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Дизайнер опять пугает и предрекает смерть Renault Megane

27.04.2020 976 0 0

Шеф-дизайнер Renault Лоренс ван ден Акер заявил, что нынешнее четвёртое поколение Megane может стать последним из-за нашествия электромобилей.

 

Спрос на автомобили семейства Renault Megane в последние годы падает, и это, очевидно, внушает беспокойство руководителям французской компании. Так, в 2019 году глобальные продажи этой модели (без учёта седана Fluence), по официальным данным Renault, составили 248 132 шт., что на 11,2% меньше, чем в 2018-м, а в 2010-м было реализовано 501 418 шт. Для сравнения скажем, что главный конкурент — VW Golf — в прошлом году разошёлся по миру тиражом 702 тысячи экземпляров.

То есть снижение популярности Megane, конечно, налицо, но эта модель всё же продолжает оставаться довольно массовой и, вероятно, прибыльной, иначе компания Renault с ней уже распрощалась бы.

Нынешнее четвёртое поколение Megane выпускается с 2016 года, а в прошлом месяце состоялась премьера рестайлингового семейства, приуроченная к несостоявшемуся из-за коронавируса Женевскому автосалону. Стало быть, до конца жизненного цикла осталось два-три года, и работа над «пятым» Меганом уже должна начаться. Но Лоренс ван ден Акер в интервью британскому журналу Auto Express сообщил, что компания сейчас рассматривает варианты переброски средств и ресурсов с нового Megane на другие, более перспективные проекты.

По словам шеф-дизайнера, традиционный С-сегмент сейчас испытывает сильное давление со стороны моделей других типов и классов, а затраты на необходимые в Европе «электромобили» столь велики, что денег на всё и сразу не хватает. Добавим, что компания Renault в принципе сейчас находится в довольно скверном финансовом состоянии из-за разлада альянса с Nissan и пандемии COVID-19. В середине апреля стало известно о том, что Renault уходит из легкового сегмента китайского авторынка и пытается занять миллиарды евро, чтобы избежать национализации. Понятно, что в таких условиях резать будут всё, что плохо продаётся.

Ещё один фактор, снижающих шансы на выживание Megane, — это смещение фокуса потребительского интереса с сегмента С на В. Так, в этом году компактный VW Golf впервые за долгое время утратил титул абсолютного бестселлера Европы — теперь главным хитом является Renault Clio. Стало быть, если есть успешный Clio, то так ли уж нужен теряющий популярность Megane? Вдобавок из-за карантинного простоя мировой экономики сильно упали доходы населения, а это значит, что те, кто раньше покупал машины С-класса будут вынуждены довольствоваться более доступным В-классом. Те же, у кого денег достаточно, всё чаще пересаживаются на кроссоверы, а в сегменте SUV у Renault есть успешный Captur, опередивший в прошлом году по продажам VW T-Roc.

Что до электромобилей, то в ближайшие два года Renault выведет на рынок компактный кроссовер, который также отчасти может заинтересовать нынешних владельцев Megane.

В общем, показаниям Лоренса ван ден Акера в данном случае можно верить, хотя, помнится, в 2018 году он предрёк уход с российского рынка бюджетных моделей Logan и Sandero. Российское представительство Renault тогда экстренно дезавуировало слова своего шеф-дизайнера, и пока что Logan и Sandero, как мы видим, с нашего рынка никуда не ушли.

﻿Megane в России давно официально не продаётся (последние 38 экземпляров дилеры продали в 2016 году, то есть это были ещё хэтчбеки прошлого, третьего поколения), так что его судьба для нас представляет исключительно умозрительный интерес.

авторынок бизнес Renault Renault Megane

 

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