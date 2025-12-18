Ford Escape и Lincoln Corsair снимают с производства в США ради новых электромобилей

Компания Ford решила отказаться от своих самых доступных «углеводородных» моделей в США, потому что завод в Луисвилле (штат Кентукки), на котором они производятся, уходит на масштабную реконструкцию: здесь будет внедрён инновационный разветвлённый конвейер, с которого в 2027 году начнут сходить электромобили на новой платформе Ford Universal EV Platform.

Ранее на этой неделе мы рассказывали о том, что компания Ford вдоволь хлебнула горюшка с электромобилями, потеряв на их разработке десятки миллиардов долларов. Потери связаны с тем, что большинство электромобильных проектов пришлось свернуть как бесперспективные, но Ford решил всё же продолжает разработку нового семейства бюджетных электромобилей на платформе Ford Universal EV Platform, представленной в августе этого года на вышеупомянутом заводе в Луисвилле. Первым носителем новой платформы станет компактный пикап с ценой от 30 000 долларов, его выпуск должен начаться в 2027 году.

Джим Фарли во время презентации Ford Universal EV Platform и Ford Universal EV Production System на заводе Ford в Луисвилле в августе этого года.

Презентацию платформы Ford Universal EV Platform проводил гендиректор Ford Джим Фарли — можно сказать, это его личный проект и личная ответственность. Вместе с новой платформой Ford будет внедрять на заводе в Луисвилле и новую систему производства Ford Universal EV Production System с разветвлённым конвейером вместо линейного. Джим Фарли уверяет, что новая система производства позволит значительно сократить затраты и уменьшить количество задействованных сотрудников.

Чтобы запустить новую систему производства, завод в Луисвилле придётся закрыть примерно на год — стало быть, ещё в августе было понятно, что выпускающиеся здесь компактные кроссоверы Ford Escape и Lincoln Corsair придётся куда-то девать. Компания Ford до сих пор не сделала официального заявления по поводу судьбы Ford Escape и Lincoln Corsair, однако на этой неделе американские СМИ дружно сообщили, что Ford Escape и Lincoln Corsair будут просто сняты с производства, причём буквально завтра, переноса их сборки на другой завод не будет.

Актуальный Ford Escape для США 1 / 3 Актуальный Ford Escape для США 2 / 3 Актуальный Ford Escape для США 3 / 3

Такое решение выглядит довольно странным с учётом свежих заявлений компании Ford о том, что сейчас она разворачивается от электромобилей к гибридам, а у Ford Escape и Lincoln Corsair как раз есть версии с plug-in гибридными силовыми установками. Более того, в этом году продажи обоих кроссоверов немного выросли: Ford Escape за первые три квартала разошёлся в США тиражом 114 728 шт. (+3,8% по сравнению с АППГ), Lincoln Corsair продан в количестве 19 806 шт. (+0,4%).

Короче говоря, отказ от этих моделей выглядит выстрелом компании Ford себе в ногу. Американские коллеги сообщают, что дилеры Ford очень недовольны таким решением, ведь на данный момент Escape — самая доступная модель Ford в США, а Corsair — самая доступная модель Lincoln. Тем не менее решение принято, Джим Фарли приступил к реализации своей последней электромобильной авантюры.

Актуальный Lincoln Corsair для США 1 / 3 Актуальный Lincoln Corsair для США 2 / 3 Актуальный Lincoln Corsair для США 3 / 3

Нынешние Ford Escape и Lincoln Corsair — родственные модели, построенные на модульной платформе С2 от европейского Ford Focus четвёртого поколения, тоже недавно снятого с производства без наследника. Оба кроссовера дебютировали в 2019 году и в 2022 году пережили рестайлинг. Актуальный Lincoln Corsair также выпускается в китайском Чунцине на совместном предприятии Changan Ford, но в свете нынешней геополитической напряжённости вряд ли Ford начнёт экспорт китайских Lincoln Corsair в США.

Добавим, что в Европе Ford Escape известен как Ford Kuga, и Куге пока ничего не угрожает, её выпуск на заводе Ford в испанской Валенсии продолжается, а в 2027 году здесь же пропишется европейский Ford Bronco, построенный на той же платформе С2.

