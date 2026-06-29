Право на право: риск вождения или запрета праворульных машин

РИА Новости на днях обрадовало известием: в России решили оценить, насколько опасна эксплуатация праворульных автомобилей. Что ж, не в первый раз всю правую от Урала половину страны трясёт от подобных инициатив. Другое дело, что и западная часть в этот раз тоже немного напряглась.

Скажу сразу: пока ничего страшного не произошло и о запрете эксплуатации «праворулек» речи не идёт. Пока не идёт. До 2028 года специалисты МВД, Минпромторга и ФГУП «НАМИ» будут изучать особенности эксплуатации таких автомобилей, и на основе их выводов будут сделаны предложения, направленные на снижение рисков на дороге. Каких именно рисков – пока непонятно. Как и то, что там можно исследовать два года. Наверное, при желании что-то изучать можно, хотя машины с рулём в бардачке ездят у нас уже лет тридцать минимум, а за этот срок изучить можно было всё что угодно. Ну да бог с ними, пусть исследуют: может, это действительно интересно. Больше интересует другой вопрос: а зачем это нужно?

Разумеется, снижение рисков на дорогах – задача хорошая. Местами даже благородная. Но как их можно снизить, изучая эксплуатацию праворульных автомобилей? Очевидно, что на Дальнем Востоке, где таких машин большинство, они и будут попадать в ДТП. А вот в западной части России количество аварий (ну хорошо – рисков) с «праворукими» автомобилями мизерное. Какие общие выводы на частных примерах можно сделать, мне сказать трудно.

Зато мне нетрудно заметить, что у меня в простом дворе далеко не самого престижного района Петербурга уже стоят две практически новые праворульные машины. И знаете, что самое интересно? Это не Honda или Toyota, а Mercedes-Benz C-Class. А ещё по городу всё больше ездят и Audi с рулём в бардачке, и такие же BMW. Тащат их, само собой, с давно известных нам японских аукционов, причём в последнее время – через Корею, потому что Япония для нас ввела серьёзные ограничения. Однако ничего невозможного нет, и для русского человека приволочь из Японии через Корею практически новый Мерседес – святое дело. Пусть и с правым расположением руля. К тому же некоторые самые простые «немцы» (само собой, с пробегом) по стоимости получаются ненамного дороже нашей Весты. А так как те же Mercedes-Benz для Японии собирают там же, где и для Европы, разницы в машинах нет (кроме руля, конечно). Поэтому для многих выбор очевиден: хорошего «немца» одной деталью не испортишь.

Конечно, речь идёт о недорогих «европейцах». Обеспеченный человек может позволить себе привезти «леворукий» G-Class или «семёрку» Audi из Южной Кореи, поскольку на машине за 10-20 миллионов рублей руль уже хочется иметь нормальный, а сумма переплаты за него для таких покупателей большого значения уже не имеет (все б так жили).

Одним словом, пока наши Лады конкурировали только со всякими Тойотами и Хондами, на правый руль можно было закрыть глаза. Потому что как только их открывали, жители Дальнего Востока в знак протеста заливали бетоном Жигули и выказывали нехорошие сепаратистские настроения. А теперь, когда наш отечественный автопром только задышал полной грудью (да-да, это ирония – и «отечественный», и «задышал»), к нам попёрли праворукие «европейцы». Риски, конечно, есть. Не совсем эксплуатационные, правда, но их всё равно нужно минимизировать.