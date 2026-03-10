Dacia рассекретила внешность кросс-универсала Striker

Полноценная премьера этой новинки румынской марки пройдёт в июне 2026 года. На старосветском рынке стартовая цена этого автомобиля не превысит 25 тыс. евро.

Кросс-универсал Dacia Striker станет второй моделью бренда в С-классе после соплатформенного флагманского кроссовера Bigster, который был представлен осенью 2024 года. Первые тизеры новинки появились на прошлой неделе, а теперь румынский производитель полностью рассекретил внешность нового «приподнятого сарая» и назвал его ориентировочный ценник.

На фото: Dacia Striker

Dacia Striker на европейском рынке поборется за клиентов со Skoda Octavia Combi. Экстерьер новинки оформлен в актуальном фирменном стиле бренда. Модель получила капот с брутальными выштамповками, головную оптику сложной формы со светодиодными вертикальными клыками. Между фарами располагается довольно узкая горизонтально вытянутая радиаторная решётка с серебристыми квадратами и логотипом бренда по центру.

Ниже расположены три воздухозаборника – крупный центральный и пара узких вертикальных воздуховодов по бокам. В нижнюю часть переднего бампера также интегрированы противотуманки. Кросс-универсал снабдили пластиковым обвесом по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки. В профиль можно увидеть рейлинги и антенну акулий плавник на крыше, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки.

Корма Dacia Striker украшена спойлером с интегрированным стоп-сигналом и «T-образными» фонарями, которые соединены друг с другом затемнённой планкой с названием бренда. Имя модели расположили сбоку на багажной двери. Крупные светоотражатели располагаются в нижней части накладки на заднем бампере.

Изображений интерьера румынский производитель пока не предоставил, отметив, что полноценная премьера новинки пройдёт в июне текущего года. Судя по снимку с панорамной крышей грядущей новинки, Striker получит пятиместный салон, на передней панели будет трёхспицевый руль с физическими кнопками. Не исключено, что интерьер многое позаимствует у «родственного» Bigster.

Известно, что габаритная длина Dacia Striker равна 4,62 метра (примерно на 50 мм больше по сравнению с кроссовером Bigster). Пока что в компании не раскрыли ни колёсную базу, ни дорожный просвет, ни объём багажника. Отметим, у Бигстера расстояние между осями составляет 2700 мм, дорожный просвет – 220 мм, объём багажника – 677 литров, а со сложенными спинками заднего дивана грузовое пространство можно увеличить до 1937 литров.

Официальную полную информацию о технике Striker марка, очевидно, раскроет в ходе летнего дебюта. Пока что производитель отметил лишь, что в гамме новинки будут: гибрид, гибрид с полным приводом и вариант с двигателем, который питается сжиженным природным газом.

Ещё производитель отметил, что стартовый ценник Dacia Striker на европейском рынке не превысит 25 000 евро (эквивалентно примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу). Отметим, стоимость Skoda Octavia Combi на одном из крупнейших старосветских рынков, в Германии, сейчас стартует с 29 840 евро (около 2,7 млн рублей).