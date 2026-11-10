Седан Lincoln Zephyr нового модельного года – теперь единый дизайн

Седан Lincoln с возрожденным именем Zephyr стартовал в Китае в 2022 году (он также известен как просто Lincoln Z). Только в этой стране и доступна модель, там же ее производят – за выпуск отвечает совместное предприятие Changan Ford. Ближайшим родственником четырехдверки является китайский же Ford Mondeo. Последний еще в прошлом году пережил рестайлинг. А теперь порция обновок досталась и Lincoln Zephyr.

Седан Lincoln обрел новую радиаторную решетку. Правда, ее китайцы уже видели – такая решетка была у спецверсии, которая дебютировала этой весной. На ней красуется множество хромированных вертикальных «штрихов», а вот объединяющей фары диодной полоски больше нет. Lincoln Zephyr начинал свою карьеру только с ДВС, затем у него появилась гибридная версия HEV (то есть без возможности зарядки от электросети), и раньше эти модификации отличались между собой обвесом. Так, гибрид изначально имел более строгие бамперы, а теперь они перешли и на чисто бензиновую четырехдверку. Ну и еще расширена палитра цветов кузова.

Габариты не изменились. Длина Lincoln Zephyr составляет 4982 мм, ширина – 1865 мм, высота – 1485 мм, колесная база – 2930 мм. Седану положены 18- или 19-дюймовые диски.

Интерьер прежний. Уже в базе есть виртуальная приборка на 12,3 дюйма и единое табло мультимедийной системы диагональю 27 дюйма. При этом у гигантского экрана отныне новый интерфейс, а сама мультимедиа стала шустрее. Китайцы еще пишут, что появился новый голосовой ассистент. В арсенале дорогих комплектаций Lincoln Zephyr также значатся подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения. Любопытно, что беспроводной зарядки для смартфона в списке оборудования больше нет…

Технику реформы тоже не затронули. «Традиционный» Lincoln Zephyr – это бензиновая турбочетверка 2.0 мощностью 261 л.с. и классический восьмиступенчатый автомат. Гибрид оснащен форсированным до 294 л.с. турбодвигателем 2.0, электромотором и электромеханическим вариатором, суммарная отдача системы – 318 л.с. Привод в любом случае только передний.

Дореформенный гибридный Lincoln Zephyr 1 / 2 Дореформенный бензиновый Lincoln Zephyr 2 / 2

Без учета акций посвежевший Lincoln Zephyr обойдется в 235 800 – 299 800 юаней, что эквивалентно примерно 2,9 млн – 3,7 млн рублей по актуальному курсу.

Между тем Lincoln готовит для Китая еще одну новинку – большой гибридный кроссовер Aviator EX8.