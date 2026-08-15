Правь, Британия: как в Bentley появилась модель Brooklands и чем она уникальна

Английские марки Bentley и Rolls-Royce всегда произносятся с придыханием. Понятное дело – все-таки корона Британской автомобильной империи, кареты Королевского двора и так далее. Иногда, правда, Bentley называют более дешевой и спортивной версией Rolls-Royce, но мы-то знаем, что все обстоит совершенно иначе. Особенно если речь идет о модели Brooklands, названной так в честь знаменитого в довоенное время английского гоночного трека.

Сегодня мы будем вспоминать, что такое Bentley Brooklands и чем этот автомобиль выделяется даже на фоне других моделей славной британской марки.

Перелом

Когда марка Bentley перешла под крыло немецкого концерна Volkswagen AG, инженеры занялись новым купе Continental GT, которое должно было дебютировать на Парижском автосалоне 2002 года и триумфально стать самой успешной моделью британской марки.

Bentley Continental GT (2003-2007)

В то же время на покой ушел Rolls-Royce Corniche IV – кабриолет, который вел свою родословную еще с 1973 года.

Rolls-Royce Corniche IV (1993-1996) – последний из могикан 1 / 4 Rolls-Royce Corniche IV (1993-1996) – последний из могикан 2 / 4 Rolls-Royce Corniche IV (1993-1996) – последний из могикан 3 / 4 Rolls-Royce Corniche IV (1993-1996) – последний из могикан 4 / 4

В его основе была платформа SY, позже эволюционировавшая в SZ, на которой строились ещё Silver Spur, Turbo R, оригинальный Mulsanne – в общем, самые разнообразные Bentley и Rolls-Royce 1980-х годов. На ней же, в свою очередь, появился новый Rolls-Royce Corniche V, который имел много общего с кабриолетом Bentley Azure первого поколения.

Bentley Azure (1995-2002) 1 / 8 Bentley Azure (1995-2002) 2 / 8 Bentley Azure (1995-2002) 3 / 8 Bentley Azure (1995-2002) 4 / 8 Bentley Azure (1995-2002) 5 / 8 Bentley Azure (1995-2002) 6 / 8 Bentley Azure (1995-2002) 7 / 8 Bentley Azure (1995-2002) 8 / 8

Купе Continental R 1991 года стало первой моделью Bentley, которая не делила кузов с Rolls-Royce

Rolls-Royce Corniche V (2000-2002)

Rolls-Royce Silver Seraph (1999-2002)

Еще одним важным связующим звеном был седан Bentley Arnage, который в исполнении Rolls-Royce именовался Silver Seraph.

Bentley Arnage (2007-2009)

И если Rolls-Royce, выпускаемый с 1999 по 2002 год, оснащался исключительно 12-цилиндровым мотором BMW M73, то седан Bentley оснащался только «битурбовосьмерками» – как баварскими, так и каноничными 6,75-литровыми.

Rolls-Royce Silver Seraph и Bentley Arnage – рядом во всех смыслах 1 / 2 Rolls-Royce Silver Seraph и Bentley Arnage – рядом во всех смыслах 2 / 2

Наблюдались и существенные трансмиссионные различия: Arnage, в зависимости от года и версии, оснащался и четырех-, и пяти-, и даже шестиступенчатым автоматом, в то время как Silver Seraph комплектовался только пятиступенчатым автоматом ZF 5HP30. Arnage выпускался достаточно долго – до 2009 года, существенно пережив соплатформенный Rolls-Royce. В 2005 году на Франкфуртском автосалоне дебютировал Azure второго поколения, который отличался кузовными панелями, изготовленными вручную.

Bentley Arnage Drophead Coupe Concept, построенный для Los Angeles Auto Show 2005 1 / 7 Bentley Arnage Drophead Coupe Concept, построенный для Los Angeles Auto Show 2005 2 / 7 Bentley Arnage Drophead Coupe Concept, построенный для Los Angeles Auto Show 2005 3 / 7 Bentley Arnage Drophead Coupe Concept, построенный для Los Angeles Auto Show 2005 4 / 7 Bentley Arnage Drophead Coupe Concept, построенный для Los Angeles Auto Show 2005 5 / 7 Bentley Arnage Drophead Coupe Concept, построенный для Los Angeles Auto Show 2005 6 / 7 Bentley Arnage Drophead Coupe Concept, построенный для Los Angeles Auto Show 2005 7 / 7

При этом самое пристальное внимание было уделено и жесткости кузова, и настройкам подвески, и механизму складывания крыши, а под капотом появился могучий 6,75-литровый V8 с парой турбонагнетателей, который в версии Azure развивал 456 л.с. и 875 Нм, а в версии Azure T – уже 507 сил и 1000 Нм.

