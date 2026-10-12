Роскошный кроссовер Avatr T09 в новом стиле справил премьеру в Европе

Несмотря на то что мировую премьеру нового большого кроссовера Avatr провели в Старом Свете, дебютным рынком для модели станет родной Китай. Там продажи стартуют до конца текущего года.

Компания Changan уже представлена в Европе суббрендом Deepal. А скоро жителям Старого Света также предложат модели марок Nevo (в Китае это Qiyuan) и Avatr, их презентацию провели в рамках только что открывшегося Парижского автосалона. И именно в Париже состоялся первый публичный показ совершенно нового кроссовера Avatr T09. Вообще, паркетник дебютировал в виде концепта. Однако адресованную домашнему рынку серийную модель уже показывали на фирменных картинках, и отличий у шоу-кара от товарного SUV совсем немного. Напомним также, что Avatr – это совместный проект Changan, Huawei и CATL.

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Внешность Avatr T09 выполнена в совершенно новом для марки стиле. Причем кроссовер объявлен первенцем серии, название которой с китайского условно можно перевести как «престижная роскошь» (английский вариант – flagship, то есть флагманская линейка). А модели с прежним дизайном – это ныне «повседневная роскошь» (или digital, то есть «цифровая» серия).

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Кроссоверу Avatr T09 достались отдельные и более широкие по сравнению с прочими автомобилями бренда секции дневных ходовых огней. Блоки основных фар расположены ниже, к ним вдобавок пристыкованы вертикальные плашки, состоящие из множества светящихся же «штрихов». На «носу» — глухая панель, она может быть рельефной или гладкой. В нижнюю часть переднего бампера встроены активные заслонки. Паркетник также имеет полускрытые ручки дверей, стеклянную крышу и узкий монофонарь. В Китае для серийной модели еще предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Особенности непосредственно концепта – «хрустальный» элемент на капоте, «хрустальные» же вставки на ручках, новый узор на той самой рельефной вставке и эмблемы с подсветкой на задних стойках.

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В Поднебесной Avatr T09 уже сертифицировали, так что основные характеристики известны. Длина кроссовера равна 5285 мм, ширина – 2025 мм, высота в зависимости от версии – 1810 или 1820 мм, колесная база – 3150 мм. Новинке положены 21- или 22-дюймовые диски.

Концепт Avatr T09

Интерьер мы видим впервые. Всю площадь передней панели занимает табло, оно состоит из трех экранов. Диагональ приборки равна 10,25 дюйма, дисплеи мультимедиа – каждый диагональю 17,2 дюйма. Боковые дефлекторы обдува сделали вертикальными. В верхней части двухэтажного центрального тоннеля расположены ряд физических клавиш, две площадки для беспроводной зарядки и прикрытый крышкой лоток. Управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. Кроссовер Avatr T09 предложат в шестиместном исполнении.

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В Китае серийный Avatr T09 предложат в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Таких версий две. Вариант попроще имеет бензиновый турбодвигатель 1.5 (150 л.с.) и два электромотора (спереди и сзади), которые вместе выдают 666 л.с. Вторая модификация – это бензиновый турбомотор 2.0 (211 л.с.) и сразу три электродвигателя (один спереди, два сзади) с суммарной отдачей в 857 л.с. Совокупная мощность всей системы топового исполнения – более 1000 л.с. Кроссовер укомплектован батареей емкостью 71,24 кВт*ч. Китайские СМИ также пишут, что у Avatr T09 активная пневмоподвеска, и что кроссовер способен сам прогнозировать дорожную обстановку.

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На домашний рынок большой кроссовер Avatr T09 выйдет в этом году. В Европе же он, как ожидается, стартует лишь в конце 2027-го. А первыми моделями бренда там станут универсал Avatr 06T и кроссовер Avatr 07L – их старт продаж намечен на начало следующего года. Между тем китайские СМИ также отмечают, что компания Changan планирует наладить выпуск автомобилей в Старом Свете. Подробности о европейской сборке раскроют чуть позже.