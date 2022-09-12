Обновлённый Lincoln Corsair лишился самого мощного мотора и обрёл автопилот

Lincoln Corsair пришёл на смену не слишком успешному Lincoln MKC в 2019 году, в основе Corsair лежит легковая платформа С2 от Ford Focus четвёртого поколения, собирают актуальный кроссовер на заводе Ford в Луисвилле (США, штат Кентукки) и в китайском Чунцине на совместном предприятии Changan Ford. В Китае Corsair оказался более востребован, чем в США: в прошлом году, по данным ресурса CarSalesbBase, реализовано 45 779 и 22 790 экземпляров соответственно. Вдобавок в прошлом году продажи Lincoln в КНР впервые в истории превысили продажи в США, то есть де-факто китайский рынок стал для американской марки главным.

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Тем не менее обновлённый Lincoln Corsair справил премьеру именно в США, где он является крепким середнячком сегмента премиальных компактных SUV с тенденцией к росту продаж: по итогам января-августа 2022 продано 18 139 шт., на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рестайлинг должен дополнительно подогреть интерес американского потребителя к Corsair.



Corsair 2023 модельного года получил более крупную радиаторную решётку с планкой-усами под ней, боковые выштамповки в переднем бампере стали более крупными, изменился дизайн колёс — и это, собственно, все наружные обновки, дизайн кормы прежний.

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Главное новшество в салоне — 13,2-дюймовый сенсорный мультимедийный экран вместо прежнего 8-дюймового, в него теперь зашиты настройки микроклимата, а соответствующие физические копки с выступа центральной консоли убраны, сам выступ стал меньше, упростив доступ к USB-портам и полочке беспроводной зарядке для смартфона. Щиток приборов — только виртуальный, 12,3-дюймовый, он может быть дополнен проектором оперативных показаний на лобовое стекло. Появились новые цвета обивки и цифровые надстройки, главная из которых — полноценный автопилот второго уровня (называется Lincoln ActiveGlide 1.2), позволяющий на автомагистралях убирать руки с руля и совершать автоматические перестроения на скорости до 80 миль/ч (129 км/ч), но водитель при этом обязан всё время смотреть на дорогу.



Из линейки двигателей исчезла топовая 2,3-литровая бензиновая «турбочетвёрка» (299 л.с., 420 Нм) и теперь силовых установок на выбор всего две. Первая — это 2,0-литровый бензиновый турбомотор (253 л.с., 373 Нм) в сочетании с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и передним либо полным приводом. Вторая — plug-in гибридная на базе 2,5-литрового бензинового «атмосферника» с электромеханическим вариатором, её максимальная совокупная мощность — 270 л.с., привод — только полный.

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Заказы на обновлённый Lincoln Corsair уже принимаются, но живые машины появятся у американских дилеров только в начале следующего года. Минимальная цена выросла с 36 580 до 38 690 долларов.