Bentley Azure (2006-2009) 1 / 10 Bentley Azure (2006-2009) 2 / 10 Bentley Azure (2006-2009) 3 / 10 Bentley Azure (2006-2009) 4 / 10 Bentley Azure (2006-2009) 5 / 10 Bentley Azure (2006-2009) 6 / 10 Bentley Azure (2006-2009) 7 / 10 Bentley Azure (2006-2009) 8 / 10 Bentley Azure (2006-2009) 9 / 10 Bentley Azure (2006-2009) 10 / 10

Однако из 10 014 автомобилей Bentley, изготовленных в 2007 году, более 9000 были моделями Continental GT, а на Arnage и Azure приходились всего лишь жалкие крохи – примерно тысяча экземпляров. И этот как раз тот случай, когда геном Роллс-Ройса явно просился на пенсию.

Здесь уместно будет вспомнить про Brooklands первого поколения, который выпускался перед моделью Arnage с 1992 по 1997 год и являлся полноразмерным седаном, который, по сути, был чуть более доступным вариантом Turbo R – на платформе SZ и с духом восьмидесятых, который давно утратил актуальность в конце девяностых.

Оригинальный Bentley Brooklands (1992-1997) 1 / 6 Оригинальный Bentley Brooklands (1992-1997) 2 / 6 Оригинальный Bentley Brooklands (1992-1997) 3 / 6 Оригинальный Bentley Brooklands (1992-1997) 4 / 6 Оригинальный Bentley Brooklands (1992-1997) 5 / 6 Оригинальный Bentley Brooklands (1992-1997) 6 / 6

Bentley возродила это название десять лет спустя в 2007 году, представив монументальное четырехместное купе Brooklands, которое было ближайшим родственником кабриолета Azure. Автомобиль выпускался ограниченным тиражом с 2008 по 2011 год.

Модель получила название в честь гоночной трассы Бруклендс в графстве Суррей, где Bentley добилась величайших триумфов в 1920-1930-х годах. Так называемые Bentley Boys еще 100 лет назад сформировали репутацию производителя быстрых и надежных автомобилей, лихо побеждая за рулем довоенных Бентли не только на автодроме Бруклендс, но и в «24 часах Ле-Мана».

Первый Brooklands на одноименной трассе

В США цены на Brooklands начинались примерно с 156 500 долларов. Двухдверный четырехместный хардтоп выпускался исключительно вручную очень небольшими партиями с использованием традиционных методов кузовостроения и впечатляющего опыта работы с деревом и кожей.

Жесткая задача

Казалось бы, ну что тут сложного – сделать из кабриолета Azure обычное купе с жесткой крышей вместо мягкого верха? Возможно, это действительно было бы просто на каком-нибудь VW Golf или Opel Kadett, но давайте не будем забывать, что речь идет про Его Величество Bentley.

Как весьма точно заметил на презентации модели глава компании Bentley доктор Франц-Йозеф Пефген, «гордое спортивное наследие Bentley, закаленное достижениями бессмертных Bentley Boys на знаменитом треке Бруклендс в 1920-х годах, отразилось в нашем новом купе, в котором воплощены стиль, мощь и роскошь той эпохи». В точку, хотя и довольно пафосно – не без этого.

Задача была не столь простой, как может показаться на первый взгляд, по одной причине – ведь изначально Azure был создан именно как кабриолет с классическими пропорциями, и просто «натянуть» на него металлическую «кепку» было бы как минимум кощунством.

Кабриолет Bentley Azure 1 / 3 Кабриолет Bentley Azure 2 / 3 Кабриолет Bentley Azure 3 / 3

Сложность заключалась еще и в том, что купе появилось в прекрасное и одновременно неспокойное время, когда кредитно-ипотечный пузырь глобальной финансовой системы был надут почти до предела и должен был вот-вот лопнуть. Поэтому шальные деньги в мире еще водились, однако никто не знал, что будет дальше.

