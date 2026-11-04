Новый кроссовер Lincoln Aviator EX8 раскрылся досрочно

О том, что бренд Lincoln готовит новый SUV для Китая, известно уже довольно давно. А в октябре местное подразделение даже поделилось снимками замаскированного кроссовера. Так вот теперь внешность модели полностью рассекречена – ее фотографии и основные характеристики появились в свежем каталоге Минпрома КНР. Разумеется, китайцам предложат машины локального производства, за выпуск будет отвечать совместное предприятие Changan Ford.
Судя по шильдику на корме, кроссовер выйдет на рынок под именем Lincoln Aviator EX8. Местные СМИ пишут, что в гамме бренда новинка займет нишу между, собственно, Aviator и флагманским Navigator.
Среди особенностей дизайна экстерьера Aviator EX8 – внушительная радиаторная решетка, двухъярусная головная оптика (вполне, возможно, что нижние компактные блоки – это основные фары, а не противотуманки) и монофонарь. В списке оборудования еще заявлен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Также предусмотрена двухцветная окраска кузова. Кстати, пользователи китайского сегмента Сети отметили сходство нового Lincoln с грядущим кроссовером Avatr T09 (марка Avatr – совместный проект Changan, Huawei и CATL), хотя последний гораздо крупнее.
Длина Lincoln Aviator EX8 равна 5055 мм, ширина – 1995 мм, высота – 1790 или 1800 мм, колесная база – 3010 мм. Для сравнения, длина местного «просто» Aviator – 5080 мм, расстояние между осями – 3025 мм. Показатели Avatr T09 – 5285 и 3150 мм соответственно.
Интерьер нового кроссовера еще не засвечен. При этом известно, что Aviator EX8 будет доступен с пятиместным салоном, тогда как Lincoln Aviator бывает шести- или семиместным.
Lincoln Aviator EX8 сертифицирован в виде подзаряжаемого гибрида. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.). Информации об электрической составляющей пока нет.
Вероятно, официальные подробности о кроссовере Lincoln Aviator EX8 появятся в ближайшее время.
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