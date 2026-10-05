Гибридные авто ×

Большой кроссовер Avatr T09: премьера совсем скоро

05.10.2026 1339 0 0
Большой кроссовер Avatr T09: премьера совсем скоро

Онлайн-презентацию трехрядного кроссовера Avatr проведут в конце этой недели. А уже в следующий понедельник модель, возможно, покажут живьем в Европе. Новинка представляет собой подзаряжаемый гибрид, для SUV заявлены две разные установки.

Новый кроссовер бренд Avatr впервые анонсировал в начале сентября, причем тогда же в базе Минпрома КНР появился сертификат модели. Дополнительные официальные изображения опубликовали в середине прошлого месяца. А недавно в Сеть выложили очередную порцию фирменных картинок. Марка также подтвердила товарное имя паркетника, засвеченное в сертификационных документах, – Avatr T09. Наконец, сообщается, что онлайн-презентацию проведут 11 октября. А еще Avatr, как ожидается, примет участие в Парижском автосалоне, который откроется на следующий день. Вполне возможно, что именно там и состоится публичный дебют T09. Ну и напомним, что Avatr – это совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL. Полноразмерный кроссовер станет седьмой моделью в гамме, он присоединится к паркетникам Avatr 11, Avatr 07 и Avatr 07L, седанам Avatr 12 и Avatr 06 и универсалу Avatr 06T.

Внешность Avatr T09 выполнена в совершенно новом для марки стиле. Кроссовер получил отдельные и более широкие по сравнению с прочими моделями бренда секции дневных ходовых огней. Блоки основных фар расположены ниже, к ним вдобавок пристыкованы вертикальные плашки, состоящие из множества светящихся же «штрихов». На «носу» — глухая панель, она может быть рельефной или гладкой. В нижнюю часть переднего бампера встроены активные заслонки.

Avatr T09 также достались полускрытые ручки дверей, стеклянная крыша и узкий монофонарь, задние стойки окрашены в серебристый цвет. В Китае в списке оборудования новинки еще значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Интерьер по-прежнему засекречен, при этом известно, что Avatr T09 предложат в шестиместном исполнении.

Длина кроссовера составляет 5285 мм, ширина – 2025 мм, высота в зависимости от версии – 1810 или 1820 мм, колесная база – 3150 мм. Новинке положены 21- или 22-дюймовые диски.

1 / 2
2 / 2

Avatr T09 сертифицирован в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Таких версий две. Вариант попроще имеет бензиновый турбодвигатель 1.5 (150 л.с.) и два электромотора (спереди и сзади), которые вместе выдают 666 л.с. Вторая модификация – это бензиновый турбомотор 2.0 (211 л.с.) и сразу три электродвигателя (один спереди, два сзади) с суммарной отдачей в 857 л.с. По предварительным данным, в обоих случаях кроссовер комплектуется батареей емкостью 71,24 кВт*ч. Китайские СМИ также пишут, что у Avatr T09 активная пневмоподвеска, и что кроссовер способен сам прогнозировать дорожную обстановку.

Все подробности о гибриде Avatr T09 узнаем через несколько дней. К слову, интерьер могут продемонстрировать еще до презентации.

кроссовер Китай авторынок Париж новинки Европа гибридные авто Avatr Avatr T09 Changan
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Как безопасно ездить на велосипеде в дождь Ездить на велосипеде под дождём можно, но привычную манеру езды придётся немного изменить. Главные правила просты: снизить скорость, увеличить дистанцию, раньше тормозить, избегать резких по... 455 0 0 05.10.2026
Статьи / Авторынок От кнопок до искусственного интеллекта: каким будет интерьер автомобиля будущего Есть вещи, которые автомобильная индустрия сначала изобретает, потом избавляется от них, а затем торжественно возвращает обратно. Например, кнопки. Ещё несколько лет назад казалось, что совр... 149 0 3 05.10.2026
Статьи / Мнение без фильтров Это не ИИнтересно: почему искусственный интеллект сделает всё, кроме BMW Недавно мы опубликовали новость о том, что руководство BMW в попытках пережить кризис решило привлекать к работе искусственный интеллект везде, где только можно. И где нельзя – тоже, потому... 516 5 2 05.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 52252 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 15687 11 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 10643 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
9 Европейский дизайн, рифлёный пластик и оранжевый рассвет: тест-драйв T...
5 Это не ИИнтересно: почему искусственный интеллект сделает всё, кроме B...
4 Мечты сбываются: как один из самых крутых концептов стал серийным Isuz...
Новые комментарии
Change privacy settings