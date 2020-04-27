Renault представит электрического брата Nissan Qashqai EV и Mitsu Outlander EV через 1,5 года

Логично продолжить, что лучший потенциал на европейском рынке имеет не компактный «зелёный» кроссовер Renault и не его «брат» Nissan, который можно условно назвать Qashqai EV, а их родственник – будущий электрический Outlander. Фундамент для этого заложила подзаряжаемая от сети гибридная версия японского кроссовера Outlander PHEV, которая уже много лет с успехом продаётся в Европе. По итогам 2019 года среди всей «зелени» – и электрической, и PHEV – «японец» занял третье место (34,5 тыс.), уступив только двум «электричкам» – Tesla Model 3 (95,2 тыс.) и Renault Zoe (47,4 тыс.). В начале нынешнего года из-за коронавирусной свистопляски Outlander PHEV опустился на пятое место, но та же американская «трёшка» упала ещё сильнее. Короче говоря, налицо все предпосылки к появлению семейства электрических компактных кроссоверов, и через некоторое время у альянса Renault-Nisan-Mitsubishi появится такое семейство на платформе CMF-EV.

Именно на концептуальном Nissan Ariya формально дебютировала электрическая платформа альянса Renault-Nissan-Mitsu CMF-EV

В Renault уже заявили, что готовят к выходу сразу две новинки: первой станет относительно недорогой субкомпактный кроссовер по мотивам Dacia Spring – мы уже писали, что это лишь переработанная версия дешёвого маленького Renault Kwid, который представлен на рынке Индии. Предположительно, цена машины может быть чуть выше цены Renault Zoe, то есть около 35-37 тысяч евро до вычета «экологических» бонусов, размер которых правительство каждой страны определяет само. На самом деле это и будет «основной» электрический кроссовер Renault в Европе, который пустят в продажу в начале 2021 года, а после него, ближе к осени, до дилеров доедет и серийная версия по мотивам Renault Morphoz – несостоявшейся премьеры Женевы этого года.



Само собой, внешность серийной компактной новинки сделают чуть спокойнее, и, конечно, такого изыска как изменяемая колёсная база у него тоже не будет. Более того, не факт, что перед постановкой на конвейер сохранят «концептуальное» имя Morphoz, всё-таки лучше опираться на названия, знакомые потребителю. К слову, недавно, представляя серийную электрическую версию Twingo, французы не стали мудрить и придумывать отдельный бренд, оставив для «зелёной» версии хорошо знакомое название. Опять же, не факт, что и будущий электрический Nissan Qashqai EV назовут по имени концепта Nissan Ariya, на котором в прошлом году формально и дебютировала электрическая платформа CMF-EV – будущая основа всего франко-японского семейства.

На картинках концепт Dacia Spring выглядит вполне себе симпатично, но, к сожалению, это не более, чем переработанный дешёвый индийский Kwid

Интересно, что во Франции, где правительство предоставляет порой самые выигрышные условия по приобретению электромобилей, продаётся менее половины Renault Zoe – чуть менее, чем по четверти сбыта приходится на Германию и Великобританию, а вот в Норвегии, где доля «зелени» в сегменте новых машин остаётся самой высокой в Европе, Zoe по итогам 2019 года не вошла даже в десятку, заняв 11 место с результатом в две тысячи машин.

