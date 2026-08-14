Обновлённый кроссовер Lincoln Nautilus: разное оформление «лица», техника прежняя

Посвежевший паркетник, который по-прежнему будет поставляться из Китая, уже доступен для заказа в США. До дилеров машины доберутся в начале 2027 года, цены известны.

Нынешняя «домашняя» линейка марки Lincoln, входящей в состав компании Ford, включает в себя два кроссовера – Aviator и Nautilus и флагманский внедорожник под названием Navigator. Кроме того, пока что дилеры продолжают распродавать оставшиеся на складах экземпляры паркетника Corsair (его производство для рынка США было завершено в конце прошлого года).

На фото: обновлённый Lincoln Nautilus в топовой версии Black Label 1 / 2 На фото: обновлённый Lincoln Nautilus в топовой версии Black Label 2 / 2

Марка начала выпускать кроссовер Lincoln Nautilus в 2018 году, второе поколение дебютировало весной 2023-го, а теперь производитель рассекретил обновлённый SUV, предназначенный для американского рынка, ему присвоили 2027 модельный год. Отметим, на сегодняшний день этот паркетник является единственным импортируемым из Китая, причём он остаётся бестселлером бренда в Штатах. Есть вероятность, что он сменит прописку ближе к концу текущего десятилетия.

В ходе обновления Nautilus изменили переднюю часть, причём предусмотрено два варианта в зависимости от исполнения. Модель получила иной капот и головную оптику чуть более узкой формы, при этом им оставили светодиодные полоски ходовых огней со штрихами по бокам, однако теперь фары не соединятся друг с другом тонкой полоской через всю ширину радиаторной решётки.

Решётка, кстати, стала шире и получила иной рисунок – у версии Reserve это вертикально вытянутые шестиугольники, у Black Label – расположенные вертикально в шахматном порядке хромированные штрихи на чёрном фоне. У каждой из показанных версий «гриль» обрамлён толстой чёрной пластиковой рамкой. У версий отличается и оформление нижней части переднего бампера – трапециевидный воздухозаборник со вставками по бокам в первом случае и широкий, вытянутый с горизонтальными планками – во втором.

На фото: салон обновлённого Lincoln Nautilus в топовой версии Black Label 1 / 3 На фото: салон обновлённого Lincoln Nautilus в топовой версии Black Label 2 / 3 На фото: салон обновлённого Lincoln Nautilus в топовой версии Black Label 3 / 3

Посвежевший Lincoln Nautilus получил чёрный верх, рейлинги на крыше, чёрные корпуса наружных зеркал, необычные дверные ручки, интегрированные в рамку бокового остекления, а также оригинальные колёсные диски размером от 19 до 22 дюймов. Корму украсили лаконичным спойлером, а также изменённым «монофонарём» с двумя светящимися полосками, между которыми располагается название бренда. Ещё модели изменили оформление нижней части заднего бампера.

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Изменения в интерьере у обновлённого Nautilus довольно скромные: предусмотрены новые цветовые схемы, иные материалы отделки для топового варианта и более светлая подсветка для базовой и средней версий. Пакет Renew, доступный со среднего исполнения Reserve, включает в себя передние кресла с регулировкой в 24 позициях, функциями массажа и запоминания настроек. Опционально доступна и ароматизация салона.

На фото: обновлённый Lincoln Nautilus в средней комплектации Reserve

В верхней части передней панели по-прежнему располагается 48-дюймовый панорамный дисплей Lincoln Digital, который исполняет роль как виртуальной приборки, так и дисплея для переднего пассажира, а ниже по центру установлен тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 11,1 дюйма. В стандартное оснащение входит BlueCruise 1.5 (автопилот при езде по определённым шоссе).

Технику в ходе обновления трогать не стали. Посвежевший Lincoln Nautilus американцам предложат с 2,0-литровой турбочетвёркой, максимальная мощность которой равна 253 л.с. (крутящий момент – 380 Нм). Этот двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. В качестве альтернативы предлагается гибридная установка на базе 2,0-литрового мотора, её максимальная совокупная отдача равна 289 л.с. (400 Нм).

На фото: салон обновлённого Lincoln Nautilus в средней комплектации Reserve

Посвежевший паркетник уже доступен для заказа на американском рынке, до дилеров машины доберутся в начале 2027 года. Цены обновлённого кроссовера Lincoln Nautilus уже известны: за стартовый вариант Premiere здесь просят не менее 54 495 долларов (эквивалентно примерно 4,59 млн рублей по текущему курсу), за среднее исполнение Reserve – 64 495 долларов (около 5,43 млн рублей), а за топ-версию Black Label – 77 695 долларов (около 6,55 млн рублей).