Планируемый объем производства был ограничен 550 автомобилями, а поставки начались в первой половине 2008 года. И – вдумайтесь только! – 549 автомобилей к началу производства уже были выкуплены заказчиками! Это ли не успех?

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Рамка ветрового стекла и задние крылья по сравнению с кабриолетом были заметно переделаны, чтобы силуэт машины получился таким же цельным и гармоничным. Центральные стойки, разумеется, отсутствовали, то есть стремительный и вытянутый кузов принципиально был стопроцентным хардтопом.

А это значит, что даже из красивого и пропорционального кабриолета можно было сотворить органичное и даже божественное в своей чистой красоте купе. Внушительные 5,4 метра длины позволили установить 20-дюймовые колесные диски без ассоциаций с американскими рэперами. Нет, Brooklands выглядел роскошно и дорого, но при этом максимально сдержанно и даже по-британски чопорно – что, разумеется, было ему лишь на пользу.

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Так как инженеры уже знали, что автомобиль будет очень дорогим и мелкосерийным, в Крю решили не создавать новые боковые панели и боковины – ведь можно было просто приварить металлическую крышу к «основанию» кабриолета Azure. Таким образом кузов Brooklands становился цельнометаллическим, на что требовалось более 110 человеко-часов ручного труда высочайшей квалификации. Визуально все получилось безукоризненно, а хардтоп со снаряженной массой около 2700 кг получил высочайшую жесткость кузова, требуемую как для комфорта пассажиров, так и для удовольствия от вождения, которое в этой машине мог – и должен был! – получать водитель.

И да, слухи о том, что Brooklands якобы делали путем удаления задних дверей из седана Arnage, были полностью ошибочными, поскольку за основу был взят исключительно кабриолет Azure.

От Brooklands нового века никто не ждал спортивных реакций, ведь это гигантское купе было рождено совсем для другого – беззаботных и вальяжных поездок по Лазурном берегу. Правда, как выяснилось, автомобиль годился и для хулиганских «прострелов» по безлимитным немецким автобанам, где благодаря наличию жесткой крыши даже на скорости далеко за 200 км/ч прически водителя и пассажиров оставались в полном порядке.

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Хардтоп получил наиболее «заряженную» версию 6,75-литрового V8, который, несмотря на пару турбонагнетателей, своими корнями уходил еще в далекий 1959 год. Мотор развивал впечатляющие 537 л.с. и «тепловозные» 1050 Нм, обеспечивая автомобилю сумасшедшую тягу.

Даже с неторопливым шестиступенчатым автоматом 2650 кг роскошного британского железа ускорялись до 100 км/ч всего за 5,3 секунды, а «квотер» Brooklands брал за 13,3 секунды. При этом ускорение прекращалось лишь на 296 км/ч, то есть, купе почти разменивало четвертый десяток на спидометре. Вовремя остановиться с такой скорости тяжелой машине помогали опциональные карбон-керамические 14-дюймовые тормоза, которые и сами стоили как приличный европейский автомобиль – 29 270 долларов.

Управлялся Brooklands ровно так, как и подобалось машине такого класса, массы и назначения – надежно, предсказуемо и плавно.

Кто ты, воин?

Согласно исследованиям, портрет потенциального покупателя Бруклендса выглядел примерно так: чуть старше 40 лет, около 30 миллионов долларов состояния и от 5 до 10 машин в личном гараже. Таких баловней судьбы в мире было как минимум пять сотен человек – если быть точнее, то 550.

В конструкции машины было предусмотрено два аккумулятора: один для запуска двигателя, другой – для бортовой электроники. Программа индивидуализации Mulliner предусматривала отделку интерьера любым видом древесины – от банальной сосны до дуба или клена, включая самые ценные и редкие породы. Все, что внутри Brooklands выглядело как кожа или металл, этим и являлось – никакого пластика или пошлой имитации натуральных материалов.

