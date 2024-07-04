Строгое требование о прокачке новых амортизаторов перед установкой – одна из старейших и популярнейших автомобильных традиций. Давайте разберемся, откуда растут ноги этой гаражной легенды и что будет, если амортизаторы (о, ужас!) не прокачать?

Если ввести в поисковик фразу «обязательно прокачать амортизаторы», то вы получите тысячи упоминаний историй ремонта самых разных автомобилей, от Запорожца до Мерседеса. В 99% случаев это касается установки новых амортизаторов, но встречаются и совсем уж уникальные перлы – например, советы по прокачке старого амортизатора при замене лопнувшей пружины.

Что же это за незаменимая процедура и что во время нее происходит? И почему 9 из 10 автовладельцев считают ее обязательной? Причина в целом проста: рекомендация (или даже требование) о прокачке упоминается в сопроводительной бумажке-инструкции практически ко всем амортизаторам. А у некоторых моделей эта рекомендация даже пишется непосредственно на наклейке, закрепленной на корпусе амортизатора. Столь «строгое» наставление вынуждает большинство воспринимать его серьезно – тем более что и выполнить его весьма несложно, ибо прокачка представляет собой лишь несколько полных ходов штока амортизатора вверх-вниз, проделанных вручную.

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В принципе, люди, знакомые с конструкцией типового двухтрубного масляного или газомасляного амортизатора, от требования инструкции придут в некоторое недоумение, ибо с пониманием принципов работы амортизатора трудно осознать, почему прокачка столь строго необходима. Однако происхождение этого требования имеет под собой весьма простые и банальные основания… О них нам рассказал Леонид Калиновик – человек, хорошо известный в автогоночных кругах, а также эксперт по качеству продукции и заместитель технического директора тольяттинского амортизаторного завода Demfi:

– На всех заводах-производителях каждый амортизатор после сборки проходит проверку по усилиям отбоя-сжатия на стенде, который делает возвратно-поступательные действия штока на определенном ходе (обычно это не более 80% от максимального хода поршня или даже менее). Показания снимаются, чтобы выявить возможные подклинивания поршневой группы или узла уплотнения. Причиной подклиниваний может быть замятие или отклонение от прямолинейности рабочего цилиндра амортизатора или поршневого кольца, и при их наличии амортизатор быстро выйдет из строя (изменит характеристику) или будет иметь дефекты работы, проявляющиеся, например, в виде стука или хода подвески с рывками.

Однако в требованиях к амортизаторам по документации фигурирует отсутствие какого-либо подклинивания на всем рабочем ходе штока. Проверить это можно, только совершая полный ход сжатия амортизатора и отбоя (вдавливая и выдвигая шток до конца) что лучше всего удается сделать лишь вручную. Но дополнительную ручную операцию на конвейерном производстве проводить накладно, поэтому все производители фактически и переложили эти действия на покупателя. Проще всего проверить амортизатор на исправность (а не прокачать), разместив его в горизонтальном положении, когда в цилиндр попадает воздух и шток движется легко, без создания усилий поршневой группой, после чего совершить 3-5 полных ходов, убедившись, что отсутствуют заедания или подклинивания штока. В случае же обнаружения неравномерности движения штока – заменить амортизатор на другой по гарантии, ведь это гарантийный случай.

Фото: Kolesa.ru

При переводе же сопроводительных бумаг для импортных амортизаторов на русский язык вышеприведенное требование часто формулируют как непременную обязанность «прокачать амортизатор перед установкой». Более того, возможность гарантийной замены при подклинивании в переводе иногда превращается в условие: если амортизатор не прокачали, то и гарантии не будет. Вот отсюда и пошла история возникновения обязательного требования «прокачать» амортизатор перед установкой в жизни российских автомобилистов.

Но что же будет, если амортизатор не прокачать – по забывчивости или из принципа? Да ничего, в общем-то, не будет. Прокачка амортизаторов – процедура бесполезная и не являющаяся ни обязательной, ни тем более критичной.

Прокачать амортизатор, если очень хочется, несложно. Вопрос в другом: некоторые так на этом зацикливаются, что спать спокойно не могут, думая: а достаточно ли было пять качков? Может, было нужно сделать семь? И теперь срок службы дорогостоящей детали уменьшится? А кое-кто, вспомнив, что забыл прокачать, или внезапно узнав о необходимости прокачки в Интернете, настолько пугается, что начинает по второму кругу разбирать свежесобранную подвеску, чтобы провести-таки пресловутую процедуру. Делать этого, разумеется, не нужно. Непрокачанный амортизатор не выйдет из строя и не лишится гарантии! Вертикально поставленный амортизатор на своем штатном месте сам себя и «прокачает». А говоря точнее, выгонит снизу вверх пузырьки воздуха, способные скопиться в подпоршневом пространстве, благодаря своей работе и известной любому школьнику архимедовой силе.

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Единственная условная «опасность» этих пузырьков, устраняемых той самой «принудительной прокачкой» (или опять же простой штатной работой амортизатора), в том, что поршень, прогоняя через клапаны масло с пузырьками воздуха, некоторое непродолжительное время может работать с несколько худшими демпфирующими свойствами. Но это явление, повторимся, быстро проходит само собой. Собственно, даже во вполне официальных наставлениях производителей амортизаторов целью прокачки называется в первую очередь выявление брака, и лишь отчасти – «предотвращение возникновения неисправностей», которые, наверное, могли бы возникнуть лишь в случае фатального невезения. Например, если сразу после установки амортизатора прыгнуть на машине с трамплина или на первом же десятке метров езды ходом преодолеть дорожный бордюр… Да, в такой ситуации поршень амортизатора под большим усилием извне резко рванется по длине рабочего хода, встретит на своем пути уменьшенное из-за завоздушивания сопротивление и, неадекватно ускорившись, ударится в масло. Из-за этого его перепускные клапаны могут быть повреждены. Поэтому, например, компания KYB в статье для пользователей своей продукции пишет следующее:

Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость перетекает в наружный цилиндр, а во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. Это вызывает подозрительные звуки при работе и может разрушать дроссельные клапаны. Чтобы избежать поломки амортизатора, а главное – оценить работоспособность демпфера заранее, перед установкой его крайне рекомендуется привести в рабочее состояние – прокачать.

То есть, «главное – оценить работоспособность». А возможность повреждения дроссельных клапанов – это избыточная перестраховка производителя в расчете на закон Мёрфи, который напоминает, что если что-то может пойти не так даже с ничтожной вероятностью, рано или поздно оно так и пойдет.