Большой кроссовер Avatr T09: премьера совсем скоро

Онлайн-презентацию трехрядного кроссовера Avatr проведут в конце этой недели. А уже в следующий понедельник модель, возможно, покажут живьем в Европе. Новинка представляет собой подзаряжаемый гибрид, для SUV заявлены две разные установки.

Новый кроссовер бренд Avatr впервые анонсировал в начале сентября, причем тогда же в базе Минпрома КНР появился сертификат модели. Дополнительные официальные изображения опубликовали в середине прошлого месяца. А недавно в Сеть выложили очередную порцию фирменных картинок. Марка также подтвердила товарное имя паркетника, засвеченное в сертификационных документах, – Avatr T09. Наконец, сообщается, что онлайн-презентацию проведут 11 октября. А еще Avatr, как ожидается, примет участие в Парижском автосалоне, который откроется на следующий день. Вполне возможно, что именно там и состоится публичный дебют T09. Ну и напомним, что Avatr – это совместный проект компаний Changan, Huawei и CATL. Полноразмерный кроссовер станет седьмой моделью в гамме, он присоединится к паркетникам Avatr 11, Avatr 07 и Avatr 07L, седанам Avatr 12 и Avatr 06 и универсалу Avatr 06T.

Внешность Avatr T09 выполнена в совершенно новом для марки стиле. Кроссовер получил отдельные и более широкие по сравнению с прочими моделями бренда секции дневных ходовых огней. Блоки основных фар расположены ниже, к ним вдобавок пристыкованы вертикальные плашки, состоящие из множества светящихся же «штрихов». На «носу» — глухая панель, она может быть рельефной или гладкой. В нижнюю часть переднего бампера встроены активные заслонки.

Avatr T09 также достались полускрытые ручки дверей, стеклянная крыша и узкий монофонарь, задние стойки окрашены в серебристый цвет. В Китае в списке оборудования новинки еще значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Интерьер по-прежнему засекречен, при этом известно, что Avatr T09 предложат в шестиместном исполнении.

Длина кроссовера составляет 5285 мм, ширина – 2025 мм, высота в зависимости от версии – 1810 или 1820 мм, колесная база – 3150 мм. Новинке положены 21- или 22-дюймовые диски.

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Avatr T09 сертифицирован в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида. Таких версий две. Вариант попроще имеет бензиновый турбодвигатель 1.5 (150 л.с.) и два электромотора (спереди и сзади), которые вместе выдают 666 л.с. Вторая модификация – это бензиновый турбомотор 2.0 (211 л.с.) и сразу три электродвигателя (один спереди, два сзади) с суммарной отдачей в 857 л.с. По предварительным данным, в обоих случаях кроссовер комплектуется батареей емкостью 71,24 кВт*ч. Китайские СМИ также пишут, что у Avatr T09 активная пневмоподвеска, и что кроссовер способен сам прогнозировать дорожную обстановку.

Все подробности о гибриде Avatr T09 узнаем через несколько дней. К слову, интерьер могут продемонстрировать еще до презентации.