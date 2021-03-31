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  • Новый Renault Kangoo: теперь и пассажирская версия, которая заменит компактвэн Scenic

Новый Renault Kangoo: теперь и пассажирская версия, которая заменит компактвэн Scenic

31.03.2021 326 0 0

На прошлой неделе компания Renault полностью рассекретила грузовой «каблучок» Kangoo третьего поколения, а сегодня представлена его пассажирская версия, которая будет доступна только в коротком 5-местном кузове.

 

Напомним, что модельной гамме Renault теперь два «каблучка» — новый Kangoo на модульной платформе CMF-C/D и более простой и дешёвый Express на устаревшей платформе В0 (по сути, обновлённый Dacia Dokker). Express выпускается на заводе Renault в Марокко в грузовом и пассажирском вариантах, но в Европу поставляются только грузовые версии, а вот новый Kangoo, который производится во Франции, доступен европейцам во всём своём многообразии, в том числе в пассажирском исполнении.

В отличие о грузового Kangoo, у которого есть стандартная и удлинённая версии, пассажирский предлагается только в стандартном коротком кузове с габаритной длиной 4486 мм и колёсной базой 2716 мм. Нет у пассажирского Kangoo и опции в виде вырезанной в правом боку В-стойки, которая позволяет получить огромный загрузочный проём длиной 1446 мм. Мест в салоне только пять, хотя большой багажник в теории мог бы вместить два дополнительных сиденья, как у нового VW Caddy.

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Минимальный объём багажника под полкой при всех задействованных сиденьях — 775 л, а если сложить кресла второго ряда и переднее пассажирское кресло, то вместимость кузова достигает 3500 л, при этом справа от водителя можно разместить груз длиной до 2,7 м. Багажная дверь — цельная, подъёмная, а не двустворчатая распашная, как у грузового Kangoo. Общая вместимость всех ящиков и полочек для мелочей в салоне составляет 49 л.

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Снаружи груз можно закрепить на рейлингах (нагрузка — до 80 кг), в которые встроены раскладные поперечины — они устанавливаются без специнструмента, то есть голыми руками. К корме можно прикрутить стойку для двух велосипедов.

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Заднее сиденье разделено в пропорции 1:2, при этом центральное место полноценное, широкое, рассчитанное на взрослого пассажира и снабжённое трёхточечным ремнём безопасности. Но зарядных USB-портов во втором ряду только два, то есть гаджет одного из пассажиров останется без «питания». Разработчики сообщают, что по сравнению со «вторым» Kangoo у нового «каблучка» существенно улучшена шумоизоляция, увеличена толщина стёкол, повышена эффективность работы системы микроклимата.

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Место водителя — такое же, как в грузовом варианте: в виде опции доступен даже 7-дюймовый монитор вместо салонного зеркала вида, не сильно актуальный для пассажирского «каблучка» с его аквариумной обзорностью. Щиток приборов по умолчанию со стрелочными основными приборами и 4,2-дюймовым цветным экраном между ними, но можно выбрать и более современный вариант с 7-дюймовым экраном и полностью виртуальными приборами. Диагональ экрана мультимедийной системы Easy Link — 8 дюймов. Оснащение электронными ассистентами водителя — на уровне топовых легковых моделей Renault, так что в теории новый Kangoo может получить высший рейтинг Euro NCAP за безопасность.

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Линейка двигателей — такая же, как у грузового варианта: 1,3-литровая бензиновая «турбочетвёрка» мощностью 100 л.с. либо 130 л.с. и мочевинный 1,5-литровый турбодизель мощностью 75 л.с., 95 л.с. либо 115 л.с.. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «автомат» типа DCT, то есть с двумя сцеплениями (с младшими бензиновым и дизельным двигателями «автомат» не доступен). Привод — только передний.

Будет у Kangoo и электрическая версия с мотором мощностью 75 кВт (102 л.с.) и батареей ёмкостью 44 кВт·ч, полного заряда которой хватит на 265 км пробега по циклу WLTP.

Во Франции пассажирский Kangoo третьего поколения можно будет заказать уже с 1 апреля по цене от 24 900 евро. Между тем в продаже всё ещё имеется пассажирский Kangoo второго поколения по цене от 21 700 евро, а за компактвэн Scenic нужно выложить как минимум 28 900 евро. В прошлом году стало известно о том, что нынешний Scenic, скорее всего, останется без наследника, так что европейским любителями компактвэнов имеет смысл присмотреться к новому Kangoo, как к более-менее приемлемой альтернативе.

В России новый Renault Kangoo вряд ли появится, так цены без локализации будут заоблачными. Зато до нас в теории может доехать клон нового Kangoo в лице ещё не представленного Mercedes-Benz T-класса.

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