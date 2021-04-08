Пассажирский Renault Express: компактвэн для бедных на основе старого Dokker

Компания Renault завершила обновление линейки «каблучков» и представила пассажирскую версию модели Express, которая предназначена для развивающихся рынков и не будет доступна в Европе, чтобы не отнимать аудиторию у более современного и дорогого Kangoo.

На смену европейскому Renault Kangoo второго поколения в этом году пришли сразу две модели — новый, «третий» Kangoo на модульной платформе CMF-C/D и Express на платформе В0, который французская фирма позиционирует как полностью новый, но на самом деле это, по сути, рестайлинговый Dacia Dokker, который с 2017 по 2020 год продавался в России под маркой Renault.

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И новый Kangoo, и новый Express (в прошлом веке под таким именем продавался «каблучок» на базе хэтчбека Renault 5) будут выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. Грузовой Express был полностью рассекречен две недели назад, а сегодня представлена пассажирская модификация с габаритной длиной 4394 мм и колёсной базой 2812 мм.



Спереди Express очень похож на новый Kangoo, но имеет простые «галогенки» вместо светодиодных фар. Общий стиль чувствуется и в оформлении интерьера, но у Экспресса более дешёвые материалы отделки и скромнее оснащение. Из-за старой платформы Express, в отличие от Kangoo, не имеет современных электронных ассистентов водителя вроде системы автоматического аварийного торможения или контроля за полосой движения. Максимум, на что может рассчитывать водитель Экспресса — это система мониторинга слепых зон, простой круиз-контроль и ограничитель скорости.



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По сравнению с Доккером салон стал современнее и комфортнее, появилась топовая мультимедийная система Easy Link с 8-дюймовым сенсорным экраном и беспроводная зарядка для смартфона, а общий объём ниш, полок и ящиков для мелочей составляет 54 л — на 5 л больше, чем у нового пассажирского Kangoo.



Объём багажника пассажирского Экспресса до полки составляет 800 л (у Kangoo — 775 л), а со сложенными задними сиденьями — 3000 л, но ровного пола, как в Kangoo, после складывания сидений не получается, что несколько усложняет погрузку громоздких вещей. Грузовую часть можно отделить от пассажирской сеткой или даже стальной решёткой, чтобы в багажнике можно было безопасно перевезти «дикого зверя».

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Если грузовой Express будет предлагаться в Европе как дешёвая альтернатива грузовому Kangoo, то пассажирский Express предназначен исключительно для развивающихся рынков, а потому ему не положены мочевинные дизели и бензиновый турбомотор. В итоге для пассажирского Экспресса предусмотрены только два силовых агрегата — 1,6-литровый бензиновый «атмосферник» (110 л.с., 156 Нм) в паре с 5-ступенчатой МКП и 1,5-литровый турбодизель (95 л.с., 220 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП.



Никакие доработки по части шасси по сравнению с Доккером для Экспресса не заявлены, задние тормоза так и остались барабанными.



Выпускается Renault Express там же, где и Dacia Dokker, — в марокканском Танжере, продажи начнутся в мае этого года. Возвращение модели в Россию с её нынешней экономико-политической обстановкой маловероятно.

