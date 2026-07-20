Удлинённый кроссовер Avatr 07L стартует в двух версиях

В Китае открыли прием заказов на паркетник Avatr 07L. На данный момент новинка доступна только в виде электрокара с задним или трехмоторным полным приводом. Позже гамму пополнят гибридные исполнения.

Сертификат кроссовера Avatr 07L внесли в базу Минпрома КНР еще в мае, после чего марка распространила несколько фирменных изображений новинки. В июне рассекретили интерьер. А теперь в Поднебесной открыли прием предварительных заявок. Напомним, бренд Avatr – это совместный проект компании Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. Ну а паркетник 07L, по сути, представляет собой удлиненную и обновленную версию «просто» Avatr 07, который в строю с 2024 года.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Длина «эльки» составляет 4910 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1650 мм, колесная база – 2990 мм. Для сравнения, длина дореформенного «просто» Avatr 07 равна 4825 мм, ширина – те же 1980 мм, высота в зависимости от версии варьируется от 1605 до 1620 мм, расстояние между осями – 2940 мм.

От «короткого» кроссовера модель Avatr 07L также отличается дизайном экстерьера. У растянутой версии собственные бамперы и полускрытые ручки дверей вместо выдвижных. А задние фонари сделали в виде единой плашки, тогда как у «просто» Avatr 07 – раздельные узкие полоски. Кроме того, на крыше «эльки» установлены рейлинги (у прежнего SUV их нет). Как и для короткобазной модели, для Avatr 07L предусмотрены камеры вместо привычных наружных зеркал и автопилот с лидаром над лобовым стеклом. При этом у нового паркетника более продвинутый лидар – 896-строчный вместо 192-строчного у «короткого» кросса. Комплекс водительских ассистентов – разумеется, от Huawei, как и прочая электроника.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Несмотря на увеличенные габариты паркетник Avatr 07L тоже строго пятиместный. Интерьер практически такой же, как у Avatr 07, разница лишь в деталях. Например, в верхней части дверей есть дополнительные круглые динамики аудиосистемы, расположенные на центральном тоннеле подстаканники спрятаны под крышкой. В торце тоннеля – прямоугольный воздуховод вместо двух круглых у «просто» 07, плюс появилась сенсорная панель для управления различными настройками.

Сплющенный руль, узкое табло почти во всю ширину передней панели и крупный планшет мультимедийной системы перешли с Avatr 07. У машин с камерами вместо зеркал по бокам от табло имеется пара дисплеев. Для «эльки» еще заявлены подогрев, вентиляция и массажер кресел. А вместо модного ныне в Китае потолочного планшета можно заказать проектор с рулонным экраном.

Avatr 07L дебютировал в двух версиях, обе имеют полностью электрическую начинку. Первый вариант – это 415-сильный мотор на задней оси. Второе исполнение получило полный привод, у такого Avatr 07L три электродвигателя (один спереди, два сзади), суммарная отдача – 968 л.с. Батарея одна – емкостью 89,33 кВт*ч. Запас хода заднеприводного кроссовера – 725 км по циклу CLTC, с места до 100 км/ч такая «элька» разгоняется за 5,9 секунды. Полноприводный паркетник проедет 650 км, первую «сотню» он наберет за 3,7 секунды. Позже станут доступны гибридные версии Avatr 07L. По предварительным данным, базовый гибрид предложат с работающим в режиме генератора бензиновым турбмотором 1.5 (150 л.с.) и 314-сильным электродвигателем на задней оси. Дорогие гибридные исполнения – полноприводные, с тем же ДВС и тремя электромоторами, которые вместе выдают 722 л.с. Отметим, «короткий» Avatr 07 тоже бывает в виде гибрида или электрокара, но техника у него другая.

Заднеприводный электрокросс Avatr 07L сейчас обойдется в 249 900 юаней (около 2,9 млн рублей по актуальному курсу), полноприводный паркетник предварительно оценили в 279 900 юаней (3,2 млн рублей). Полноценная презентация удлиненного кроссовера состоится 8 августа, тогда же, вероятно, станут известны точные цены – включая цены гибридных версий.