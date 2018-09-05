Дизайнер Renault объявил об уходе Logan и Sandero из России. В компании это срочно опровергли

Дизайнер Renault объявил об уходе Logan и Sandero из России. В компании это срочно опровергли

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Многие российские СМИ сегодня выпустили новость о том, что популярные бюджетные легковушки Renault Logan и Sandero покидают нашу страну. В российском представительстве французской фирмы эту информацию опровергли.

Известие о возможном уходе из России Renault Logan и Sandero нас очень взволновало, ведь обе модели стабильно входят в двадцатку самых продаваемых автомобилей, а недавно семейство Logan пополнилось кросс-версией Stepway, разработанной специально для нашей страны.

«Телегу» о том, что Renault планирует вывести с нашего рынка Logan и Sandero, запустил шеф-дизайнер французской фирмы Лоренс ван ден Акер. В интервью изданию Automotive News Europe он посетовал на то, что в развивающихся странах, таких как Россия и Бразилия, имидж марки Renault оказался сильно подорван перелицованными бюджетными моделями Dacia, и в будущем практика подобного бейдж-инжиниринга будет сведена на нет. Исключение, со слов ван ден Акера, будет сделано лишь для кроссовера Duster: ему будет позволено носить эмблему Renault. Что до Логана и Сандрео, то их заменят некими новыми моделями Renault…

renault_logan_stepway_6

Колёса.ру попросили российский пресс-офис французской фирмы прокомментировать заявление шеф-дизайнера ван ден Акера и получили во такой ответ: «Renault Россия подтверждает свои планы по дальнейшему производству и обновлению Logan и Sandero в российском модельном ряду».

То есть в ближайшие годы за судьбу самых доступных моделей Renault можно не опасаться: они останутся в России и будут загружать тольяттинский завод АВТОВАЗа. Однако если посмотреть далеко вперед, то вполне можно ожидать некие оригинальные новые модели В-класса, не похожие на те, что производит румынская Dacia. В сущности уже сегодня румынские и российские Логаны существенно отличаются друг от о друга, особенно по части дизайна салона, и в будущем, вероятно, различий будет еще больше, хотя многие технические решения могут быть общими.

renault_sandero_stepway

Последние пару лет Renault пытается избавиться в России от имиджа производителя дешевых машин: в 2017-м фирма вывела на рынок дорогой среднеразмерный кроссовер Koleos, а на прошлой неделе представила на Московском автосалоне имиджевый купеобразный паркетник Arkana, который будет стоить примерно на 300 тысяч рублей дороже Каптюра. Техзадание на разработку Арканы во многом формировал именно российский офис Renault и не исключено, что по такому же рецепту будут состряпаны будущие седаны и хэтчбеки В-класса, то есть мы получим свои, уникальные модели. Причем далеко не факт, что они будут называться Logan и Sandero и стоить так же дешево.

А что же, спросит пытливый читатель, Лоренс ван ден Акер – говорит неправду? Возможно, шеф-дизайнер просто не в курсе особенностей всех региональных стратегий развития бренда Renault, либо сообщил о грядущих изменениях слишком рано. Понятно, что он, как главный стилист, уже сейчас работает над обликом тех машин, которые мы увидим через три-четыре года. А вот где именно они всплывут, в России, Бразилии или, скажем, в Индии, для него, может быть, не так принципиально. В общем, поживем – увидим.

Теги: Авторынок , Logan , Sandero , Рено , Рено Россия , Logan , Logan Stepway , Renault , Sandero , Sandero Stepway
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4 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
vectro73

Сдается мне, что дизайнер таки прав, а наш офис переполошился, испугавшись провала продаж. Скорее всего планы на наш и прочие нищенские рынки заключается в том, чтобы не локализовывать обновленные модели нам (может быть планируют их значительно модернизировать, а-ля новый рапид), а продолжать для снижения издержек клепать старые до упора. Скажем, год-два после европейского релиза обновленных моделей, будут у нас клепать текущие, а потом, заменят их на новые чисто наши, но построенные на той же платформе с другими именами, дабы освежить ряд, не ударить в грязь лицом и не вкладываться в локализацию новой платформы.

diver alex
А что же, спросит пытливый читатель, Лоренс ван ден Акер – говорит неправду? Возможно, шеф-дизайнер просто не в курсе особенностей всех региональных стратегий развития бренда Renault, либо сообщил о грядущих изменениях слишком рано.

Сдается мне что он плотно сидит на забористой наркоте... 😉 И в Рено
похоже много таких убитых дурью... Ничем иным объяснить то что творит Рено нельзя.

vasyafigvam

..."имиджевый купеобразный паркетник Arkana, который будет стоить примерно на 300 рублей дороже Каптюра" - очепятка? Разница уж очень маленькая, с нашими то ценами.

Андрей Ежов

Конечно, опечатка! Спасибо за бдительность.

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