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Подогревы, индивидуальные плафоны для чтения и собственные зоны климат-контроля были предусмотрены как для водителя и переднего пассажира, так и для обитателей второго ряда. Ну а коврики с толстым и высоким ворсом, как и подобает в тяжелом британском люксе, буквально поглощали подошвы обуви тех, кому посчастливилось оказаться внутри.

Как и у всех Bentley, салон Brooklands – это небесная вершина роскоши и излишеств, визуальное пиршество, включающее сверкающую нержавеющую сталь, шерстяные ковры, настолько глубокие, что в них можно спрятать монеты, лакированный орех и такое количество кожи, включая обивку потолка, что говорить о шкурах не совсем корректно, ведь скорее речь идет о целых стадах. Только на пошив кожаного рулевого колеса уходит 19 часов. Как ни странно, оба передних сиденья имеют агрессивную боковую поддержку, но расположены они довольно низко, и места для ног пассажиров ростом выше шести футов может быть недостаточно. Честно говоря, больше всего вам захочется расположиться на одном из задних кресел с подогревом, где каждый пассажир сам управляет системой кондиционирования, лампой для чтения и поясничной опорой. Более того, задние сиденья с электроприводом откидываются настолько, что можно вздремнуть, увидев во сне, что ваша тетя – британская королева. В этом купе пассажиры на задних сиденьях даже имеют свои собственные дверные ручки, чтобы брюки Hugo Boss случайно не порвались при неловком наклоне вперед. Джон Филлипс, Car and Driver

Но за все, конечно, нужно было платить. Brooklands был оглушительно дорогим автомобилем даже по меркам Bentley: без опций и программы индивидуализации стоимость купе начиналась с 348 000 еще тех, докризисных долларов. Цена большинства экземпляров с учетом опций вплотную подбиралась к психологической отметке в 500 000 долларов.

Каждый элемент экстерьера – произведение искусства 1 / 3 Каждый элемент экстерьера – произведение искусства 2 / 3 Каждый элемент экстерьера – произведение искусства 3 / 3

Скорее всего, уже в момент своего выпуска этот автомобиль стал прижизненным памятником самому себе, ведь у Bentley Brooklands было величайшее историческое прошлое в виде того, каким он состоялся и должен быть. Без компромиссов и оговорок. Красивым, быстрым, великолепно сконструированным и безупречно выполненным. Это наследник и ученик старой школы, в которой не училось поколение зумеров. Памятник британской автомобильной архитектуры.

Надо ли удивляться, что после дебюта на Женевском автосалоне в 2007 году он моментально стал коллекционной ценностью? Ручная сборка привела к тому, что первые покупатели получили свои машины лишь в начале 2008 года, а последние – аж в 2011. Впрочем, это никак не повлияло на оглушительный рыночный успех великолепной машины.

И куда же поехать на машине, которая так смело заявляет: «Я чертовски богат»? Это просто: в Художественный музей Гранд-Рапидс, где представлено 100 работ Энди Уорхола. Уорхол с радостью и без зазрения совести способствовал распространению славы богатых знаменитостей, одновременно поклоняясь собору, которым является Манхэттенский банк Чейз. «Здорово покупать друзей, – говорил он. – Я не думаю, что есть что-то плохое в том, чтобы иметь много денег и привлекать ими людей. Посмотрите, кого вы привлекаете – всех! Джон Филлипс, Car and Driver

В 2010 году компания Bentley представила книгу, посвященную истории модели, которая так и называлась – The Bentley Brooklands. Покупатели книги, как правило, выбирали цвет кожаной обложки таким же, как интерьер их собственного Бентли – благо такая возможность имелась. К слову, свой выбор также можно было подчеркнуть специальным набором чемоданов Asprey, а также лимитированным хронографом.

Увы, славное прошлое Bentley не получило продолжения в настоящем. Купе Continental GT – это другое, а Brooklands – чистая классика британского люкса в его самом изысканном воплощении. Аудиосистема Naim, сиденья с массажем и памятью положений, бесконечный список опций – ничто не мешало этому автомобилю быть наследием той самой эпохи, когда за рулем такой машины могли встречаться исключительно британские джентльмены. Которые и воплощали те самые вечные ценности, за которые в мире так уважают автомобили Bentley.

Как сказал Уорхол, «Зарабатывать деньги – это искусство, работать – это искусство, а хороший бизнес – это лучшее искусство».