теперь относится к экоклассу Евро-6. Его мощность все так же составляет 150 л.с., но максимальный крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм. Кроссоверы с полным приводом имеют только семиступенчатый робот.

Jolion по-прежнему доступен в четырех комплектациях, они теперь называются Комфорт (только этой версии положена механика), Оптимум, Премиум и Техно+. Их наполнение по сравнению с паркетником предыдущего модельного года в целом не изменилось. В список оборудования базового Haval Jolion входят: галогеновые фары, 17-дюймовые диски, задний парктроник, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора, тканевая обивка, однозонный климат-контроль, мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, подогрев передних сидений, круиз-контроль. Начиная с версии Оптимум появляются светодиодные фары, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, подогрев руля, система выбора режима движения, камера заднего вида.

Haval Jolion Премиум – это 18-дюймовые колеса, «кожа», вентиляция водительского кресла, подогрев задних сидений, беспроводная зарядка, виртуальная приборка (7 дюймов), экран мультимедиа на 12,3 дюйма, двухзонный «климат», подогрев задних сидений, камеры кругового обзора. Наконец, топовый Jolion Техно+ имеет панорамный люк, проекционный дисплей, автопарковщик, адаптивный «круиз», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

После модернизации прибавила только базовая версия (плюс 50 000 рублей), цены остальных исполнений не изменились. Переднеприводный Haval Jolion Комфорт с новым салоном стоит 2 049 000 рублей, в версиях Оптимум и Премиум – 2 449 000 и 2 649 000 рублей соответственно. Полноприводный кроссовер в исполнении Оптимум обойдется в 2 599 000 рублей, в комплектациях Премиум и Техно+ – 2 799 000 и 2 899 000 рублей.