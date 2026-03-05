Dacia Striker: первые тизеры кросс-универсала, который разрушит карьеру Skoda Octavia

Румынская марка Dacia, принадлежащая Renault Group, 10 марта покажет новую модель С-класса — кросс-универсал Striker: он будет иметь эффектный дизайн, просторный салон и экономичные двигатели, а цены будут намного ниже, чем у конкурентов.

Марка Dacia продолжает осваивать новые сегменты рынка, где она прежде не была представлена: вслед за флагманским кроссовером Bigster, который является полноценным представителем С-класса (габаритная длина — 4570 мм), на рынок выйдет соплатформенный кросс-универсал Striker. Слово Striker имеет в словаре много трактовок, но пиарщики Renault Group настаивают на ассоциациях со спортом: страйкер — это игрок, выполняющий удар и сбивающий кегли, например, в боулинге. Корове говоря, страйкер — это тот, кто попадает в цель.

Цель Dacia Striker — стать хитом С-класса и потеснить в нём такие популярные модели как Volkswagen Golf и Skoda Octavia. Заметим, что Striker — это не замена трёхрядному универсалу Jogger, который является скорее смесью коммерческого «каблучка» и компактвэна, а более традиционный на вид «сарай» с большим дорожным просветом и защитным пластиковым обвесом, то есть кросс-универсал. Как он может выглядеть, наш художник Никита Чуйко показал ещё в январе, а сегодня опубликованы несколько официальных тизеров.

Пытливый читатель может спросить: зачем марке Dacia выпускать кросс-универсал С-класса, если уже есть полноценный кроссовер Bigster — просторный и очень доступный (от 23 990 евро в Германии)? Представители Dacia в беседах с европейскими СМИ объясняли необходимость такой новинки тем, что многие европейцы, как ни странно, не любят кроссоверы и предпочитают им традиционные легковушки с более низкой посадкой. К тому же Striker может оказаться дешевле Бигстера, хотя вряд ли значительно.

Даже с такой же стартовой ценой, как у Бигстера, то есть 23 990 евро, кросс-универсал Striker будет значительно дешевле основных конкурентов: Skoda Octavia Combi сейчас стоит в Германии от 29 840 евро, Toyota Corolla Touring Sports — от 29 990 евро, Volkswagen Golf Variant — от 30 495 евро, Opel Astra Sports Tourer — от 34 490 евро, Peugeot 308 SW — от 35 140 евро.

Силовые установки у Dacia Striker, скорее всего, будут такие же, как у Бигстера, а главная интрига состоит в том, получит Striker полный привод или будет предлагаться только с передним приводом. На наш взгляд, было бы целесообразно предложить Striker как минимум с гибридным полным приводом, какой недавно обрели Dacia Duster и Bigster — соответствующие версии называются hybrid-G 150 4×4. Задние колёса у версий hybrid-G 150 4×4 вращает 48-вольтовый электромотор мощностью 31 л.с., а спереди установлена 1,2-литровая бензиновая «турботройка» (140 л.с.) в паре с 6-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, карданного вала под полом нет.

Дизайн Dacia Striker будет рассекречен 10 марта, но не факт, что в тот же день станут известны все технические подробности. На 10 марта Renault Group также назначила премьеру субкомпактного бюджетного кроссовера Renault Bridger для развивающихся рынков, и в тот же день французская компания представит свой новый план развития под названием futuREady.