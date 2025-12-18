Заводы ×
  • Ford Escape и Lincoln Corsair снимают с производства в США ради новых электромобилей

Ford Escape и Lincoln Corsair снимают с производства в США ради новых электромобилей

18.12.2025 48 0 0
Ford Escape и Lincoln Corsair снимают с производства в США ради новых электромобилей

Компания Ford решила отказаться от своих самых доступных «углеводородных» моделей в США, потому что завод в Луисвилле (штат Кентукки), на котором они производятся, уходит на масштабную реконструкцию: здесь будет внедрён инновационный разветвлённый конвейер, с которого в 2027 году начнут сходить электромобили на новой платформе Ford Universal EV Platform.

Ранее на этой неделе мы рассказывали о том, что компания Ford вдоволь хлебнула горюшка с электромобилями, потеряв на их разработке десятки миллиардов долларов. Потери связаны с тем, что большинство электромобильных проектов пришлось свернуть как бесперспективные, но Ford решил всё же продолжает разработку нового семейства бюджетных электромобилей на платформе Ford Universal EV Platform, представленной в августе этого года на вышеупомянутом заводе в Луисвилле. Первым носителем новой платформы станет компактный пикап с ценой от 30 000 долларов, его выпуск должен начаться в 2027 году.

Джим Фарли во время презентации Ford Universal EV Platform и Ford Universal EV Production System на заводе Ford в Луисвилле в августе этого года.

Презентацию платформы Ford Universal EV Platform проводил гендиректор Ford Джим Фарли — можно сказать, это его личный проект и личная ответственность. Вместе с новой платформой Ford будет внедрять на заводе в Луисвилле и новую систему производства Ford Universal EV Production System с разветвлённым конвейером вместо линейного. Джим Фарли уверяет, что новая система производства позволит значительно сократить затраты и уменьшить количество задействованных сотрудников.

Чтобы запустить новую систему производства, завод в Луисвилле придётся закрыть примерно на год — стало быть, ещё в августе было понятно, что выпускающиеся здесь компактные кроссоверы Ford Escape и Lincoln Corsair придётся куда-то девать. Компания Ford до сих пор не сделала официального заявления по поводу судьбы Ford Escape и Lincoln Corsair, однако на этой неделе американские СМИ дружно сообщили, что Ford Escape и Lincoln Corsair будут просто сняты с производства, причём буквально завтра, переноса их сборки на другой завод не будет.

Актуальный Ford Escape для США
Актуальный Ford Escape для США
1 / 3
Актуальный Ford Escape для США
Актуальный Ford Escape для США
2 / 3
Актуальный Ford Escape для США
Актуальный Ford Escape для США
3 / 3

Такое решение выглядит довольно странным с учётом свежих заявлений компании Ford о том, что сейчас она разворачивается от электромобилей к гибридам, а у Ford Escape и Lincoln Corsair как раз есть версии с plug-in гибридными силовыми установками. Более того, в этом году продажи обоих кроссоверов немного выросли: Ford Escape за первые три квартала разошёлся в США тиражом 114 728 шт. (+3,8% по сравнению с АППГ), Lincoln Corsair продан в количестве 19 806 шт. (+0,4%).

Короче говоря, отказ от этих моделей выглядит выстрелом компании Ford себе в ногу. Американские коллеги сообщают, что дилеры Ford очень недовольны таким решением, ведь на данный момент Escape — самая доступная модель Ford в США, а Corsair — самая доступная модель Lincoln. Тем не менее решение принято, Джим Фарли приступил к реализации своей последней электромобильной авантюры.

Актуальный Lincoln Corsair для США
Актуальный Lincoln Corsair для США
1 / 3
Актуальный Lincoln Corsair для США
Актуальный Lincoln Corsair для США
2 / 3
Актуальный Lincoln Corsair для США
Актуальный Lincoln Corsair для США
3 / 3

Нынешние Ford Escape и Lincoln Corsair — родственные модели, построенные на модульной платформе С2 от европейского Ford Focus четвёртого поколения, тоже недавно снятого с производства без наследника. Оба кроссовера дебютировали в 2019 году и в 2022 году пережили рестайлинг. Актуальный Lincoln Corsair также выпускается в китайском Чунцине на совместном предприятии Changan Ford, но в свете нынешней геополитической напряжённости вряд ли Ford начнёт экспорт китайских Lincoln Corsair в США.

Добавим, что в Европе Ford Escape известен как Ford Kuga, и Куге пока ничего не угрожает, её выпуск на заводе Ford в испанской Валенсии продолжается, а в 2027 году здесь же пропишется европейский Ford Bronco, построенный на той же платформе С2.

кроссовер США авторынок производство гибридные авто бизнес заводы Ford Ford Escape Lincoln Lincoln Corsair

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Защищать, а не вредить: чем полимерная сетка радиатора лучше металлической Сетка, защищающая радиатор, - одна из самых востребованных дополнительных опций, которую выбирают покупатели новых автомобилей. Действительно ли она так необходима и какую лучше выбрать: алю... 91 0 0 18.12.2025
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость некоторых мелочей Peugeot 206 в свое время стал у нас весьма популярным, а вот его наследник в лице Peugeot 207 особого успеха не добился. И это странно, потому что, по сути, он получился лучше во всем. Что ж... 829 8 1 17.12.2025
Статьи / Авто и технологии Синтетика для автомобиля – выбор экспертов Специалисты объяснили, какое моторное масло обеспечивает надежный запуск и стабильную работу двигателя. 4634 4 0 15.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74536 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45240 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17050 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Автомобили против электрокаров: будущее сломалось по пути на зарядку
8 Peugeot 207 с пробегом: почти идеальный салон и беспощадная стоимость...
7 Автогигант Stellantis может избавиться от нескольких марок
Новые комментарии
Change privacy settings