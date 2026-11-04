Новый кроссовер Lincoln Aviator EX8 раскрылся досрочно

В Сети появились фото и первые характеристики нового большого кроссовера Lincoln, разработанного в первую очередь для китайского рынка. Модель предложат с гибридной установкой.

О том, что бренд Lincoln готовит новый SUV для Китая, известно уже довольно давно. А в октябре местное подразделение даже поделилось снимками замаскированного кроссовера. Так вот теперь внешность модели полностью рассекречена – ее фотографии и основные характеристики появились в свежем каталоге Минпрома КНР. Разумеется, китайцам предложат машины локального производства, за выпуск будет отвечать совместное предприятие Changan Ford.

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Судя по шильдику на корме, кроссовер выйдет на рынок под именем Lincoln Aviator EX8. Местные СМИ пишут, что в гамме бренда новинка займет нишу между, собственно, Aviator и флагманским Navigator.

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Среди особенностей дизайна экстерьера Aviator EX8 – внушительная радиаторная решетка, двухъярусная головная оптика (вполне, возможно, что нижние компактные блоки – это основные фары, а не противотуманки) и монофонарь. В списке оборудования еще заявлен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Также предусмотрена двухцветная окраска кузова. Кстати, пользователи китайского сегмента Сети отметили сходство нового Lincoln с грядущим кроссовером Avatr T09 (марка Avatr – совместный проект Changan, Huawei и CATL), хотя последний гораздо крупнее.

Новый кроссовер Lincoln на фирменных фото 1 / 3 Новый кроссовер Lincoln на фирменных фото 2 / 3 Новый кроссовер Lincoln на фирменных фото 3 / 3

Длина Lincoln Aviator EX8 равна 5055 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1790 или 1800 мм, колесная база – 3010 мм. Для сравнения, длина местного «просто» Aviator – 5080 мм, расстояние между осями – 3025 мм. Показатели Avatr T09 – 5285 и 3150 мм соответственно.

Новый кроссовер Lincoln на фирменных фото

Интерьер нового кроссовера еще не засвечен. При этом известно, что Aviator EX8 будет доступен с пятиместным салоном, тогда как Lincoln Aviator бывает шести- или семиместным.

Lincoln Aviator EX8 сертифицирован в виде подзаряжаемого гибрида. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.). Информации об электрической составляющей пока нет.

Вероятно, официальные подробности о кроссовере Lincoln Aviator EX8 появятся в ближайшее время.