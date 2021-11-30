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  • И всё-таки дороже Дастера: кросс-универсал Dacia Jogger выходит на рынок

И всё-таки дороже Дастера: кросс-универсал Dacia Jogger выходит на рынок

30.11.2021 12062 1 0

Румынская марка Dacia, входящая в состав Renault Group, объявила цены на новую модель Jogger, которая пока предлагается только в Европе. Приём заказов стартует 3 декабря, но живые машины появятся у дилеров только в марте следующего года.

 

Премьера Dacia Jogger состоялась в начале сентября: кросс-универсал заменит в продуктовой линейке румынской марки сразу три модели — Logan-универсал второго поколения, компактвэн Lodgy и «каблучок» Dokker. Последний, к слову, останется на рынке, но уже как Renault Express, а Jogger, стало быть, должен совмещать в себе функции универсала, компактвэна и «каблучка». От универсала ему достался вытянутый кузов длиной 4547 мм (колёсная база — 2897 мм), от компактвэна — трёхрядный салон на семерых (есть и 5-местная версия), от «каблучка» — небольшая ступенька между проёмами передних и задних боковых дверей и специфическая компоновка: второй ряд кресел расположен выше первого, а третий — выше второго. Ну а приставка «кросс» роднит Jogger с кроссоверами — дорожный просвет в 200 мм и защитный пластиковый обвес по периметру кузова позволяют румынской новинке безболезненно съезжать на сухую грунтовку.

В общем, машина получилась интересная и во всех смыслах универсальная, но потенциальные покупатели и просто диванные эксперты сразу после премьеры отметили три недостатка, мешающих Jogger стать «сараем мечты»: отсутствие полного привода хотя бы в виде опции, отсутствие дизельного двигателя и отсутствие АКП. Полагаем, этих «вкусных» опций Jogger лишён, чтобы избежать конкуренции с Дастером.

Сегодня пресс-служба Dacia объявила, что базовый Jogger в комплектации Essential с битопливным двигателем 1.0 Eco-G (бензин, пропан) с максимальной отдачей в 100 л.с. и 170 Нм будет стоить во Франции 14 990 евро в 5-местном исполнении и 15 750 евро в 7-местном исполнении. В стандартное оснащение входят простенькая система автоматического аварийного торможения (распознаёт только машины), 6 подушек безопасности, ограничитель скорости, противотуманки, датчик света, передние электрические стеклоподъёмники, аудиоподготовка и рейлинги на крыше. За кондиционер извольте доплатить 900 евро, за Comfort Pack (регулировка руля по вылету, круиз-контроль, задние датчики парковки) — 200 евро.

Тот же Jogger в комплектации Essential, но с чуть более тяговитым чисто бензиновым мотором 1.0 TCe (110 л.с., 200 Нм) обойдётся в 15 500 евро за 5-местный кузов и 16 250 евро за 7-местный.

На другом конце прайс-листа стоит топ-версия Extreme+ Limited Edition с мотором 1.0 TCe и 7-местным салоном за 19 650 евро. В неё входят система мониторинга слепых зон, система бесключевого доступа, климат-контроль, круиз-контроль, датчик дождя, полный электропакет, улучшенная отделка салона, бокс-подлокотник в переднем ряду, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, камера заднего вида, передние датчики парковки, электромеханический «ручник», 16-дюймовые литые колёса. Короче говоря, «полный фарш» — в виде опции предлагается только цвет металлик (500 евро).

Объём багажника Dacia Jogger в 7-местной конфигурации салона составляет всего 160 л.

Для сравнения скажем, что Duster «на минималках» стоит во Франции 14 499 евро, то есть даже 5-местный Jogger обойдётся дороже, но у него, конечно, более просторный для грузоперевозок кузов (1819 л против 1478 л), так что для мелкого бизнеса он подходит лучше. Но потолок прайс-листа у Дастера, конечно, выше — 22 900 евро за топ-версию с 1,5-литровым дизелем, полным приводом и «механикой», а со всеми опциями выйдет более 28 000 евро.

В России Jogger ждать не стоит — ни под маркой Renault, ни под маркой Lada. У нас в сегменте универсалов с функциями «каблучка»/компактвэна/кроссовера доминирует обновлённый в начале года Lada Largus (в оригинале — Dacia Logan MCV первого поколения).

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1 комментарий
01.12.2021 08:52
Игорь

Это новый рестайлинг Largus Cross?

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