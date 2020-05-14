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Ещё одна жертва коронавируса и кроссоверов: Renault избавится от минивэна Espace

14.05.2020 97 0 0

Европейский класс минивэнов скоро полностью исчезнет, так как ни одна из оставшихся в нём моделей не получит наследника. Сегодня стало известно, что компания Renault в рамках программы оптимизации расходов сократит Espace. Компактвэн Scenic и флагманская легковушка Talisman — следующие кандидаты на вылет.

 

Renault Espace нынешнего пятого поколения осенью прошлого года пережил рестайлинг, и французская компания, по идее, уже должна во всю работать над новой моделью, но её не будет. Сразу четыре информированных источника сообщили Reuters, что Espace скоро вычеркнут из продуктовой линейки Renault, как плохо продающуюся и бесперспективную модель.

В прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, спрос на Espace в Европе упал на 18% до 9744 шт., но и лидер класса — Seat Alhambra — тоже не шикует: реализовано лишь 23 840 экземпляров. В марте стало известно, что производство Alhambra свёрнуто досрочно из-за пандемии COVID-19 и уже не возобновится, а соплатформенный VW Sharan продержится на конвейере лишь до конца года. Ford S-Max и Galaxy, по слухам, тоже, наследников не получат, а больше в европейском классе MPV никого и не осталось.

Рестайлинговый Renault Espace пятого поколения

Медленная ликвидация класса MPV, считавшегося очень перспективным в 80-х и 90-х, началась уже в нашем веке на фоне роста популярности сегмента SUV (внедорожники и кроссоверы), а коронавирус просто ускорил приближение конца.

Рестайлинговый Renault Espace пятого поколения

Добавим, что компания Renault и до пандемии COVID-19 чувствовала себя неважно из-за разлада в альянсе с Nissan, сорвавшегося слияния с FCA и провала на китайском рынке. Теперь речь идёт о выживании, французам необходимо срезать расходы на 2 млрд ерво в течение трёх лет и выбить где-то займ на 4-5 млрд евро. Номенклатура моделей Renault в ближайшие годы резко сократится, в ней останутся только самые ходовые (читай бюджетные) легковушки и кроссоверы. Под угрозой, как выяснилось в конце апреля, находится даже Megane, но источники Reuters в кандидатах на отстрел его, к счастью, не упоминали.

Рестайлинговый Renault Espace пятого поколения

Зато они упомянули компактвэн Scenic, продажи которого в прошлом году сократились на 16% до 76 045 шт., и модель бизнес-класса Talisman, спрос на который в 2019-м уменьшился на 17% до 16 405 шт. Talisman пережил рестайлинг в феврале этого года, у Scenic обновление ещё впереди. В скорую смерть Scenic, если честно, верится с трудом, так как это всё-таки довольно массовая модель, но, как говорится, нет дыма без огня. А в скорой отставке Espace сомневаться, к сожалению, не приходится — с ним уйдёт целая эпоха, которую никакие кроссоверы не заменят и не затмят.

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