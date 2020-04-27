Новинки ×
  • Renault представит электрического брата Nissan Qashqai EV и Mitsu Outlander EV через 1,5 года

Renault представит электрического брата Nissan Qashqai EV и Mitsu Outlander EV через 1,5 года

27.04.2020 383 0 0

Но не факт, что японские модели не покажутся на публике раньше

 

Логично продолжить, что лучший потенциал на европейском рынке имеет не компактный «зелёный» кроссовер Renault и не его «брат» Nissan, который можно условно назвать Qashqai EV, а их родственник – будущий электрический Outlander. Фундамент для этого заложила подзаряжаемая от сети гибридная версия японского кроссовера Outlander PHEV, которая уже много лет с успехом продаётся в Европе. По итогам 2019 года среди всей «зелени» – и электрической, и PHEV – «японец» занял третье место (34,5 тыс.), уступив только двум «электричкам» – Tesla Model 3 (95,2 тыс.) и Renault Zoe (47,4 тыс.). В начале нынешнего года из-за коронавирусной свистопляски Outlander PHEV опустился на пятое место, но та же американская «трёшка» упала ещё сильнее. Короче говоря, налицо все предпосылки к появлению семейства электрических компактных кроссоверов, и через некоторое время у альянса Renault-Nisan-Mitsubishi появится такое семейство на платформе CMF-EV.

Именно на концептуальном Nissan Ariya формально дебютировала электрическая платформа альянса Renault-Nissan-Mitsu CMF-EV

В Renault уже заявили, что готовят к выходу сразу две новинки: первой станет относительно недорогой субкомпактный кроссовер по мотивам Dacia Spring – мы уже писали, что это лишь переработанная версия дешёвого маленького Renault Kwid, который представлен на рынке Индии. Предположительно, цена машины может быть чуть выше цены Renault Zoe, то есть около 35-37 тысяч евро до вычета «экологических» бонусов, размер которых правительство каждой страны определяет само. На самом деле это и будет «основной» электрический кроссовер Renault в Европе, который пустят в продажу в начале 2021 года, а после него, ближе к осени, до дилеров доедет и серийная версия по мотивам Renault Morphoz – несостоявшейся премьеры Женевы этого года.

Само собой, внешность серийной компактной новинки сделают чуть спокойнее, и, конечно, такого изыска как изменяемая колёсная база у него тоже не будет. Более того, не факт, что перед постановкой на конвейер сохранят «концептуальное» имя Morphoz, всё-таки лучше опираться на названия, знакомые потребителю. К слову, недавно, представляя серийную электрическую версию Twingo, французы не стали мудрить и придумывать отдельный бренд, оставив для «зелёной» версии хорошо знакомое название. Опять же, не факт, что и будущий электрический Nissan Qashqai EV назовут по имени концепта Nissan Ariya, на котором в прошлом году формально и дебютировала электрическая платформа CMF-EV – будущая основа всего франко-японского семейства.

На картинках концепт Dacia Spring выглядит вполне себе симпатично, но, к сожалению, это не более, чем переработанный дешёвый индийский Kwid

Интересно, что во Франции, где правительство предоставляет порой самые выигрышные условия по приобретению электромобилей, продаётся менее половины Renault Zoe – чуть менее, чем по четверти сбыта приходится на Германию и Великобританию, а вот в Норвегии, где доля «зелени» в сегменте новых машин остаётся самой высокой в Европе, Zoe по итогам 2019 года не вошла даже в десятку, заняв 11 место с результатом в две тысячи машин.

кроссовер электромобиль новинки Renault Nissan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес Не замарать «Красное знамя»! 10 миллиардов через «почтовый ящик» в США для FAW-Hongqi Безвестный адвокат из Рокфеллер-центра в Нью-Йорке действительно может оказаться самым настоящим «рокфеллером», но, скорее всего, только на бумаге. Чьи деньги он планирует инвестировать в эл... 108 0 0 27.04.2020
Статьи / Популярные вопросы Я мою машину у реки или во дворе: что мне будет? В теплый сезон некоторые автовладельцы любят повозиться с автомобилем, а некоторые – еще и сэкономить за счет самостоятельного ремонта и мойки. И несмотря на то, что всем известно о незаконн... 355 0 0 27.04.2020
Статьи / Технологии Как делают автобусы: экскурсия по заводу MAN в Анкаре Фраза «Кто видел один современный автомобильный завод – видел их все» давно стала общим местом, затертым трюизмом… Каюсь – и я ее написал не один раз. Казалось бы, завод, на котором делают а... 660 0 0 27.04.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Дороже заправить, чем отремонтировать: опыт владения Chevrolet Chevy Van 1993 года Я искренне сочувствую людям, которые переживают из-за роста цен на бензин. Чего скрывать: сам от этого страдаю. И тем более отрадно видеть героев, которые ради собственного удовольствия ездя... 77907 13 0 29.11.2019
Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43111 12 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 39696 7 0 17.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше