На подходе кроссовер Avatr 07L с обновлённым дизайном: больше и мощнее

Кроссовер Avatr 07 дебютировал в Китае в 2024 году. Как несложно догадаться, «семерка» дешевле доступного и в России паркетника с индексом 11. На родине младший кросс возглавляет рейтинг продаж совместного бренда Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL: по данным местных СМИ, по итогам прошлого года там было реализовано более 50 000 «семерок». А скоро Avatr 07 сможет упрочить свои позиции. В базу Минпрома КНР внесли сертификат удлиненной версии, одновременно марка распространила первые фирменные изображения. Новая модификация выйдет на рынок под именем Avatr 07L, то есть, судя по всему, она станет не заменой «короткого» SUV, а его дополнением.

Длина «эльки» равна 4910 мм, ширина – 1980 мм, высота в зависимости от исполнения – 1650 или 1670 мм, колесная база – 2990 мм. Для сравнения, длина «просто» Avatr 07 составляет 4825 мм, ширина – те же 1980 мм, высота варьируется от 1605 до 1620 мм, расстояние между осями – 2940 мм.

От «короткого» паркетника новый Avatr 07L также отличается дизайном экстерьера. У удлиненного варианта другие бамперы и полускрытые ручки дверей вместо выдвижных. Задние фонари Avatr 07L сделали в виде единой плашки, тогда как у Avatr 07 – раздельные узкие полоски. А еще на крыше растянутого кроссовера могут быть установлены рейлинги. Как и для короткобазной модели, для «эльки» можно будет заказать камеры вместо привычных наружных зеркал и автопилот с лидаром над лобовым стеклом. При этом для Avatr 07L предусмотрен более продвинутый лидар – 896-строчный (у стандартной модели – 192-строчный).

Интерьер на отдельных картинках пока не продемонстрировали. На одном из имеющихся изображений видно, что салон оформлен в фирменном для Avatr стиле. Внутри – сплющенный руль, узкое табло почти во всю ширину передней панели и гигантский планшет мультимедийной системы. У машин с камерами вместо зеркал наверняка есть дополнительные дисплеи по бокам от упомянутого табло. Также известно, что несмотря на увеличившиеся габариты Avatr 07L, как и обычная «семерка», будет доступен только в пятиместном исполнении.

Паркетник все так же предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. Но техника у «эльки» – другая. Силовая установка базового гибридного Avatr 07L включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.) и один 314-сильный электромотор на задней оси. Дорогие гибридные версии – этот тот же ДВС и сразу три электромотора (один спереди и два сзади), которые вместе выдают 722 л.с. «Электричка» тоже будет представлена в двух модификациях: с расположенным на задней оси 415-сильным движком или с трехмоторным полным приводом (один спереди, два сзади) с суммарной отдачей в 968 л.с. Официальной информации о батареях пока нет.

«Короткий» гибридный Avatr 07 имеет 156-сильный бензиновый турбомотор 1.5 (тоже работает только в режиме генератора) и один (314 л.с.) или два электродвигателя (492 л.с.). Такому кроссоверу положена батарея емкостью 39,05 или 52,01 кВт*ч, только на электротяге он проедет 245 или 333 км по циклу CLTC. Заднеприводный электрический паркетник – это 343-сильный движок, два мотора полноприводного короткобазного Avatr 07 вместе выдают 598 л.с. Электрокар комплектуется аккумулятором на 82,16 кВт*ч, запас хода в зависимости от версии – 610 или 650 км.

Удлиненный кроссовер Avatr 07L должен справить премьеру в ближайшее время.